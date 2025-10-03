Nhóm nhạc Hàn Quốc thách thức tân binh Việt Nam là ai?

TPO - Trong tập mở màn Tân binh toàn năng phát sóng tối 4/10, 11 nghệ sĩ Việt Nam có màn đối đầu quốc tế với nhóm nhạc nam Hàn Quốc 8TURN. Đây là nhóm nhạc đại diện Gen 5 Kpop lần đầu đến Việt Nam, có nhiều thành tích ấn tượng như album vượt mốc 100.000 bản, giải thưởng trình diễn quốc tế và tour diễn vòng quanh thế giới.

Nhóm nhạc Kpop thách thức 11 nghệ sĩ trẻ là ai?

Tối 4/10, Tân binh toàn năng trở lên sóng với sự tham gia của 11 nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Bất ngờ lớn là ngay trong tập đầu, các tân binh đối đầu với khách mời quốc tế - nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN. Đây là lần đầu nhóm Kpop Gen 5 xuất hiện tại Việt Nam trong vai trò “đối thủ” của nghệ sĩ mới trong nước.

8TURN là nhóm nhạc nam 8 thành viên từ MNH Entertainment, ra mắt vào tháng 1/2023 và được định vị là nhóm nhạc nằm trong Thế hệ Kpop Gen 5. Chưa đầy hai năm hoạt động, nhóm tạo ra những cột mốc ấn tượng về doanh số và chất lượng trình diễn.

Theo @TOP100KPOP, 8TURN đứng thứ 36/50 nhóm nhạc Gen 5. Đây là lứa idol nổi lên từ năm 2023, là thế hệ định hình cuộc chơi âm nhạc Kpop với những đặc điểm khác biệt, đánh dấu chương mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Thay vì concept phức tạp của thế hệ trước, Gen 5 tập trung vào dòng nhạc "easy listening" (dễ nghe) nhằm tạo ra sự tươi mới, dễ tiếp cận cho công chúng với những câu chuyện gần gũi.

Gen 5 lại là lứa idol được định hướng toàn cầu ngay từ khi ra mắt với thành viên đa quốc tịch. Chiến lược quảng bá của họ tận dụng triệt để sức mạnh của các nền tảng video ngắn như TikTok, biến "dance challenge" trở thành công cụ lan tỏa viral.

Giữa sự khốc liệt của làn sóng tân binh, 8TURN đang dần khẳng định vị thế khi được bình chọn nằm trong top 36 tân binh nổi bật của Hàn Quốc. Đây cũng là thế hệ xuất hiện đúng thời điểm Kpop cần làm mới chính mình.

Có gì để thách thức?

Chiến lược tuyển chọn của 8TURN là tập trung vào thành viên đã có kinh nghiệm chuyên nghiệp và kinh qua chương trình sống còn khắc nghiệt. Trưởng nhóm Jaeyun từng là thí sinh của Boys24 và Mix Nine, trong khi Kyungmin tham gia I-Land. Nền tảng này giúp 8TURN xây dựng phong cách, khả năng trình diễn vượt trội, năng lượng sân khấu và vũ đạo ấn tượng.

Sự tập trung vào kỹ năng của 8TURN được công nhận. 8TURN giành giải thưởng “Blooming Performance Group” (Nhóm nhạc đang lên) tại Hanteo Music Awards 2023.

8TURN "thách thức" nhóm nhạc Tân binh toàn năng tại Công diễn 1.

8TURN còn có lượng người hâm mộ trung thành, thường xuyên giúp nhóm đạt thành tích thương mại ấn tượng. EP thứ ba mang tên Stunning (phát hành tháng 1/2024) vượt mốc 100.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên. Đây được xem là cột mốc quan trọng với nhóm nhạc không trực thuộc công ty Big 4 (YG, SM, HYPE và JYP), đồng thời là sự mở rộng vững chắc của fandom toàn cầu.

Về mặt nghệ thuật, nhóm chuyển mình theo hướng "artist-idol" (thần tượng nghệ sĩ). Các thành viên tăng cường khâu sáng tạo, đóng góp viết lời ca khúc trong album Stunning, bao gồm ca khúc chủ đề RU-PUM PUM. Sự tự chủ giúp nhóm truyền tải thông điệp về sự tự tin và phong thái riêng.

Chiến lược của 8TURN là Global-focused (tập trung vào toàn cầu) - xu hướng chung của Kpop Gen 5, nơi các bảng xếp hạng digital nội địa không còn là ưu tiên.

Việc 8TURN 1st World Tour 2025 dám biểu diễn tại các thành phố lớn ở Mỹ, Canada và châu Âu cho thấy nhóm có được nền tảng người hâm mộ vững chắc quốc tế, lượng người hâm mộ toàn cầu, đủ sức "đe dọa" nhóm nhạc Việt Nam.

Hiện, thông tin 8TURN là nhóm nhạc nhạc quốc tế đầu tiên tham gia thách đấu nhóm nhạc tân binh toàn năng tại Công diễn 1 thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Đây là động thái quan trọng, thiết lập tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế cho nghệ sĩ Việt Nam.