Chơi lớn như Quốc Thiên

TPO - Quốc Thiên biến concert cá nhân thành sự kiện văn hóa - môi trường hiếm có khi tổ chức concert có sức chứa lên đến 10.000 khán giả. Không chỉ chơi lớn về quy mô và dàn khách mời, nam ca sĩ còn cam kết trồng ít nhất 10.000 cây xanh ở sáu khu rừng trọng điểm, mở ra mô hình kết hợp âm nhạc và hành động xanh chưa từng có tại Việt Nam.

Chuyện ít thấy

Ngày 22/11, khu đô thị The Global City (TPHCM) được sử dụng làm sân khấu ngoài trời do ca sĩ Quốc Thiên tổ chức. Concert SKYNote 2025 - The Reflection có quy mô lên đến 10.000 khán giả. Đây là con số nổi bật nếu so với mặt bằng live show cá nhân trong nước vốn thường chỉ dừng ở vài nghìn chỗ ngồi.

Sân khấu ngoài trời 10.000 chỗ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật âm thanh, ánh sáng phức tạp mà còn là thử thách về tổ chức, an toàn, quản lý khán giả. Ở khía cạnh này, SKYNote 2025 là bước đi mạo hiểm, nhưng mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường live show, concert trong nước.

Tại buổi công bố ngày 22/9 ở TPHCM, Quốc Thiên cho biết: “Âm nhạc không chỉ để hát, mà còn để kể câu chuyện và soi chiếu chính mình. Tôi tin khi khán giả nghe, họ sẽ nhìn thấy một phần nào đó của bản thân trong tôi, và tôi cũng nhìn thấy tôi trong họ”.

Anh lý giải việc lồng ghép dự án trồng rừng vào concert là cách âm nhạc gắn kết với hành động bền vững, thể hiện trách nhiệm của nghệ sĩ với môi trường. Điều này tạo nên chuyện chưa từng có tại TPHCM.

Dàn anh trai, chị đẹp đến ủng hộ Quốc Thiên.

SKYNote 2025 được thiết kế như hành trình hai lớp, thế giới bên ngoài với hình ảnh gương, mặt nước tượng trưng cho nhịp sống đương đại cùng thế giới nội tâm phản ánh nghệ sĩ.

Lần đầu, concert cá nhân trong nước được xây dựng như “dự án nghệ thuật đa tầng”, kết hợp trình diễn trực tiếp và triển lãm hình ảnh. Khán giả không chỉ nghe và xem mà còn theo dõi quá trình hình thành, câu chuyện hậu trường của Quốc Thiên.

Đêm diễn quy tụ ê-kíp sáng tạo lớn. Nhạc sĩ Hoài Sa giữ vai trò giám đốc âm nhạc, SlimV đồng giám đốc âm nhạc, Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn hình ảnh, Long Kenji phụ trách ánh sáng. Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong concert cũng toàn sao như Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam và Mono.

Không dừng lại ở số lượng khán giả đông đảo, chương trình còn mang thông điệp hành động xanh. Quốc Thiên hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, đặt mục tiêu trồng ít nhất 10.000 cây xanh tại sáu khu rừng trọng điểm gồm Cúc Phương (Ninh Bình), Phong Điền (Huế), Tà Kóu (Lâm Đồng), Mùa Xuân (Đồng Nai), U Minh Hạ (Cà Mau) và Đê Biển Tây (An Giang). Toàn bộ dự án được kỳ vọng góp phần khôi phục các hệ sinh thái quan trọng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Kế hoạch trồng cây song hành với đêm nhạc được kỳ vọng sẽ lan tỏa ý thức sống xanh tới hàng nghìn khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Quốc Thiên chia sẻ: “Tôi mong khán giả khi đến với đêm nhạc không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn mang theo thông điệp về trách nhiệm với thiên nhiên”.

Concert cá nhân gắn với cam kết trồng rừng quy mô quốc gia là điều hiếm thấy tại thị trường nhạc Việt. Nếu thành công, dự án mở ra mô hình kết hợp giữa nghệ thuật và hành động cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững.

Với những gì sắp diễn ra, khán giả đồng loạt cho rằng không ai chơi lớn như Quốc Thiên.

20 năm của Quốc Thiên

Trước khi bước vào dự án The Reflection, Quốc Thiên có gần hai thập kỷ hoạt động bền bỉ. Từ ca sĩ 20 tuổi giành ngôi quán quân Vietnam Idol 2008 với giọng hát nội lực, anh chọn con đường không ồn ào nhưng ổn định. Suốt nhiều năm, Quốc Thiên gắn bó với pop ballad, thử sức với nhiều màu sắc nhưng chưa thể bứt phá.

Năm 2024, sau Anh trai vượt ngàn chông gai và concert SKYNote - Thiên Thanh, cái tên Quốc Thiên dần đại chúng hơn. Hai đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt thu hút hơn 7.000 khán giả, liên tục lọt top thảo luận mạng xã hội và được trao Giải Cống hiến 2025 hạng mục “Chương trình của năm”.

Concert năm 2024 được khán giả gọi là điểm dừng để nhìn lại hành trình âm nhạc 20 năm của Quốc Thiên.

Quốc Thiên đã tìm được chỗ đứng sau 20 năm hoạt động nghệ thuật.

“Âm nhạc với tôi là cách để khán giả và nghệ sĩ gặp gỡ nhau ở những cảm xúc sâu kín. Khi tôi hát, khán giả nhìn thấy một phần câu chuyện của chính họ. Khi khán giả xúc động, tôi cũng nhận ra bản thân trong những cảm xúc ấy”, Quốc Thiên chia sẻ thêm.

Ở tuổi 37, anh không tìm kiếm sự bứt phá bằng chiêu trò. Quốc Thiên đang đi chậm nhưng chắc. Việc dám làm thương hiệu concert riêng cho thấy tư duy dài hạn. Nam ca sĩ muốn biến mỗi đêm nhạc thành sản phẩm văn hóa trọn vẹn, có đời sống sau sân khấu.

Điểm đáng chú ý khác là cách Quốc Thiên đặt âm nhạc vào bối cảnh xã hội. Khi chọn thông điệp trồng rừng, anh không chỉ gắn tên tuổi với hoạt động môi trường, mà còn đưa ra một hình mẫu nghệ sĩ gắn trách nhiệm cộng đồng vào sản phẩm nghệ thuật. Trong bối cảnh ngành nhạc sống Việt Nam đang tìm hướng phát triển bền vững, đây là hướng tiếp cận ít người dám thử.

Trong bức tranh âm nhạc Việt Nam hiện nay, khi nhiều sản phẩm chạy theo thị hiếu tức thời, con đường mà Quốc Thiên lựa chọn là đầu tư cho concert như dự án nghệ thuật, gắn với thông điệp xã hội mang lại nhiều ý nghĩa.