Nguy cơ thua lỗ hàng loạt

TPO - Sau giai đoạn thăng hoa nhờ hiệu ứng "Mưa đỏ" và chuỗi phim ăn khách tháng 9, phòng vé Việt bất ngờ chững lại khi bước sang tháng 10. Doanh thu cuối tuần đầu tháng giảm hơn 30%, báo hiệu vùng trũng quen thuộc trở lại. Đến cuối tháng 10, hàng loạt phim Việt cùng ra rạp nhưng thiếu vắng "bom tấn" tạo sự bứt phá.

Sau giai đoạn bùng nổ kéo dài hết kỳ nghỉ lễ 2/9, phòng vé Việt bất ngờ chững lại. Doanh thu cuối tuần đầu tháng 10 sụt gần 33% so với tuần trước, đánh dấu sự trở lại của “vùng trũng” quen thuộc.

Trong khi hàng loạt phim Việt đang dồn ra rạp, thị trường thực tế thiếu vắng những tác phẩm đủ sức giữ chân khán giả, báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng thấy.

Sau cơn sốt, phim chất lượng tốt nhưng doanh thu thấp

Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu ba ngày cuối tuần đầu tháng 10 (3-5/10) chỉ đạt khoảng 49 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 73 tỷ đồng của tuần trước - thời điểm Mưa đỏ bắt đầu rút khỏi rạp.

Con số này thậm chí thấp hơn cả cuối tuần giữa tháng 8 (52 tỷ đồng), vốn được xem là giai đoạn trầm lắng nhất trước cao điểm Quốc khánh.

Chuyên gia, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định nguyên nhân sâu xa của việc phòng vé rơi vào vùng trũng nằm ở việc các hiện tượng phòng vé dần rời rạp. Nhìn lại tháng 9, phòng vé duy trì sức nóng nhờ ba cú hích liên tiếp. Mưa đỏ là hiện tượng xã hội và phòng vé, đạt đỉnh hơn 714 tỷ đồng trước khi rời rạp. Điều đó kéo toàn thị trường tăng trưởng ổn định suốt nhiều tuần.

Thứ hai phải kể đến Làm giàu với ma 2. Bộ phim bất ngờ cán mốc 100 tỷ đồng dù chỉ có suất chiếu khiêm tốn, đối đầu trực diện Mưa đỏ. Chuyên gia nhận định phim của Trung Lùn thậm chí đạt đến mức 200 tỷ đồng nếu không có Mưa đỏ.

Tử chiến trên không - phim do Điện ảnh Công an sản xuất tiếp nối hành trình của Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2. Tác phẩm hiện vẫn giữ ngôi đầu bảng, sớm chạm mốc 200 tỷ đồng do không có đối thủ ngoài phòng vé.

Song, khi Mưa đỏ rút khỏi rạp và Làm giàu với ma 2 giảm nhiệt, Tử chiến trên không đơn độc ngoài phòng vé. “Sức ảnh hưởng của Mưa đỏ là quá lớn. Thị trường lao dốc là điều tất yếu sau khi phim rời rạp. Về suất chiếu lẫn doanh thu, Tử chiến trên không không thể bằng Mưa đỏ, nên cảm giác hụt hẫng là điều bình thường”, chuyên gia nhận định.

Chị ngã em nâng (ảnh trên) và Tay anh giữ một vì sao ra rạp giữa mùa thấp điểm.

Ngoài cơn sốt khó cản của Mưa đỏ, tháng 10 cũng là điểm lặng cố hữu của phòng vé. Những năm trước đây, sau mùa phim 2/9, quý IV luôn là giai đoạn chững lại cho đến hết năm. Vì vậy, đây được xem là hiện tượng bình thường của rạp chiếu.

Mặt khác, rạp chiếu tháng 9 chứng kiến hiện tượng Mưa đỏ quá lớn, dễ khiến thị trường trông như "đang hụt hẫng" vì doanh thu giảm bất ngờ.

Chuyên gia cũng cho rằng yếu tố thiên tai tác động lớn đến doanh thu. Từ cuối tháng 9, tình hình mưa bão gây ảnh hưởng nặng cho cả nước, nhất là các tỉnh phía Bắc. Người dân còn nhiều nỗi lo khác, tạm gác lại nhu cầu giải trí. Họ cảm thấy đã "giải trí đủ" trong mùa lễ 2/9.



Nói phim Việt rơi vào vùng trũng không đồng nghĩa hai tác phẩm ra rạp tuần trước là phim dở. Đơn cử Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao đều là phim có chất lượng tốt, nhưng chỉ thiếu may mắn khi rơi vào thời điểm thiếu đột phá.

"Cả hai đều là phim tốt, có cảm xúc, câu chuyện tính giải trí. Chị ngã em nâng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Vũ Thành Vinh so với Hai Muối, trong khi Tay anh giữ một vì sao là phim hợp tác Việt - Hàn duyên dáng, cân bằng tốt giữa hài hước và cảm xúc, được nâng tầm nhờ diễn xuất của Lee Kwang Soo. Phim thất bại về mặt thương mại do rơi vào mùa thấp điểm", chuyên gia nhận định.

Dù vậy, mọi sự so sánh đều bất công. Không thể nào so sánh Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao với quy mô và mức độ đầu tư của Mưa đỏ hay Tử chiến trên không.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên xuất hiện trong hai bộ phim đầu tháng 10 dù có thực lực nhưng thiếu sức hút đại chúng. Thuận Nguyễn, Lê Khánh, Uyển Ân hay Quốc Trường đều diễn xuất tốt, nhưng không phải là những cái tên đủ mạnh để khán giả ùn ùn kéo nhau ra rạp.

Thị trường 'vón cục', thiếu bom tấn đột phá

Nếu tháng 10 mở đầu bằng sự hụt hẫng doanh thu, thì phần còn lại của tháng lại chứng kiến tình trạng “dồn cục” lịch chiếu đến mức báo động. Hai tuần cuối tháng 10, có tận 5 phim Việt cùng ra mắt, gồm Cục vàng của ngoại (17/10) Nhà ma xó (24/10), Cải mả, Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ (cùng ra rạp 31/10).

Sự tập trung này tạo nên “cuộc chiến chia suất chiếu” gay gắt trong giai đoạn vốn đã ít khán giả. Rõ ràng rất khó để một phim chiếm ưu thế suất chiếu. Khi cả năm phim ra cùng lúc, số lượng suất bị chia nhỏ, cơ hội bứt phá gần như bằng không.

Về tình trạng "nghẽn phòng vé tháng 10", chuyên gia nhận định rằng các nhà sản xuất không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đưa phim ra rạp. Họ phát hành không phải vì thị trường đang có "slot đẹp", mà do áp lực không thể trì hoãn thêm. Nếu để sang năm sau, phim sẽ bị xem là phim cũ so với thời điểm sản xuất, không còn tính thời sự.

Hiện tại, toàn quốc có khoảng 8.000 suất chiếu/ngày. Việc 5 phim cùng ra rạp khiến thị trường bị phân mảnh nghiêm trọng. Nguy cơ “thất bại hàng loạt” là điều khó tránh, khi ngay cả phim tốt cũng khó chạm mốc 100 tỷ đồng.

Đỉnh điểm của sự cạnh tranh là ngày 31/10 (dịp Halloween) khi Cải mả, Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ cùng ra mắt, lại phải chia khán giả với loạt phim kinh dị nước ngoài. Đây có thể xem là tình huống “khốc liệt hơn cả mùa Tết”.

Trong số này, Cục vàng của ngoại được xem là có ưu thế nhất nhờ thương hiệu đạo diễn Khương Ngọc được định hình sau Chị dâu. Phim cũng ấn định lịch chiếu từ sớm và có chiến dịch truyền thông bài bản. Tuy nhiên, để đạt 100 tỷ đồng là chưa chắc, vẫn là ẩn số từ bài toán chia sẻ suất chiếu.

5 bộ phim Việt chen chúc ngoài rạp chiếu gây nghẽn thị trường.

Sự chen chúc lịch chiếu phản ánh bất cập cốt lõi là điện ảnh Việt chưa có hiệp hội nhà sản xuất để điều tiết và phối hợp chiến lược ra rạp. Nhà sản xuất, đạo diễn cho đến nhà phát hành đều mang tính cá nhân cao, chưa tìm ra hướng đi tốt nhất cho toàn bộ thị trường.

“Các nhà sản xuất hoạt động rất tự phát, mỗi người một hướng, không có cơ chế thương lượng hay phối hợp. Trong nghề, mọi người có thể quý nhau, nhưng khi mang phim ra thị trường, không ai chịu nhường ai. Tôi đã đề cập vấn đề này nhiều lần, nhưng theo tôi biết chưa ai đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước về việc tạo ra hiệp hội để cùng phát triển", chuyên gia Phong Việt chia sẻ với Tiền Phong.

Từ đó, tình trạng "không ai chịu lùi lịch" khiến tất cả phim ra rạp cùng lúc dẫn đến hệ lụy toàn bộ thị trường đều bị ảnh hưởng. Hậu quả là miếng bánh doanh thu bị chia nhỏ, không phim nào đủ thời gian và suất chiếu để tạo cú hích thực sự.

Tình trạng dồn phim chưa dừng lại ở tháng 10. Từ nay đến cuối năm, dự kiến có khoảng 20 phim Việt ra rạp, con số tuy khổng lồ nhưng thiếu vắng “bom tấn” (chỉ so với phim Việt trong năm).

Càng nhiều phim, doanh thu càng bị chia nhỏ. Khán giả cũng bị bội thực khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin phim mới mỗi tuần. Đây rất có thể trở thành “mùa phim yếu nhất trong bốn mùa” của năm nay.

"Điều trớ trêu là nhiều nhà làm phim trẻ chọn ra mắt vào giai đoạn thấp điểm để né các tên tuổi lớn như Trấn Thành, Lý Hải, Victor Vũ hay những phim quy mô như Mưa đỏ và Địa đạo. Nhưng khi tất cả cùng né phim lớn, họ lại vô tình dồn vào chung một thời điểm, cạnh tranh lẫn nhau. Vô tình, các dịp lễ lại ít phim Việt, còn những thời điểm khác lại quá nhiều. Kết quả là không ai thắng, tất cả cùng bị kéo doanh thu xuống”, chuyên gia Phong Việt nhận định thêm.

Sự sụt giảm doanh thu là điều dễ hiểu sau cao điểm lễ 2/9. Nhưng sự dồn nén, tự phát và thiếu điều phối mới là vấn đề đáng lo nhất. Nếu không có một cơ chế hợp tác giữa các nhà sản xuất và đơn vị phát hành, khả năng phục hồi của phòng vé Việt sẽ bị kìm hãm.

Điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, có phim tốt, có khán giả, có nền tảng. Nhưng nếu không cùng nhau xây lộ trình hợp lý, chính những người làm nghề đang tự khiến thị trường nhỏ lại.