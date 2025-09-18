Vai không tặc của 'diễn viên trăm tỷ' Võ Điền Gia Huy

TPO - Võ Điền Gia Huy trở lại màn ảnh rộng với vai không tặc trong "Tử chiến trên không". Anh tiếp tục khẳng định khả năng diễn phản diện sau thành công 248 tỷ đồng của "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Võ Điền Gia Huy là "diễn viên trăm tỷ" hiếm hoi tại Việt Nam, sau khi góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (248 tỷ đồng). Khả năng cao nam diễn viên bỏ túi thêm bộ phim trăm tỷ đồng Tử chiến trên không - dự án của đạo diễn Hàm Trần đang được khán giả dành nhiều lời khen.

Sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Võ Điền Gia Huy khởi đầu sự nghiệp với kịch, chụp lookbook và đóng MV. Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh vào vai Ian trong Thưa mẹ con đi (2019), giúp tên tuổi được biết đến nhiều hơn.

Vai không tặc ở Tử chiến trên không

Tối 16/9, Võ Điền Gia Huy quay lại màn ảnh rộng với vai Tí - một trong bốn tên cướp máy bay trong bom tấn hành động Tử chiến trên không. Anh trở lại sau chiến thắng Giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 24 với Skin of Youth - Ồn ào tuổi trẻ.

Trong Tử chiến trên không, Tí được xây dựng là hình mẫu của tội phạm lạnh lùng, sẵn sàng dùng bạo lực trấn áp con tin. Tí không nói nhiều, ánh mắt sắc lạnh và hành động dứt khoát. Song, ẩn sau sự cứng rắn là số phận éo le khiến anh rơi vào con đường phi pháp.

“Dù ở những phân đoạn chỉ lấy hình ảnh từ xa, tôi dành 100% sức lực và sự tập trung để diễn xuất và thể hiện phân đoạn hành động. Trên phim trường, tôi lập kỷ lục diễn viên bị chấn thương nhiều nhất. Ở những màn đối kháng, Tí tác động người khác nhưng người bị thương lại là chính mình”, Võ Điền Gia Huy nói.

Vai không tặc của Võ Điền Gia Huy nhận nhiều lời khen.

Gia Huy nói thêm anh dành nhiều tháng tập luyện cùng ê-kíp để nhuần nhuyễn các pha hành động trong không gian khoang máy bay chật hẹp. Đây là lần đầu anh thử sức với thể loại phim hành động không tặc - bối cảnh đòi hỏi cao về thể lực lẫn sự chính xác.

“Tử chiến trên không quay theo thứ tự tuyến tính, tất cả cảnh hành động đều liên tục và có sự xuất hiện của nhiều diễn viên phụ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tập trung cao độ. Không gian hẹp, căng thẳng, cộng với những cảnh đánh đấm thực chiến khiến việc tập luyện và quay phim trở nên rất khó khăn”, Gia Huy chia sẻ thêm.

Lần đầu hợp tác với Thái Hòa, Võ Điền Gia Huy nói anh ấn tượng với cách nam diễn viên làm việc trên phim trường: “Anh Hòa luôn tập trung cho nhân vật, giữ khoảng không gian riêng để phát triển vai diễn. Khi quay, anh vẫn hỗ trợ mọi người nhưng không can thiệp quá mức, điều này giúp mình và các bạn diễn khác tự tin thể hiện”.

Muốn thoát khỏi cái bóng phản diện

Trước ngày khởi quay, các diễn viên có thời gian tập luyện dài hơi, mục đích mang đến cảnh quay thật nhất có thể. Đạo diễn Hàm Trần đánh giá cao tinh thần làm việc của Gia Huy: “Cậu ấy không ngại khó, luôn sẵn sàng quay lại để đạt hiệu quả tốt nhất, dù bị thương hay mệt mỏi”.

Đạo diễn nói thêm trong quá trình tuyển vai, sự dấn thân và cá tính mạnh của Võ Điền Gia Huy thuyết phục ê-kíp. Từ nhân vật phản diện ít thoại, gần như mờ nhạt, đội ngũ biên kịch phát triển thêm nhiều tầng lớp tâm lý cho Tí, trao cho anh nhiều thoại và tình tiết nội tâm hơn.

Dù tự trau dồi kỹ thuật qua nhiều dự án, Gia Huy miệt mài luyện tập để thành thạo từng cú đánh, từng pha phối hợp trong bối cảnh chật chội.

"Những cảnh hành động không cố định và những cú đánh đấm đôi khi va chạm với camera. Không gian kín của khoang máy bay khiến việc di chuyển và dàn cảnh càng khó khăn, nhưng chính điều đó tạo nên sự chân thực, căng thẳng", anh nói thêm.

Võ Điền Gia Huy trong Kẻ ăn hồn (ảnh trên) và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Trước Tử chiến trên không, Võ Điền Gia Huy gây chú ý với nhiều vai diễn như võ sĩ trong Ồn ào tuổi trẻ, thám tử trong Thám tử Kiên, phản diện ở Kẻ ăn hồn.

Với Tí, Võ Điền Gia Huy tiếp tục khẳng định tên tuổi phù hợp với vai phản diện. Ở Kẻ ăn hồn, Gia Huy chỉ là "phản diện thư sinh". Nhưng sang Tử chiến trên không, cảnh hành động đánh đấm, thể hiện nhiều bằng ánh mắt lại nâng tầm khả năng diễn vai phản diện của Võ Điền Gia Huy.

Tuy nhiên, nam diễn viên lại nói anh gặp nhiều áp lực khi liên tục đóng vai phản diện. Nam diễn viên chia sẻ dạng vai gai góc khiến anh mệt mỏi vì thể chất lẫn tinh thần. "Tôi mệt vì đóng phản diện nhiều quá. Qua đến Thám tử Kiên, tôi lại nhận được những điều tích cực hơn. Điều đó thôi thúc tôi tìm những vai gần gũi hơn", anh chia sẻ thêm.

Sắp tới, Võ Điền Gia Huy trở lại màn ảnh nhỏ với vai “tổng tài nhiều ẩn số” trong Vì mẹ anh phán chia tay, đồng thời góp mặt trong phim điện ảnh Ai thương ai mến ra mắt cuối năm.