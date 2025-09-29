Trang Pháp hát ở sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Trung

TPO - Trang Pháp chọn áo tứ thân, áo dài và biểu diễn tiết mục tự hào Việt Nam khi được mời tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ở Hà Nội và lễ đón tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond tại TPHCM.

Trong vòng 3 ngày, Trang Pháp liên tiếp xuất hiện tại hai sự kiện giao lưu văn hóa - ngoại giao.

Tối 25/9, cô tham gia chương trình Tết Trung thu Việt Nam - Trung Quốc 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức. Chương trình có sự tham gia của bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và ông Thái Tường Vinh - Phó trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.

Nữ ca sĩ chọn ca khúc Duyên số (sáng tác mang âm hưởng dân gian hiện đại nằm trong mini album Mãi là người Việt Nam) để biểu diễn trong sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Trung.

Trang Pháp chia sẻ cô cấp tốc bổ sung một đoạn điệp khúc bằng tiếng Trung để tạo điểm nhấn cho phần giao lưu. Cô cũng tranh thủ luyện tập cách chào bằng tiếng Trung để thể hiện sự thân thiện, hiếu khách.

Cô cũng khéo léo lồng ghép yếu tố bản sắc, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam khi chọn áo tứ thân cách điệu, thể hiện ca khúc sử dụng nhạc cụ truyền thống biểu diễn ở chương trình giao lưu.

Hai ngày trước đó, Trang Pháp xuất hiện trong chương trình đón tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond tại TPHCM. Sự kiện đánh dấu cột mốc hơn 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Anh và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Matt Western - Nghị sĩ Quốc hội kiêm Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh và ông Iain Frew - Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Trang Pháp vinh dự bước lên chiến hạm, biểu diễn trước tàu chiến đại diện cho biểu tượng sức mạnh của quốc phòng Anh. Cô diện áo dài trắng, biểu diễn Mãi là người Việt Nam để quảng bá nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Đến phần giao lưu hai ca khúc tiếng Anh, nữ ca sĩ quyết định phổ thêm lời Việt trong tiết mục Make You Feel My Love nhằm tạo sự giao thoa ngôn ngữ.

Trang Pháp mặc áo dài trắng biểu diễn tại chương trình kỷ niệm cột mốc hơn 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Anh.

Nữ ca sĩ cho biết cô tự hào khi được giao nhiệm vụ xuất hiện tại các sự kiện hữu nghị, ngoại giao.

“Khi nhận lời tham gia sự kiện mang tính hữu nghị, tôi tự hào vì được góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước thông qua âm nhạc, dù không đi theo nghề ngoại giao như các thành viên trong gia đình”, Trang Pháp nói.

Trang Pháp sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghề ngoại giao. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, mẹ là Bí thư thứ nhất và Chánh Văn phòng của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bỉ.

Cha cô là Giáo sư - Tiến sĩ Ngôn ngữ học và đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cũng từng chia sẻ niềm tự hào khi chị gái nối nghiệp gia đình, hiện là Cố vấn Thương mại Quốc phòng của Đại sứ quán Anh.

Dù không theo ngành ngoại giao, cô tập trung hoàn thành việc học, tốt nghiệp loại Xuất sắc Đại học Lyon (Pháp). Cô cũng thông thạo nhiều thứ tiếng, được mệnh danh là ca sĩ "con nhà người ta" của showbiz Việt.