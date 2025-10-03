Nghệ sĩ đổ về nhà thờ Tổ của Hoài Linh

TPO - Từ 2/10 (11/8 Âm lịch), nghệ sĩ cả nước tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu, tri ân Tổ nghề. Hàng trăm diễn viên, ca sĩ đổ về nhà thờ Tổ của Hoài Linh, Idecaf, Thiên Đăng... trong ngày trọng đại của ngành sân khấu.