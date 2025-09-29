Tiến Đạt xúc động ôm Phương Thanh

MC Anh Tuấn mời Phương Thanh lên sân khấu giao lưu sau khi nhìn thấy nữ ca sĩ dưới khán đài. Quen biết lúc Tiến Đạt còn là dancer, Phương Thanh nói cô luôn chờ ngày Tiến Đạt trở lại sân khấu. "Nhiều người mất đến 7-10 năm để ổn định chuyện gia đình. Có nghệ sĩ trở lại được, có người không và để lại nhiều tiếc nuối. Hôm nay tôi chỉ muốn nói 'Em của chị tuyệt vời'", Phương Thanh chia sẻ.