Hoa hậu

Google News

Tôn vinh nghệ thuật múa rối nước Việt Nam tại Miss Grand International

Thanh Ngân - Hồng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoa hậu Yến Nhi mang đến Miss Grand International 2025 trang phục dân tộc tên Thăng Long Hội. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc này đến bạn bè quốc tế.

Ngày 24/9, Yến Nhi được trao sash Miss Grand Vietnam, chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International sau 10 ngày đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Điểm nhấn của buổi send-off là màn biểu diễn National Costume của Yến Nhi. Đương kim Miss Grand Vietnam diện Thăng Long Hội, trang phục dân tộc lấy cảm hứng nghệ thuật múa rối nước, loại hình dân gian cổ truyền được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

z7046807338727-1eb8c8941f1f35311f77ac982ab6576d.jpg
z7046807311368-eedd56cebbfb66452e91b5e05b9be256.jpg
Nghệ thuật múa rối nước được tôn vinh tại Miss Grand International.

Thăng Long Hội tái hiện khung cảnh mái đình cổ soi bóng hồ nước, không gian vốn gắn bó với nghệ thuật rối nước từ thời Lý. Hệ thống chi tiết gỗ, nước, sắc màu gợi nhắc sân khấu làng quê. Bộ trang phục đoạt giải cao nhất phần thi National Costume tại Miss Grand Vietnam 2025 khẳng định khả năng đưa di sản này hòa nhập vào một sân khấu toàn cầu nhưng giữ trọn tinh thần Việt Nam.

Thăng Long Hội từng được Lê Hoàng Phương biểu diễn và gặp sự cố "đứt đầu rồng" ở đêm thi National Costume tại Miss Grand Vietnam 2025. Lần này, NTK cải tiến trang phục, thêm chi tiết rồng phun lửa ấn tượng. Yến Nhi được khán giả khen biểu diễn tròn trịa tiết mục, thể hiện tinh thần Việt Nam và tôn vinh nghệ thuật múa rối nước.

Á hậu Miss Grand International 2023 cho biết cô ấn tượng với cách Yến Nhi xử lý trang phục, kỳ vọng cô làm nên chuyện tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tại Thái Lan. "Đầu rồng hôm ấy bị hỏng là có lý do. Tôi tin trang phục chọn Yến Nhi để thể hiện trọn vẹn tinh thần tại Thái Lan", Lê Hoàng Phương nói thêm.

z7046806531836-dd7c3554a78b07673fb931606e4e60ff.jpg
Yến Nhi chỉ có hai tuần chuẩn bị để đại diện Việt Nam thi Miss Grand International.

Sau khi nhận sash và chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi tự tin thể hiện tốt tại cuộc thi quốc tế. "Tôi không dám chắc được vị trí cao nhất, nhưng tôi cố gắng biến hành trình tại Miss Grand International thật rực rỡ. Tôi muốn những ai yêu thương Yến Nhi đều thấy tự hào khi hai tiếng Việt Nam hô vang trên đấu trường quốc tế", Yến Nhi nói.

Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam tối 14/9. Cô sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Hoa hậu đến từ Đắk Lắk gây chú ý khi cho biết cô lớn lên trong gia đình lao động. Ba cô làm thợ xây, mẹ cô bán vé số hơn 20 năm, gần đây theo cha cô phụ hồ, thường phải đi làm xa quê ở Đắk Lắk để có thu nhập cao hơn.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Yến Nhi nói cô được mẹ dạy tự lập từ sớm, biết nấu ăn từ lúc học lớp 4. Trong thời gian học đại học ở TPHCM, cô thuê trọ giá 2,5 triệu đồng/tháng, làm phục vụ tiệc cưới, người mẫu part-time để trang trải sinh hoạt phí ở thành phố đắt đỏ.

Thanh Ngân - Hồng Phúc
#nghệ thuật múa rối nước Việt Nam #Trang phục dân tộc Thăng Long Hội #Miss Grand Vietnam 2025 #Hoa hậu Yến Nhi #Nghệ thuật dân gian UNESCO #Trang phục quốc tế múa rối nước #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 #Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam #Nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam #Biểu diễn múa rối nước tại cuộc thi quốc tế

