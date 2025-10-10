Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới

TPO - Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức vào tối 10/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội hướng tới mục tiêu trở thành một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức vào tối 10/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức, hướng tới mục tiêu xây dựng một thương hiệu sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế, lấy phương châm: "Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện” để kết nối các quốc gia.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết văn hóa là "sợi tơ hồng" kết nối con người với con người, kết nối các dân tộc, các quốc gia, và kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Duy Phạm.

Thủ tướng cho rằng lễ hội là sự kết nối giữa Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới, góp phần mang đến niềm vui, giao lưu và hưởng thụ văn hóa cho người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Thủ tướng nêu với phương châm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội. Ngày nay, Việt Nam đang cụ thể hóa quan điểm đó bằng việc phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí. Việc này góp phần đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hòa quyện với bản sắc dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Duy Phạm.

Thời điểm diễn ra lễ hội, Việt Nam đang phải chống chọi với tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”. Riêng tháng 9, Việt Nam phải chống chọi với 4 cơn bão. Hiện nay, vẫn còn một bộ phận nhân dân đang phải vật lộn với khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Tại lễ hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, để cùng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - khẳng định lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất thể hiện rất rõ tầm quan trọng văn hóa trong thời điểm này.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội. Ảnh: Duy Phạm.

“Trong những thời khắc khó khăn này, văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của mình, đó là cội nguồn của sự kiên cường, lòng nhân ái, và của năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống. Lễ hội này thể hiện rõ nét tinh thần đó. Với chủ đề Chung tay cùng đồng bào vùng lũ, lễ hội cho thấy văn hóa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết”, ông Jonathan Wallace Baker nêu.

Lễ hội là nơi các quốc gia chia sẻ giá trị truyền thống, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cùng lắng nghe và khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa có thể trở thành cầu nối gắn kết con người với nhau.



Các đại biểu thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc lễ hội. Ảnh: Duy Phạm.

Trong khuôn khổ lễ hội, bên cạnh các gian trưng bày, UNESCO đồng hành cùng Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức các hoạt động như trải nghiệm văn hóa trà Việt, hội thảo Thanh niên trong Hà Nội - Thành phố sáng tạo về thiết kế. Theo đó, mỗi hoạt động đều thể hiện cam kết chung của UNESCO với Hà Nội và với Việt Nam: đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững, trao quyền cho cộng đồng và thúc đẩy sự sáng tạo như động lực cho sự hòa nhập và kiên cường.

Lễ hội quy tụ 48 quốc gia tham dự, trong đó có 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và có 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động phong phú như Ngày hội Văn hóa thế giới Hà Nội, Chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, trình chiếu phim, dân vũ, mỹ thuật, trang phục quốc tế, Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội… mang đến không gian trải nghiệm đậm sắc màu toàn cầu giữa lòng Thủ đô.

Bên cạnh đó, nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, ban tổ chức lễ hội thực hiện chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp, gây quỹ nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh tại địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ.