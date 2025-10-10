Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên

TPO - Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.

Theo tổng hợp báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lũ do bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích. Thái Nguyên là nơi chịu thiệt hại nặng nhất với 6 người chết, 2 người đang mất tích do lũ cuốn.

Bắc Ninh có 6 trường hợp thiệt mạng, trong đó 5 người chết do lũ cuốn và 1 người chết do sét đánh. Thanh Hoá có hai trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất, một người đang mất tích do lũ cuốn. Cao Bằng có một trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất. Mưa lũ cũng làm 8 trường hợp bị thương.

Mưa lũ khiến 1.566 nhà bị thiệt hại, hơn 225.245 nhà bị ngập. Tính đến sáng nay, vẫn còn khoảng 64.544 nhà bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên (54.203 nhà) ở khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ, TP Phổ Yên cũ.

Bắc Ninh có 4.677 nhà ngập, ở khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ. Cao Bằng có 62 nhà còn ngập tại các xã Cô Ba, Trà Lĩnh. Lạng Sơn có 2.158 nhà vẫn đang ngập thuộc khu vực huyện Hữu Lũng cũ.

Người dân Thái Nguyên đang phải hứng chịu ngập lụt lịch sử.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp, gây ách tắc giao thông tại 27 vị trí, trong đó tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều bị nước lũ làm trôi nền đá, đã dừng tàu từ 14h45 ngày 9/10, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng cũng phải dừng tàu.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề hệ thống điện và viễn thông. Đến sáng nay còn 181.051 khách hàng bị mất điện đang tiếp tục khôi phục, 107 mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường.

Tính đến 7h sáng nay, lũ trên các dòng sông đã qua đỉnh nhưng xuống rất chậm và vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu vượt BĐ3 là 1,18m, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn vượt BĐ3 là 1,42m, tại trạm Phủ Lạng Thương vượt BĐ3 là 1,21m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) là 0,02m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng vượt mức BĐ3 là 2,52m.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức BĐ3. Ngoài ra, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức BĐ1. Tình trạng ngập lụt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn kéo dài trong 2-3 ngày tới.