Xuất cấp 2.600 tấn gạo cùng vật tư cứu hộ Cao Bằng, Lạng Sơn

TPO - Bộ trưởng Tài chính đã quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho Cao Bằng, Lạng Sơn để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gồm: 2.600 tấn gạo và nhiều vật tư, thiết bị.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hàng dự trữ quốc gia cho Cao Bằng tổng cộng 600 tấn gạo và nhiều vật tư, thiết bị.

Cụ thể, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m²; 400 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc phao tròn cứu sinh; 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4 bộ máy phát điện các loại (2 bộ loại 30KVA và 2 bộ loại 50KVA); 3 bộ thiết bị khoan cắt; 6 bộ máy bơm nước chữa cháy; 6 bộ thiết bị phòng dây cứu hộ.

UBND tỉnh Lạng Sơn được hỗ trợ 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để thực hiện công tác cứu trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai.

Xuất cấp 2.600 tấn gạo, nhiều thiết bị cứu hộ cho Cao Bằng, Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trong khoảng 2,5 tháng qua (từ ngày 22/7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 09 cơn bão. trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại.

Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng. Riêng mưa lũ do bão số 11, thống kê sơ bộ đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).

Thủ tướng cũng vừa ký quyết định ngày 12/10 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí, hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2). Trong đó: Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Bắc Ninh 50 tỷ đồng

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 2/10, Thủ tướng cũng có quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.