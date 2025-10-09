Chọn 122 tác phẩm từ 1.040 hồ sơ vào chung khảo Giải Báo chí toàn quốc

TPO - Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” năm 2025 có 122 tác phẩm vào vòng chung khảo. Mùa giải năm nay ghi nhận nhiều đề tài mới mẻ, phản ánh sinh động nỗ lực của báo chí trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa trong xã hội.

Lễ khai mạc vòng chung khảo Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra chiều 9/10 tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam. Phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Lê Hải Bình nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển văn hóa thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết về văn hoá.

Vòng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ ba - năm 2025. Ảnh: Trần Huấn.

Hiện Bộ VHTTDL dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khi được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Với những chuyển biến tích cực về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua, đây sẽ là chất liệu để các nhà báo có thêm nhiều bài viết, vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo. Ảnh: Trần Huấn.

Các tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam năm 2025 trải rộng trên mọi lĩnh vực, thể hiện sự trăn trở đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa, chuẩn mực đạo đức trong gia đình - xã hội, quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới…

Dịp này, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng chung khảo làm việc công tâm, nghiêm túc nhằm chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh trong Lễ tổng kết, trao giải diễn ra sắp tới.

Theo ông Trần Thái Sơn - Trưởng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông (Hội Nhà báo Việt Nam), chỉ trong gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức giải đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Tác phẩm dự thi được đăng, phát trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh, từ ngày 16/6/2024 đến ngày 31/7/2025.

Ông Trần Thái Sơn - Trưởng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông (Hội Nhà báo Việt Nam) - trình bày báo cáo công tác chấm vòng Sơ khảo. Ảnh: Trần Huấn.

Trải qua công tác chuẩn bị, sàng lọc và tổng hợp tác phẩm, Ban tổ chức giải đưa vào vòng sơ khảo 927 tác phẩm đủ điều kiện. Theo đó, số lượng và chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng chung khảo thống nhất sẽ trao giải thưởng ở các loại hình gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí. Ngoài ra, Giải tập thể được trao cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao.

Kết quả vòng chấm chung khảo sẽ được công bố tại Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Hà Nội.