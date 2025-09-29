Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiến Đạt xúc động ôm Phương Thanh

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Tiến Đạt kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật với fancon “Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây” tại Nhà hát Quân đội (TPHCM). Nam rapper xúc động ôm Phương Thanh, cảm ơn nữ ca sĩ luôn bên anh ở những lúc "khủng khiếp" nhất.

0gn-7463.jpg
z7061093799687-9cc9944baafb9b621ba9f10e4a996b3d.jpg
Tối 28/9, Tiến Đạt tổ chức fancon "Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây" tại Nhà hát Quân đội (TPHCM). Fancon (kết hợp giữa fan meeting và concert) đánh dấu 30 năm làm nghề của Tiến Đạt. Hiệu ứng của Anh trai vượt ngàn chông gai là đòn bẩy giúp nam rapper thành công trở lại hoạt động nghệ thuật. Hàng trăm khán giả có mặt để ủng hộ nam nghệ sĩ.
z7061096256603-568313dd9b56a83f768fae7015cea6dc.jpg
z7061096357145-fb966425a12259a9a26f9abc4698e3a0.jpg
Tiến Đạt mở đầu fancon bằng tiết mục Bỏ bàn tay đó ra - sản phẩm nằm trong EP Tôi 30. Ca khúc phát hành ngày 16/9 đánh dấu sự trở lại của nam rapper sau nhiều năm dừng hoạt động nghệ thuật.
z7061098727731-4c3db60c1288a9a012ca411c14a79a21.jpg
Tiến Đạt sau đó giới thiệu MV Chia tay rồi mới biết thuộc EP Tôi 30. Ca khúc mang màu sắc Pop RnB Rock Alternative, nội dung kể lại trải nghiệm của nhân vật sau chia tay.
z7061101073705-7ab23b3443aef90b0062717a05c911cd-6135.jpg
0gn-8064.jpg
z7061101185977-dd42006b98fad7b01fb3d640a660ee23-8702.jpg
Khán giả sau đó bất ngờ khi hai thành viên của ban nhạc Monocycle (đồng hành cùng Tiến Đạt từ năm 2006) xuất hiện trên sân khấu. Anh đưa khán giả trở lại thời hoàng kim của hip hop, nhạc Việt những năm 2000 với tiết mục Chí phèo (2006).
z7062345509065-0a7ddf1419c5cb8f9eb87020d5fc32f9.jpg
z7062412279346-a84d5367b61ee395ada8c3bb9c210154.jpg
Các thành viên của Nhà Cá Lớn như Cường Seven, Đăng Khôi, Hà Lê, Kiên Ứng, Tiến Luật... ủng hộ Tiến Đạt, cùng thể hiện những tiết mục từng biểu diễn ở show Anh trai nhưng với bản phối mới.
z7062404411961-ee7ed7465759e8d7a0defbf019ff2a90.jpg
z7062358727470-c3318e59e44ad37572b8c48538e82e3d.jpg
z7062345458487-5637f1228d13b2a37e406c4395460f38.jpg
Tiến Đạt cùng các anh tài Nhà Trẻ, Nhà Cá Lớn khuấy động buổi fancon với loạt tiết mục sôi động như Vui cùng Mr.D, Khiến nó ngầu, Quay lại giường đi em, Sóng tình...
z7062359098146-f23eb8b3374126d1feb8db18931ec31f.jpg
z7062359038902-4fd3fb87875035e6e21dacfbb0364e45.jpg
Sân khấu Nhà hát Quân đội TPHCM trang bị nhiều đèn LED, hệ thống phun khói để tạo nhiệt cho loạt tiết mục. Hàng trăm khán giả đứng dậy reo hò khi loạt tiết mục của Anh trai vượt ngàn chông gai xuất hiện tại fancon.
r6n-5916.jpg
Ở phần encore, Tiến Đạt mang đến bản ballad Phép màu, thể hiện hình ảnh khác lạ của nam nghệ sĩ chuyên hát hip hop, rap.
z7062358966371-d1b54e2af40c91a3d10ad07924452b5d.jpg
MC Anh Tuấn mời Phương Thanh lên sân khấu giao lưu sau khi nhìn thấy nữ ca sĩ dưới khán đài. Quen biết lúc Tiến Đạt còn là dancer, Phương Thanh nói cô luôn chờ ngày Tiến Đạt trở lại sân khấu. &quot;Nhiều người mất đến 7-10 năm để ổn định chuyện gia đình. Có nghệ sĩ trở lại được, có người không và để lại nhiều tiếc nuối. Hôm nay tôi chỉ muốn nói &apos;Em của chị tuyệt vời&apos;&quot;, Phương Thanh chia sẻ.

r6n-6122.jpg
Tiến Đạt xúc động cảm ơn Phương Thanh vì luôn có mặt trong những cột mốc quan trọng của nam ca sĩ, chứng kiến anh trải qua những giai đoạn "khủng khiếp" trong cuộc sống.
Trạch Dương - Hồng Phúc
