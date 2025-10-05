Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ trẻ tuổi nhất của Tinh hoa Việt

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh là gương mặt trẻ nhất được công bố là đại sứ tại buổi phát động giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, bên cạnh nhiều gương mặt nghệ sĩ và trí thức nổi bật trong giới sáng tạo. Chương trình nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể, tác phẩm và sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Hà Trúc Linh và dàn văn nghệ sĩ trở thành đại sứ Tinh hoa

Chiều 4/10, Báo Đại đoàn kết tại TPHCM phát động giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, mục đích tôn vinh các cá nhân, tập thể, tác phẩm, sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh được ban tổ chức công bố là đại sứ của giải thưởng. Cô đảm nhận sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.



Đại diện ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Hà Trúc Linh là minh chứng cho mong muốn kết nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa dân tộc. Cô không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và các nhân vật trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật được công bố là đại sứ Tinh hoa.

Sau buổi công bố đại sứ, Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ niềm tự hào khi được giao sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

“Tôi vinh dự và xúc động khi nhận được lời mời trở thành đại sứ cho giải thưởng danh giá như Tinh hoa Việt. Là đương kim Hoa hậu Việt Nam, tôi ý thức việc đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt. Tôi cũng nhận thấy Tinh hoa Việt có sự gắn kết chặt chẽ với tiêu chí Nhân ái, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", Hà Trúc Linh chia sẻ thêm.

Với vai trò đại sứ, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô đồng hành cùng ban tổ chức Tinh hoa Việt lan tỏa thông điệp của giải thưởng đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. “Tôi cũng hy vọng Tinh hoa Việt tiếp tục có nhiều đề cử, tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc trong các lĩnh vực, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”, người đẹp quê Đắk Lắk chia sẻ thêm.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam là đại sứ Tinh hoa Việt trẻ tuổi nhất, bên cạnh những tên tuổi tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật như Tiến sĩ Lê Kiên Thành, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Cao Việt Quỳnh, diễn viên Midu và Hoa hậu Phương Linh.

Cơ chế chấm giải hội đồng chuyên môn kết hợp bình chọn công chúng

Chia sẻ về ý nghĩa và sự công bằng của Tinh hoa Việt, nhà sản xuất kiêm thành viên ban tổ chức Nguyễn Phan Giang cho rằng giải thưởng không chỉ là nơi vinh danh mà còn là hành trình “thể nghiệm và trải nghiệm văn hóa sống”.

“Chúng tôi muốn mang đến công chúng không chỉ những sản phẩm nghệ thuật để xem, mà còn cơ hội được chạm vào và cảm nhận văn hóa Việt một cách sống động nhất. Khi chúng ta đưa một đoàn cải lương hay múa rối nước lên sân khấu, điều đó không chỉ để trình diễn mà là để tôn vinh, làm mới và nâng tầm giá trị truyền thống. Tinh hoa Việt hướng đến việc tạo điều kiện cho những giá trị này được nhìn nhận công bằng, khách quan và lan tỏa sâu rộng hơn", ông Giang nói.

Đại diện ban tổ chức nói thêm ê-kíp nhìn vào những tấm gương yêu nghề, có những nghệ nhân gần 90 tuổi vẫn miệt mài truyền nghề cho thế hệ trẻ. Đó mới chính là tinh hoa thật sự cần phải giữ gìn.

10 giám khảo đóng vai trò đóng góp chuyên môn, bên cạnh bình chọn của khán giả về người chiến thắng.

Ở góc độ nhà sản xuất, ông Nguyễn Phan Giang nói "cảm nhận rõ áp lực" trong việc tạo ra nhiều nội dung xứng đáng với hai chữ "Tinh hoa". Tuy nhiên đó cũng là niềm vinh dự với ê-kíp trong nỗ lực nâng tầm văn hóa dân tộc.

Tinh hoa Việt được ê-kíp giới thiệu là chương trình thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm, tác phẩm, cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Giải thưởng có ba hạng mục chính gồm Tinh hoa âm nhạc (Bài hát của năm, Album, Nhạc sĩ, Ca sĩ, MV, Chương trình biểu diễn), Nghệ thuật đa lĩnh vực (Văn học, Mỹ thuật, Điện ảnh, Sân khấu, Bảo tồn di sản, Sáng tạo, Lan tỏa văn hóa) và giải đặc biệt mang tên Tinh hoa cống hiến.

Giải thưởng năm nay tiếp nhận đề cử cho các tác phẩm và dự án ra mắt trong giai đoạn từ 15/11/2024-15/11/2025, quy trình đánh giá gồm hai vòng: Chuyên môn (do Hội đồng Giám khảo thẩm định) và bình chọn công chúng (qua hệ thống trực tuyến của chương trình).

Hội đồng giám khảo giải thưởng gồm nhà thơ Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, nhà báo Nguyễn Đăng Khang, NSƯT - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, nhạc sĩ Huy Tuấn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Ban tổ chức cho rằng cơ chế chấm giải kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và bình chọn công chúng giúp Tinh hoa Việt duy trì được tính công bằng, đa chiều và lan tỏa thực chất.