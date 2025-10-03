Nghệ sĩ đổ về nhà thờ Tổ của Hoài Linh

TPO - Từ 2/10 (11/8 Âm lịch), nghệ sĩ cả nước tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu, tri ân Tổ nghề. Hàng trăm diễn viên, ca sĩ đổ về nhà thờ Tổ của Hoài Linh, Idecaf, Thiên Đăng... trong ngày trọng đại của ngành sân khấu.
Lương Thế Thành chia sẻ diễn viên thường tập trung đông đủ ngày 12/8 (Âm lịch) để dâng hương lên Tổ nghề. Nam nghệ sĩ cảm ơn khán giả luôn yêu thương, giúp người diễn viên có cơ hội mang đến tiết mục chỉn chu.
Diễn viên Trần Bảo Sơn đăng ảnh giỗ Tổ cùng NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu tại sân khấu kịch Thiên Đăng.
NSND Trịnh Kim Chi đăng ảnh giỗ Tổ tại Nhà truyền thống Sân khấu TPHCM. "Chúng ta cũng cầu mong Tổ nghiệp ban ơn để khán giả mộ điệu luôn yêu quý, coi sân khấu như thánh đường. Văn nghệ sĩ yêu thương, đoàn kết để cống hiến cho nghệ thuật, công chúng những tác phẩm giá trị", cô nói.