Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong hát ở sự kiện của web cá độ

TPO - Sau khi MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ hổ tướng xuất hiện logo nhà cái, khán giả tiếp tục phát hiện Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong hát trong sự kiện livestream mừng sinh nhật nền tảng cá độ.

Sau vụ việc khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng (Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng) xuất hiện hình ảnh, logo web cờ bạc, thêm nhiều nghệ sĩ bị đào lại hình ảnh, video liên quan nền tảng cá độ phi pháp.

Khánh Phương - thành viên của nhóm Ngũ hổ tướng đang bị Công an TPHCM triệu tập - tham gia sự kiện livestream quảng cáo cho nhà cái ngày 6/6. Nam ca sĩ được giới thiệu trang trọng trong chương trình mừng sinh nhật 2 năm của web cá cược. Video Khánh Phương biểu diễn trước background nhà cái vẫn tồn tại trên trang quan web đánh bạc.

Ngoài ra, video Châu Khải Phong và Hồ Quang Hiếu biểu diễn tại chuỗi chương trình được gọi là "MegaLive mừng sinh nhật" (lần lượt ngày 16/5 và 26/5) cũng xuất hiện trên các nền tảng liên quan web cá cược.

Web cờ bạc còn gắn hình ảnh của Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong vào các bài đăng có nội dung, hashtag quảng cáo như Một bước làm giàu, Quà khủng, Hồ Quang Hiếu Live, các hashtag tên của nhà cái.

Khánh Phương, Châu Khải phong và Hồ Quang Hiếu hát tại chương trình của nhà cái.

Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc cũng tiếp tục bị khán giả đào lại video xuất hiện tại giải đua xe MotoGP, trong khung hình liên tục xuất hiện biểu tượng nhà cái. Dưới video "Cùng Ưng Hoàng Phúc khám phá giải đua MotoGP 2025", Ưng Hoàng Phúc phớt lờ khi khán giả cho rằng nam ca sĩ quảng cáo nhà cái. Đến khi MV Anh em trước sau như một bùng nổ tranh cãi, Ưng Hoàng Phúc tạm ẩn/xóa video trải nghiệm giải đua xe.

Những ngày qua, dư luận quan tâm việc Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy... phát hành MV có gắn logo của nhà cái. Khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng (phát hành tối 18/9) chứa hàng loạt hình ảnh có ghi tên miền, logo được cho là quảng cáo trang web cá độ.

Sáng 23/9, hình ảnh Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở Công an TPHCM theo lệnh triệu tập được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ và các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng (Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng) bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM triệu tập liên quan việc "đăng tải MV trên nền tảng mạng xã hội".

Theo Thông tin Chính phủ, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.

Khán giả đang chờ kết quả làm việc giữa Công an TPHCM và các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng liên quan MV. "Nên làm mạnh nếu xác định MV có quảng cáo web cá độ bất hợp pháp", "Phải xử lý trường hợp lấy mác nghệ sĩ tuyên truyền web cá độ"... khán giả bình luận.