Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh Hy

Hồng Phúc

TPO - Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.

z7025223846271-864818f62c8022062573d484cc640a6d.jpg
Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương đang diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), Miss Ocean Fashion Show 2025 mang đến 12 BST lấy cảm hứng đại dương.
z7025223870401-08a07bf7673f58cae7f668f27e687254-2149.jpg
Hoa hậu Ngọc Châu (phải) và Thu Uyên làm first face trong BST của Hoàng Minh Hà.
z7025242529462-88ec24592c23a464e4af0d331a8dc74b.jpg
z7025243355773-d10e0d0fcbbfd2698e8d1878a2f1c655-5200.jpg
Các thiết kế với tone ánh vàng, trắng, gợi ánh sáng mặt trời trên biển.
lb-1604.jpg
Bên cạnh những thiết kế hiện đại, show thời trang nhằm tôn vinh áo dài Việt trên bờ biển Vĩnh Hy.
z7025249046344-8e65ee003e0a7f0e6a75d760d58e84be.jpg
z7025248966446-a0be9b947007f34d4d64c59c2bcf270c.jpg
Hà Hữu Tiến lấy cảm hứng từ gió, sóng biển với bảng màu trắng, xám, xanh, cam, gợi sắc thái thiên nhiên.
z7025257873483-22c4f587bb0b97f104b020e589bad65e-6789.jpg
z7025257766934-2c5bb3df070c3097bc95753e4e524299-7944.jpg
Phạm Thiên Nhã đưa xu hướng đầm đuôi cá, color block trở lại.
z7025261043659-b52d63e628f4e276d351df44824757ad.jpg
z7025260925444-2a571ee4aa4c94484ed6eae08868e970-6413.jpg
Phong cách chợ quê Huế được tôn vinh trong bộ sưu tập O ơi của NTK Bùi Thị Quỳnh Như.
z7025264887617-f59a49a5214516a87b06648f29447c71.jpg
Xu hướng bất đối xứng và xếp ly sáng tạo từ hình ảnh biến hóa của sóng biển được nhiều nhà thiết kế yêu thích.
z7025269783785-369dacf3208dc3f603fa72fdb8f01177.jpg
Phong cách thời trang lấy cảm hứng thành phố dưới biển Atlantis kết hợp yếu tố vị lai xuất hiện tại Miss Ocean Fashion Show 2025.
z7025318570604-063981bf0e7da8a9102c4e3970d4f037.jpg
z7025318668838-3ba50075cb5048bf1118dd5ac5f59ef0-7920.jpg
Thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện băng tan, kỳ vọng kêu gọi bảo vệ môi trường.
z7025321294262-b33434482175373e9fa569d94c717d3a.jpg
z7025321114829-139991c7c0ffcdc766749716b8d8a728.jpg
Gam màu nâu lấy cảm hứng từ những rặng san hô dưới biển được đưa lên sàn diễn thời trang.
z7025339644174-b13943cb3a0120f39039f2167316b62a-3407.jpg
z7025339746919-cefeffb41f904106cd02c74b7153c2aa-3916.jpg
Ngọc trai, sóng biển, san hô trở thành chất liệu chính của những thiết kế trên sàn diễn thời trang thuộc khuôn khổ Hoa hậu Đại dương 2025. Sau buổi diễn, thí sinh tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 bên bờ biển vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa).
Hồng Phúc
#áo dài Việt Nam #thời trang biển Vĩnh Hy #Hoa hậu Đại dương 2025 #BST lấy cảm hứng đại dương #thời trang bờ biển Khánh Hòa #thời trang biển xanh #thiết kế thời trang biển #xu hướng thời trang bãi biển #bảo vệ môi trường biển #ngọc trai và san hô

Xem thêm

Cùng chuyên mục