Hoài Linh nhận lời đóng phim vì mối quan hệ

TPO - NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh nhỏ với "Chàng trai Siu Quậy". Nam nghệ sĩ nói anh nhận lời góp mặt chỉ vì tình thân nhiều năm với ê-kíp.

Ngày 27/9, bộ phim Chàng trai Siu Quậy ra mắt khán giả. Điểm đáng chú ý của dự án là chiếu định dạng khung hình dọc và có sự góp mặt của Hoài Linh. Đây là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ tham gia phim chiếu mạng.

Diễn viên kiêm biên kịch Quang Anh - người khởi xướng dự án - cho biết việc mời được Hoài Linh tham gia xuất phát từ mối quan hệ cá nhân kéo dài nhiều năm.

“Giữa tôi và NSƯT Hoài Linh quen biết 8-9 năm. Đây là lần đầu tôi viết kịch bản và sản xuất phim, khi ngỏ lời được chú đồng ý góp mặt trong phim”, Quang Anh chia sẻ lý do thuyết phục được Hoài Linh.

Bộ ba Siu Quậy trong buổi giới thiệu dự án có mặt Hoài Linh.

NSƯT Hoài Linh vắng mặt tại buổi ra mắt vì bận lịch trình riêng. Anh gửi lời chúc mừng đến ê-kíp, hy vọng dự án nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Trong dự án, NSƯT Hoài Linh đóng vai người bán nước vỉa hè. Anh chỉ xuất hiện ở một vài phân đoạn, chủ yếu dành tâm huyết dìu dắt, hỗ trợ gương mặt trẻ như Quang Anh, Thiện Nhân...

Hoài Linh đóng phim này sau vai diễn trong bộ phim Làm giàu với ma 2 thu 100 tỷ đồng. Trong năm nay, Hoài Linh hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Sắp tới, Hoài Linh xuất hiện với vai khách mời ở đầu phim Chị ngã em nâng (ra rạp tháng 10).

Trong phim, nam nghệ sĩ phải chạy 2 km ngoài đường ruộng cùng hai diễn viên nhí. Cảnh phải quay nhiều lần để đảm bảo tính chân thực và cảm xúc. Đạo diễn Vũ Thành Vinh tiết lộ dù quay đi quay lại liên tục, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ tinh thần tốt.

Tạo hình mới của Hoài Linh.

Đạo diễn chia sẻ về việc chọn diễn viên phụ: "NSƯT Hoài Linh vào vai một ông già Nam bộ, tham gia phim để hỗ trợ đàn em. Anh hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp phim đặc biệt hơn”.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, nam nghệ sĩ nói anh nhận lời tham gia phim của Trung Lùn vì mối quan hệ thân tình lâu năm. Ở tuổi này, nam đạo diễn không còn quan tâm đến doanh thu phim.

“Một bộ phim là thành quả của mấy trăm con người chứ không phải một người. Giờ già rồi, tôi cũng không còn áp lực về doanh thu nữa. Miễn sao khán giả xem vui là được. Sóng sau dồn sóng trước, mình đâu có cạnh tranh với ai. Chỉ mong phim được khán giả thương”, nam nghệ sĩ thẳng thắn.

Sau thời gian nghỉ ngơi để trị bệnh, Hoài Linh cho biết sức khỏe ổn định, không giống những tin đồn như Hoài Linh gặp bạo bệnh.

“Như quý vị biết rồi, trên mạng lâu lâu hay xuất hiện tin kiểu Hoài Linh chết rồi, Hoài Linh đột quỵ. Lâu lâu ngủ dậy có người gọi cho gia đình hỏi mẹ tôi là Hoài Linh bị gì vậy? Hoài Linh có sao không? Nó uống thuốc gì vậy chị? Mẹ Linh nói Linh bị gì vậy? Chứ Linh bị gì dễ gì không dở ra?”, Hoài Linh kể.

Nam nghệ sĩ nói thêm anh đã lo xong cho gia đình, tâm nguyện lớn nhất đã đạt thành, không phải lo lắng về của ăn, của để. Khi không đóng phim, tập kịch, nam nghệ sĩ dành thời gian cho làm vườn, giữ thói quen "ăn cá, ăn mắm".