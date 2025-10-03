Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Nghệ sĩ đổ về nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Từ 2/10 (11/8 Âm lịch), nghệ sĩ cả nước tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu, tri ân Tổ nghề. Hàng trăm diễn viên, ca sĩ đổ về nhà thờ Tổ của Hoài Linh, Idecaf, Thiên Đăng... trong ngày trọng đại của ngành sân khấu.

img-1794.jpg
img-1792.jpg
Từ 2/10, các sân khấu lớn ở TPHCM tổ chức lễ giỗ Tổ. Sân khấu Trương Hùng Minh tổ chức cúng sớm, quy tụ dàn nghệ sĩ như Việt Hương, Phi Phụng, Quyền Linh, Châu Thanh...
img-1793.jpg
Việt Hương phát biểu cô luôn nhớ ơn thầy Minh Nhí - người dìu dắt cô từ lúc còn là sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM). "Hôm nay ngày giỗ Tổ tri ân người giữ ngành nghề, được đứng cạnh thầy Minh là tri ân lớn nhất và là điều hạnh phúc nhất. Cảm ơn khán giả luôn yêu thương. Cảm ơn các thầy cô giáo đến giỗ Tổ cùng sân khấu", Việt Hương chia sẻ.
img-1790.jpg
Nghệ sĩ Việt Hương gửi lời cảm ơn đến khán giả, truyền thông và đại diện lãnh đạo địa phương luôn dành sự quan tâm đến lãnh đạo địa phương.
img-1791.jpg
Nghệ sĩ Hà Trí Quang đến giỗ Tổ tại sân khấu của NSƯT Minh Nhí.
img-1788.jpg
Nhà hát kịch Idecaf cũng tổ chức cúng Tổ sân khấu sớm. Đại Nghĩa nhận được nhiều lời hỏi thăm sức khỏe từ đồng nghiệp, học trò sau sự cố ngã trật khớp vai.
img-1789.jpg
Nam nghệ sĩ tươi tắn tại buổi cúng tri ân Tổ nghề dịp giỗ sân khấu 12/8 (Âm lịch).
img-1786.jpg
img-1784.jpg
Nghệ sĩ Hòa Hiệp và NSƯT Mỹ Duyên (ảnh dưới) - người có vài chục năm gắn bó với sân khấu kịch Idecaf - dâng hương lên Tổ nghề.
img-1785.jpg
img-1782.jpg
Trong ngày giỗ Tổ, Đình Toàn nói anh hạnh phúc khi có cơ hội quây quần cùng đồng nghiệp trong ngày trọng đại của những người con làm trong ngành sân khấu.
img-1787.jpg
Nghệ sĩ Phi Nga và NSƯT Mỹ Duyên chụp ảnh lưu niệm. Không chỉ là ngày cúng Tổ, đây là dịp hiếm hoi để các nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ công việc, cuộc sống.
img-1783.jpg
Dịp giỗ Tổ sân khấu thường diễn ra từ 11-13/8 (Âm lịch) - nhằm ngày 2-4/10. Trong đó, ngày 12/8 Âm lịch được gọi là Ngày Sân khấu Việt Nam.
557623970-4214071302171511-8826640036218098014-n-857.jpg
558375557-4214071265504848-733303686078983929-n-320.jpg
Lương Thế Thành chia sẻ diễn viên thường tập trung đông đủ ngày 12/8 (Âm lịch) để dâng hương lên Tổ nghề. Nam nghệ sĩ cảm ơn khán giả luôn yêu thương, giúp người diễn viên có cơ hội mang đến tiết mục chỉn chu.
556771526-25198329129764900-732593012927273629-n-7985.jpg
559370345-25198329806431499-3000267363254671885-n-1-1520.jpg
Diễn viên Trần Bảo Sơn đăng ảnh giỗ Tổ cùng NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu tại sân khấu kịch Thiên Đăng.
557991378-3792565661049021-1659184989116032103-n.jpg
559275121-3211546275667068-4262373313472548002-n-1-8320.jpg
558216327-3792563237715930-3025121036702086012-n.jpg
Nhiều nghệ sĩ như Quách Tuấn Du, Tuyền Mập, Hoàng Mập, Nam Thư đến giỗ Tổ tại Nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh.
558384536-24854551900823569-4784414747411924247-n.jpg
557247054-24854531290825630-7848754167347926759-n.jpg
NSND Trịnh Kim Chi đăng ảnh giỗ Tổ tại Nhà truyền thống Sân khấu TPHCM. "Chúng ta cũng cầu mong Tổ nghiệp ban ơn để khán giả mộ điệu luôn yêu quý, coi sân khấu như thánh đường. Văn nghệ sĩ yêu thương, đoàn kết để cống hiến cho nghệ thuật, công chúng những tác phẩm giá trị", cô nói.
Trạch Dương - Hồng Phúc
#lễ giỗ Tổ sân khấu #nghệ sĩ Việt Nam #Nhà thờ Tổ Hoài Linh #nghệ thuật sân khấu Việt Nam #nghệ sĩ tri ân Tổ nghề #nghệ sĩ TPHCM #nghệ sĩ kịch Idecaf #ngày Sân khấu Việt Nam #giỗ Tổ ngành sân khấu #đoàn kết nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục