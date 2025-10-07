Tập tục cải mả, quật mộ tổ tiên gắn nhãn 18+ ra rạp Việt

TPO - "Cải mả" gắn nhãn 18+ khi khai thác nghi lễ cải táng, một trong những tập tục tâm linh quen thuộc của người Việt. Bộ phim kinh dị của đạo diễn Thắng Vũ tái hiện quá trình quật mộ tổ tiên, phơi bày những oán nghiệp chôn giấu từ lâu và toan tính của con người trong xã hội hiện đại.

Đạo diễn Thắng Vũ nói lý do Thiên An không bị cắt vai. Video: Thu Hà.

Đưa tục cải mả ra rạp Việt

Ngày 7/10, showcase giới thiệu phim Cải mả diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của đạo diễn Thắng Vũ cùng dàn diễn viên Rima Thanh Vy, Hoàng Mèo, Avin Lu, Kiều Trinh, Lê Huỳnh, Hoàng Phúc...

Nội dung bộ phim xoay quanh gia đình bốn anh em Quang - Minh - Chánh - Đại có số phận và địa vị xã hội khác biệt. Đứng đầu gia tộc là ông Quang (Hoàng Phúc), vừa tri thức, giàu có, sống trong cơ ngơi đồ sộ. Ông Minh (Kim Long) vì uẩn khúc, bỏ đi biền biệt mấy chục năm, nay trở về với mục đích riêng.

Cô Chánh (Kiều Trinh) có vẻ ngoài nghèo khó và khắc khổ. Người con út - ông Đại (Hoàng Mèo) lại là điển hình của những người con an phận, được anh chị giao cho trọng trách chăm sóc nhà từ đường.

Cuộc sống của bốn anh em liên tục biến động, những tai nạn kinh hoàng lần lượt ập xuống, thậm chí khiến họ suýt chết. Tin rằng vận xui do ông bà quở trách chuyện bỏ bê mồ mả, bốn anh em họ Đỗ cùng con cháu tề tựu tiến hành nghi thức cải mả.

Đạo diễn Thắng Vũ giải thích Cải mả không sao chép Quật mộ trùng ma.

Tại showcase, đạo diễn Thắng Vũ hứa hẹn Cải mả không chỉ có phần hình ảnh ghê sợ, những tình huống hù dọa suông mà còn là drama gia tộc. Càng đi sâu vào quá trình quật mộ, các thành viên Đỗ gia phát hiện nhiều chi tiết kỳ quái. Mộ phần cha mẹ, ông bà họ bị phá hủy một cách cố tình. Cuộc quật mộ của gia đình có nhiều toan tính, thù hằn.

Hình ảnh cải mả, quật mộ ông bà tổ tiên của Cải mả được cho là có nhiều phân cảnh na ná Quật mộ trùng ma. Đại diện nhà sản xuất khẳng định phim được thực hiện dưới sự cố vấn của nhà sản xuất Hàn Quốc, nhưng hoàn toàn không sao chép Exhuma.

"Chúng tôi không sao chép Quật mộ trùng ma. Tại thời điểm Quật mộ trùng ma ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã hoàn thiện. Vừa hay, nhà sản xuất Kim Young Min là bạn lâu năm của tôi. Khi được tôi chia sẻ về Cải mả, anh lại hứng thú trước sự tương đồng trong văn hóa, tập tục cải táng của người Việt và người Hàn. Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời cố vấn, anh Kim Young Min rất sẵn lòng bay sang Việt Nam để hỗ trợ về mặt chuyên môn", nhà sản xuất nói.

Nhà sản xuất nói thêm bộ phim đối mặt nhiều sóng gió khi tung những tư liệu đầu tiên. "Nhà sản xuất và đạo diễn Thắng Vũ đều tin rằng một bộ phim không thuộc về cá nhân nào. Đó là tâm huyết của cả ê-kíp, ai cũng cố gắng trên hành trình này. Tôi mong khán giả cho Cải mả cơ hội, đón nhận bộ phim theo cách công bằng nhất", đại diện ê-kíp chia sẻ thêm.

Tại buổi showcase, ê-kíp nhận nhiều câu hỏi liên quan việc diễn viên Thiên An bị xóa khỏi poster, thông cáo báo chí liên quan bộ phim. Truyền thông thắc mắc số phận vai diễn của Thiên An sau làn sóng phẫn nộ của an-ti. Hiện, fanpage phim Cải mả vẫn bị thả phẫn nộ, bình luận chủ yếu đòi "tẩy chay phim nếu có Thiên An".

Diễn viên Thiên An vắng mặt tại showcase, dù đạo diễn Thắng Vũ xác nhận cô không bị cắt vai trong phim.

Trước câu hỏi về những ồn ào xoay quanh diễn viên Thiên An, đạo diễn Thắng Vũ nói: “Sau hai năm đồng hành cùng dự án, với tôi, tinh thần của ê-kíp là điều quan trọng nhất. Mỗi người, dù thời lượng lên hình ít hay nhiều, đều đóng góp một phần trong câu chuyện chung".

Đạo diễn giải thích anh mong lùm xùm vừa qua không ảnh hưởng tiêu cực đến công sức của tất cả. Khi dựng phim, mọi thứ được quyết định bởi câu chuyện, không bị chi phối bởi những chuyện bên ngoài.

"Khi tôi ngồi trong phòng dựng, mọi chuyện xảy ra tự nhiên, không ảnh hưởng bởi chuyện của Thiên An trước đây hay sau này", đạo diễn giải thích thêm.

Về việc Thiên An bị xóa khỏi poster, anh từ chối bình luận và cho rằng đây là vấn đề của ê-kíp truyền thông.

Bất ngờ với Avin Lu và dàn diễn viên

Gây bất ngờ nhất trong dàn cast là Avin Lu. "Lãng tử màn ảnh" lần đầu đóng phim kinh dị và có cú thay đổi ngoại hình không ngờ. Nam diễn viên chia sẻ anh tập sống như người rừng để bộc lộ trọn vẹn tính cách quái dị và bí hiểm của nhân vật.

“Từ trước đến nay, khán giả chủ yếu biết đến tôi qua các dạng vai diễn thanh xuân, thư sinh, chàng thơ si tình. Tôi đã muốn thay đổi lâu rồi, cũng đi cast rất nhiều dạng vai. Nhưng mãi đến Cải mả tôi mới được bứt phá. Vai Sáng của tôi có ngoại hình gai góc hơn và cũng có nhiều thử thách. Tôi rất hy vọng khán giả đón nhận màu sắc mới của mình”, Avin Lu chia sẻ.

Khác với Avin Lu, đây đã là bộ phim kinh dị thứ tư Thanh Vy góp mặt. Cô cũng vừa hoàn thành vai chính trong dự án Cô dâu ma ra rạp tháng 9. Trong lần trở lại, nữ diễn viên nói háo hức và hồi hộp.

Nhân vật do Rima Thanh Vy thủ vai trong Cải mả có thân phận bí ẩn. Nhân vật gây chú ý khi có nhan sắc nhưng phải hứng chịu nhiều hình thức tra tấn.

Dàn diễn viên chính xuất hiện trong Cải mả.

Đạo diễn Thắng Vũ có chia sẻ anh chiêu mộ được dàn diễn viên có nét diễn ấn tượng. Ngoài những gương mặt mới, Cải mả có sự tham gia của "ông trùm phản diện" Hoàng Phúc.

"Nhân vật lần này mang đến cho tôi cảm giác khác lạ, vừa gai góc, màu sắc biến hóa khôn lường song lại rất đời. Đối với tôi vai diễn nào cũng là vai diễn đầu đời, vì vậy tôi luôn cảm thấy hứng khởi”, Hoàng Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Kiều Trinh chia sẻ cô đã chủ động đề xuất tạo hình nhân vật cô Tư Chánh, người phụ nữ trung niên mê tín, quê mùa. Nữ diễn viên chia sẻ cô xin phép đạo diễn nhai trầu để làm nên hàm răng đen đặc trưng, có lúc bị bỏng cả miệng.

"Xưa nay tôi ít đóng phim kinh dị, Cải mả là phim hiếm hoi trong số đó. Đây là bộ phim cho tôi nhiều cảm xúc nghề, cũng là phim cho tôi có một chút trải nghiệm tâm linh trên trường quay khiến tôi nhớ mãi không quên”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Cải mả ban đầu được xếp lịch ra rạp ngày 26/9, sau phải dời lại ngày 31/10, trùng dịp Halloween. Bộ phim phải đối đầu hai tác phẩm khác là Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ (trong cùng ngày 31/10), trước đó là Cục vàng của ngoại, hai bộ phim nước ngoài Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng và Năm của anh, ngày của em (Hứa Quang Hán đóng chính).