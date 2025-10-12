Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp trên 2.600 tấn gạo cho Lạng Sơn và Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do bão số 11 gây ra, Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp khẩn 2.600 tấn gạo dự trữ quốc gia (không thu tiền) để hỗ trợ người dân tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận gạo và trao cho người dân vùng ngập lụt thuộc huyện Hữu Lũng cũ. Trong tổng số 2.000 tấn gạo được cấp, chiều 11/10, Lạng Sơn đã tiếp nhận và cấp phát được 350 tấn gạo (đợt 1) cho người dân tại các xã bị thiệt hại nặng như: Yên Bình, Vân Nham, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Thiện Tân với mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng.

l6.jpg
Trong chiều 11/10, có 350 tấn gạo đã được tiếp nhận, chuyển đến người dân vùng lũ Lạng Sơn. Ảnh: Dương Nguyên.

Trong 2 ngày tới, MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cấp, ngành liên quan tiếp tục tiếp nhận số gạo còn lại và cấp phát đến nhân dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã khác trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng.

145836-145834-imgp8718-10514810-10531510.jpg
375 tấn gạo đợt 1 cũng đã đến tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Chính phủ cũng đã thông báo cấp 600 tấn gạo cho người dân vùng lũ Cao Bằng. Hiện 375 tấn gạo (đợt 1) đã đến tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, Cao Bằng còn nhận được các vật tư, thiết bị gồm: 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 400 chiếc áo phao cứu sinh; 300 chiếc phao tròn cứu sinh; 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4 máy phát điện các loại; 3 bộ thiết bị khoan cắt; 6 máy bơm nước chữa cháy; 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ phân phối các vật tư, thiết bị, gạo cứu trợ tới những nơi nhân dân gặp nhiều khó khăn, địa hình chia cắt thiếu lương thực, thực phẩm, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Duy Chiến
#Hỗ trợ lương thực khẩn cấp #Ứng phó thiệt hại do bão #Hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn #Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng #Chính sách cứu trợ thiên tai #Phân phối gạo và vật tư #Hỗ trợ người dân vùng lũ #Cứu hộ và cứu trợ thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục