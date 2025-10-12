Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp trên 2.600 tấn gạo cho Lạng Sơn và Cao Bằng

TPO - Trước thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do bão số 11 gây ra, Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp khẩn 2.600 tấn gạo dự trữ quốc gia (không thu tiền) để hỗ trợ người dân tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận gạo và trao cho người dân vùng ngập lụt thuộc huyện Hữu Lũng cũ. Trong tổng số 2.000 tấn gạo được cấp, chiều 11/10, Lạng Sơn đã tiếp nhận và cấp phát được 350 tấn gạo (đợt 1) cho người dân tại các xã bị thiệt hại nặng như: Yên Bình, Vân Nham, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Thiện Tân với mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng.

Trong chiều 11/10, có 350 tấn gạo đã được tiếp nhận, chuyển đến người dân vùng lũ Lạng Sơn. Ảnh: Dương Nguyên.

Trong 2 ngày tới, MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cấp, ngành liên quan tiếp tục tiếp nhận số gạo còn lại và cấp phát đến nhân dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã khác trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng.

375 tấn gạo đợt 1 cũng đã đến tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Chính phủ cũng đã thông báo cấp 600 tấn gạo cho người dân vùng lũ Cao Bằng. Hiện 375 tấn gạo (đợt 1) đã đến tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, Cao Bằng còn nhận được các vật tư, thiết bị gồm: 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 400 chiếc áo phao cứu sinh; 300 chiếc phao tròn cứu sinh; 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4 máy phát điện các loại; 3 bộ thiết bị khoan cắt; 6 máy bơm nước chữa cháy; 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ phân phối các vật tư, thiết bị, gạo cứu trợ tới những nơi nhân dân gặp nhiều khó khăn, địa hình chia cắt thiếu lương thực, thực phẩm, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.