Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng ở Đắk Lắk tử vong

TPO - Ô tô khách va chạm với xe máy đang chuyển hướng tại đoạn Km1766+250 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả, hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ.

Sáng 10/11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 22h01 ngày 9/11, tại Km1766+250 đường Hồ Chí Minh (thuộc tổ dân phố 19, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm đó, xe ô tô khách BKS 81H-050.54 do tài xế Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1980, trú xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk đã va chạm với xe máy BKS 47B2-097.90. Xe máy do ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1977, phường Tân An) điều khiển, chở vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1979) đang chuyển hướng từ bên trái sang phải đường thì xảy ra tai nạn.

Vụ việc khiến hai vợ chồng ông Sơn – bà Thảo tử vong, hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng. Ngay sau tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo chỉ huy và phối hợp PC01 để thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc theo thẩm quyền.