Làm mới vở cải lương kinh điển 'Chuyện tình Lan và Điệp'

TPO - MC Quốc Trí đưa trích đoạn Lan và Điệp lên sân khấu Tình bolero 2025 với phần dàn dựng khác biệt. Anh đảm nhận vai Điệp, mở đầu bằng đoạn độc thoại, kết thúc bằng cảnh nhân vật tự đối diện, giữ nguyên cốt truyện quen thuộc nhưng thể hiện theo cách riêng.

Trong tập phát sóng mới nhất của Tình bolero 2025, MC Quốc Trí chọn ca khúc Lan và Điệp 4 của nhạc sĩ Hamlet Trương để dự thi, đồng thời dựng lại câu chuyện cải lương quen thuộc theo cách riêng.

Anh hóa thân thành Điệp, mở đầu bằng đoạn độc thoại của chàng trai bị phụ tình, dẫn khán giả vào diễn biến tâm lý dằn vặt và trách móc trước khi trích đoạn Lan và Điệp được hé lộ.

Tiết mục có phần phụ họa của ca sĩ Thiên Hương. Ở phần kết, Quốc Trí độc thoại trên sân khấu, khép lại câu chuyện bằng hình ảnh nhân vật đối diện chính mình. Sau phần thi, anh nói: “Bình thường tôi kiểm soát cảm xúc khá tốt, nhưng lần này tôi chưa thể thoát khỏi nhân vật. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sống trọn trong một vai diễn như vậy”.

Nhạc sĩ Hamlet Trương, tác giả ca khúc, cho rằng phần mở đầu của Quốc Trí mang yếu tố sáng tạo và nhận xét khả năng hát bolero của anh tiến bộ so với trước.

Quốc Trí làm mới Chuyện tình Lan và Điệp.

Danh ca Phương Dung đánh giá cao sự kết hợp của hai thí sinh và mong đợi những tiết mục khác. Đạo diễn Vũ Thành Vinh ghi nhận khoảnh khắc độc thoại cuối nhưng góp ý phần đối đáp giữa hai nhân vật có thể chặt chẽ hơn để tăng sức nặng cho câu chuyện. Giám khảo Hà Thu nhận xét ý tưởng dàn dựng cho thấy nỗ lực “làm mới” một tác phẩm vốn quen thuộc.

Quốc Trí cho biết việc thể hiện một ca khúc gắn với vở cải lương kinh điển đồng thời đứng trước tác giả là áp lực lớn, song anh xem đây là cơ hội để thử giới hạn của bản thân. “Vượt qua được chính mình, tôi nghĩ đó đã là một thành công khi tham gia Tình bolero”, anh nói thêm.

Sinh năm 1995 tại Đồng Tháp, Quốc Trí từng làm tiếp viên trưởng của một hãng hàng không. Anh sau đó rẽ hướng làm người mẫu, MC và từng đoạt danh hiệu Á vương Du lịch Thế giới.

Quốc Trí bước sang lĩnh vực ca hát khi ghi danh Tình Bolero 2025 phiên bản nghệ sĩ. Ở tập mở màn, anh xuất hiện với hình ảnh chàng nông dân miền Tây, thể hiện ca khúc ca ngợi quê hương. Đến các vòng sau, nam MC liên tục thử nghiệm phong cách, cho thấy mong muốn vượt ra khỏi vùng an toàn.

Ở đêm thi trước đó, Quốc Trí thay đổi hình ảnh với phong thái lịch lãm, trình diễn liên tiếp ba ca khúc Tình đời, Ai cho tôi tình yêu và 60 năm cuộc đời. Phần thi được anh xem là câu chuyện cá nhân, hành trình vượt qua áp lực và định kiến để sống với đam mê. “Tôi từng giấu gia đình, bạn bè khi theo đuổi nghệ thuật. Không phải để nổi tiếng, mà chỉ để được làm điều mình thích”, anh nói.

Quốc Trí cho biết thêm anh muốn bản thân đa năng khi hoạt động nghệ thuật: “Mỗi chặng đường tôi đều đặt mục tiêu để cố gắng. Nếu khán giả ủng hộ, tôi sẵn sàng đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ”.