Nhóm nhạc Việt được đào tạo khắc nghiệt như Hàn Quốc

TPO - Sau khi tìm ra những tân binh, chặng tiếp theo của Tân binh toàn năng là tìm ra những nhân tố đặc biệt nhất, debut trong nhóm nhạc Việt được đào tạo khắc nghiệt như Hàn Quốc.

Mô hình đào tạo khắc nghiệt

Buổi ra mắt phần tiếp theo của show thực tế Tân binh toàn năng - Show It All diễn ra chiều 22/9 tại TPHCM. Chương trình nhằm tìm kiếm và đào tạo nhóm nhạc thần tượng Việt theo mô hình sống còn kiểu Kpop.

Ban tổ chức cho biết Tân binh toàn năng được xây dựng như chương trình huấn luyện dài hạn. Hàng nghìn ứng viên đăng ký ở Hà Nội và TPHCM trải qua quy trình tuyển chọn khắt khe. 30 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng huấn luyện 100 ngày liên tục. Trong khoảng thời gian này, họ rèn luyện kỹ năng hát, rap, vũ đạo và biểu diễn với đội ngũ chuyên gia Hàn - Việt, đồng thời vượt qua 7 kỳ sát hạch khắc nghiệt.

Kết thúc 100 ngày, 11 thí sinh được lựa chọn để thành lập đội hình tân binh thăng cấp. Song đây chưa phải nhóm nhạc chính thức. Các thành viên tiếp tục thi đấu và công diễn để tranh suất debut.

Các tân binh tiếp tục được đào tạo khắc nghiệt suốt 100 ngày.

Mỗi đêm diễn sẽ có những đánh giá riêng, buộc thí sinh duy trì phong độ, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Điểm nhấn của chương trình là việc khán giả có quyền trực tiếp lựa chọn thần tượng quốc dân, vị trí duy nhất được công bố do người xem bình chọn. Những thành viên còn lại do hội đồng chuyên môn quyết định, nhằm bảo đảm đội hình cuối cùng đủ các vị trí theo mô hình chuẩn Kpop gồm hát chính, rap, vũ đạo và hình ảnh.

“Chúng tôi muốn khán giả tham gia quá trình chọn lựa, nhưng vẫn giữ các tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nhạc toàn năng đòi hỏi sự cân bằng giữa ý kiến người hâm mộ và đánh giá chuyên môn", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Nhà sản xuất cũng khẳng định việc phân chia vai trò trong nhóm sẽ dựa trên quá trình quan sát dài hạn, không chỉ những màn thể hiện ban đầu.

Huấn luyện viên kiêm nhà sản xuất Soobin chia sẻ áp lực của vai trò dẫn dắt: “Tôi phải tìm hiểu từng thành viên, từ giọng hát, khả năng nhảy đến tâm lý, để đưa ra bài tập riêng. Đây là công việc chưa từng có trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi tự hào vì các bạn trẻ này rất chăm chỉ, không ai thiếu quyết tâm. Chỉ những người đủ bền bỉ mới có thể đi đến cuối cùng”.

Đại diện nhóm tân binh bày tỏ sự quyết tâm. Họ hiểu đây chỉ là khởi đầu và nhiều áp lực phía trước để được debut.

Cơ hội nào cho nhóm nhạc Việt chuẩn Kpop?

Trong phần trao đổi với báo chí, các câu hỏi tập trung vào cơ hội nghề nghiệp và các ràng buộc hợp đồng của nhóm nhạc sau khi ra mắt. Trả lời về vấn đề này, đại diện nhà sản xuất cho biết toàn bộ thí sinh lọt vào đội hình chính thức sẽ ký hợp đồng dài hạn, đảm bảo quyền lợi cả về đào tạo lẫn phát triển cá nhân.

“Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt ra mắt một lần rồi dừng lại, mà hướng tới một nhóm nhạc có thể đi đường dài. Hợp đồng sẽ bảo vệ các thành viên, đồng thời quy định rõ trách nhiệm trong việc duy trì hình ảnh và lịch trình hoạt động”, người này nói.

Đối mặt câu hỏi việc thí sinh có quyền tự do sáng tạo hay bị ràng buộc chặt chẽ bởi ê-kíp, giám đốc âm nhạc SlimV trả lời: “Chúng tôi tôn trọng cá tính của từng bạn. Mục tiêu không phải biến họ thành bản sao, mà giúp mỗi người khai thác tối đa thế mạnh để nhóm có màu sắc riêng. Nhưng sự tự do đó nằm trong khuôn khổ chuyên nghiệp, cần sự đồng thuận của cả tập thể”.

Soobin tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên kiêm nhà sản xuất.

Game show thường bị dán nhãn gắn liền drama. Giải đáp điều này, tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư khẳng định chương trình có đội ngũ tâm lý đồng hành, các thử thách được thiết kế để thúc đẩy sự tiến bộ, không phải để gây mâu thuẫn. Khán giả sẽ thấy tinh thần cạnh tranh lành mạnh và tình đồng đội rõ ràng.

Về tiêu chí lựa chọn cuối cùng, ban tổ chức nhấn mạnh ngoài kỹ năng và biểu diễn, yếu tố nhân cách và khả năng gắn kết cũng quan trọng. Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang nói: “Một nhóm nhạc không thể chỉ có người giỏi cá nhân. Sự hòa hợp và tinh thần làm việc tập thể mới là chìa khóa cho sự bền vững”.

Truyền thông cũng chú ý đến việc chương trình có thực sự tạo cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế hay chỉ dừng ở quy mô trong nước. Nhà sản xuất cho biết họ đã có kế hoạch hợp tác với các đối tác nước ngoài về phát hành sản phẩm và biểu diễn giao lưu. “Quan trọng nhất vẫn là chất lượng của nhóm. Nếu các bạn đủ thực lực, cánh cửa quốc tế sẽ tự mở ra”, nhà sản xuất chia sẻ thêm.