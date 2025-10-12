NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long chủ trì phiên đấu giá, thu 2,5 tỷ đồng cho người dân vùng lũ

TPO - Phiên đấu giá thiện nguyện nằm trong khuôn khổ chương trình “Bước chân di sản” của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội do NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long chủ trì thu về hàng tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ.

Ngày thứ hai của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội khép lại với chương trình trình diễn áo dài Bước chân di sản và phần đấu giá thiện nguyện, quyên góp cho người dân vùng bão lũ.

Ban tổ chức chương trình khẳng định Bước chân di sản không chỉ là nơi tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn là nơi kết nối trái tim và lòng nhân ái không biên giới. Đây cũng là lý do ban tổ chức quyết định thực hiện phiên đấu giá thiện nguyện ở cuối chương trình nhằm giúp đỡ những người dân, gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Những vật phẩm đầu tiên được đấu giá tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Vật phẩm đầu tiên được giới thiệu tại phiên đấu giá thiện nguyện là áo dài của nhà thiết kế Vũ Việt Hà. Chiếc áo dài anh mang đến phiên đấu giá mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, thiết kế này từng được chọn giới thiệu trong chuyến giao lưu văn hóa Việt - Nga, nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao và được Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm mặc tại lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg (Nga). Thiết kế của Vũ Việt Hà có giá khởi điểm là 20 triệu đồng và được gõ búa với giá 350 triệu đồng.

Tiếp nối phiên đấu giá thiện nguyện đầy cảm xúc, món đồ thứ 2 được đấu giá là áo dài Hoa sen Vàng của nhà thiết kế Anh Thư. Tác phẩm có giá khởi điểm 20 triệu đồng và được gõ búa với giá 50 triệu đồng. Ở phần đấu giá tác phẩm này, khán giả được chứng kiến màn “tranh đấu” của diễn viên Việt Anh và một mạnh thường quân giấu tên. Diễn viên Việt Anh quyết định nhường lại món đồ và quyên góp trực tiếp 35 triệu đồng cho ban tổ chức lễ hội.

Mạnh thường quân bỏ số tiền khủng để đấu giá, quyên góp cho người dân vùng bão, lũ.

Bốn vật phẩm tiếp theo của ba nhà thiết kế được gõ búa ở mức 350 triệu đồng. Bốn vật phẩm này là bộ y phục Yên Vũ của nhà thiết kế Nguyễn Mị, chiếc khăn lụa mang tên Liên Diễm, áo dài Hoàng Thạch đến từ thương hiệu DeSil và áo dài Liên Vũ của nhà thiết kế Hà Trịnh.

Phần đấu giá ba vật phẩm cuối cùng gồm bình gốm nghệ thuật đặc biệt Mẹ và Con, bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, chuỗi vòng ngọc trai do NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long chủ trì.

Tác phẩm gốm nghệ thuật đặc biệt mang tên Mẹ và Con của họa sĩ Ngô Bá Hoàng có kích thước cao 31 cm, đường kính 20 cm, khắc họa khoảnh khắc đầy yêu thương giữa người mẹ và đứa con nhỏ - biểu tượng thiêng liêng của tình mẫu tử.

Chiếc bình gốm men lá sen của họa sĩ Ngô Bá Hoàng được sử dụng trong phiên đấu giá.

Khi dẫn đấu giá chiếc bình gốm mang chủ đề tình mẫu tử, NSND Tự Long ngẫu hứng một đoạn trong bài Mẹ yêu con - tác phẩm từng gây xúc động mạnh trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai - khiến không gian Hoàng thành Thăng Long trở nên lắng đọng. Những lời ca về tình mẫu tử giúp chiếc bình gốm có giá khởi điểm 50 triệu, được gõ búa ở mức 555 triệu đồng.

Chuỗi vòng ngọc trai được chế tác thủ công từ ngọc trai kết hợp cùng bạc 925 cao cấp là một trong những vật phẩm của phiên đấu giá từ thiện. Chiếc vòng có giá khởi điểm 60 triệu đồng và được gõ búa với giá 100 triệu đồng.

﻿ ﻿ Các mạnh thường quân liên tục đẩy cao mức giá các vật phẩm quyên góp cho người dân ở vùng bão, lũ.

Vật phẩm cuối cùng của phiên đấu giá thiện nguyện là bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng. Đây là tác phẩm giàu chất thơ, khắc họa khung cảnh làng quê Bắc Bộ yên bình. Bức tranh có giá khởi điểm 150 triệu đồng và được mạnh thường quân mua lại với giá một tỷ đồng.

Phiên đấu giá thiện nguyện kéo dài đến nửa đêm nhưng tinh thần hướng về những hoàn cảnh khó khăn vẫn sục sôi.

Phiên đấu giá thiện nguyện thu về 2 tỷ 440 triệu đồng. Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2,5 tỷ đồng.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết số tiền đấu giá thiện nguyện 2,5 tỷ đồng sẽ nhanh chóng được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh, góp phần xoa dịu những mất mát và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, phát biểu khai mạc lễ hội vào tối 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hiện Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai “bão chồng bão, lũ chồng lũ”.

Chỉ trong quý III vừa qua, Việt Nam đã phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão. Dịp này, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến những địa phương, gia đình có mất mát, thiệt hại về người và tài sản, đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.