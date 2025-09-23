20 bộ phim Việt chen chúc ra rạp

TPO - Chỉ riêng từ đầu tháng 8 đến nay đã có 8 phim Việt cùng cạnh tranh. Ba tháng cuối năm dự kiến thêm khoảng 20 phim dồn dập ra rạp. Hàng dài tác phẩm chen chúc, đưa phòng vé nội địa thành cuộc đua sôi động nhất nhiều năm qua.

Thị trường điện ảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn hiếm có về độ sôi động. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, có đến 8 bộ phim cạnh tranh ngoài rạp chiếu. Bước sang cuối tháng 9, thêm 20 tác phẩm chen chúc chờ ngày ra rạp.

Từ 1/8, cú bứt phá doanh thu của Mang mẹ đi bỏ (doanh thu đã vượt 171,7 tỷ đồng) đánh thức phòng vé nội địa. Đến ngày 22/8, Mưa đỏ viết lại kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời, hiện tiến sát cột mốc 700 tỷ đồng, sau đó là hàng loạt bộ phim ùn ùn ra rạp như Cô dâu ma, Khế ước bán dâu, tới đây là Đồi hành xác.

Sự bùng nổ này chứng minh tiềm lực khán giả, đồng thời mở ra mùa cao điểm của thị trường điện ảnh.

Phim Việt bước vào cuộc cạnh tranh chưa từng có

Nếu nửa đầu năm 2025 là cuộc đua của 23 tựa phim, từ Mưa trên cánh bướm, Bộ tứ báo thủ, Nhà gia tiên đến Thám tử Kiên, Lật mặt 8: Vòng tay nắng... thì phải đến đầu tháng 8, thị trường mới thật sự nóng trở lại. Mang mẹ đi bỏ (tác phẩm có Hồng Đào, Tuấn Trần) tạo bất ngờ khi vượt 171,7 tỷ đồng và lọt nhóm phim Việt ăn khách nhất trong năm.

Cao trào đến vào kỳ nghỉ Quốc khánh, mùa phim 2/9 trở thành hiện tượng chưa từng có. Hai tác phẩm Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân và Tử chiến trên không của Điện ảnh Công an nhân dân thắng lớn về doanh thu.

Sau Tử chiến trên không (ảnh trên) và Mưa đỏ, hàng loạt dự án xếp hàng dài chờ ra rạp.

Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ liên tục phá kỷ lục suất chiếu, doanh thu và trở thành phim đầu tiên cán mốc 700 tỷ đồng, cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Trong khi đó, Tử chiến trên không, khai thác vụ cướp máy bay có thật, đang tiến gần mốc 100 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp. Dù không bứt tốc như Mưa đỏ, đây vẫn là thành tích hiếm thấy của dòng phim chính luận.

Với nhiều chuyên gia theo dõi thị trường phim điện ảnh, mùa phim 2/9 năm nay đặc biệt đến mức chưa từng có tiền lệ. Hai tác phẩm của các đơn vị Nhà nước (kết hợp tư nhân) không chỉ thắng lớn về doanh thu mà còn chứng minh khán giả sẵn sàng ủng hộ đề tài lịch sử, chính luận nếu được đầu tư và dàn dựng quy mô.

Nửa cuối tháng 8 và trọn tháng 9, khán giả liên tục được đón loạt phim mới, từ Làm giàu với ma 2 (sắp đạt mốc 100 tỷ đồng) đến các dự án hài - hành động và kinh dị. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, gần chục phim Việt nối đuôi ra rạp, khiến các cụm rạp phải tăng suất chiếu đêm để đáp ứng nhu cầu.

Theo dữ liệu phòng vé, tổng doanh thu phim Việt trong giai đoạn này tăng hơn 60% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, phòng vé vẫn có nốt trầm, đến từ ba bộ phim 18+ gồm Cô dâu ma, Khế ước bán dâu và Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu. Trong đó, Có chơi có chịu lỗ nặng nhất, chỉ thu vài trăm triệu đồng. Hai bộ phim đề tài cô dâu Việt chỉ thu hơn 10 tỷ đồng.

Nối đuôi ra rạp

Từ cuối tháng 9 đến cuối năm, lịch chiếu dày đặc với khoảng 20 tựa phim. Hàng loạt tác phẩm xếp hàng nối đuôi ra rạp cho thấy sự rộn ràng của thị trường điện ảnh dịp cuối năm.

Kinh dị dẫn đầu với loạt dự án dàn hàng. Đồi hành xác (26/9) khởi động, tiếp theo là Cải mả và Nhà ma xó (24/10), Thai chiêu tài (31/10), Heo năm móng (1/12), Nhà ma Yeong Deok và Nhà hai chủ (5/12), sau đó khép lại năm bằng Hoàng tử quỷ.

Xen kẽ là các phim gia đình như Cục vàng của ngoại (17/10), Con kể ba nghe (28/10) hay Phá đám sinh nhật mẹ (31/10). Dòng hài - hành động góp mặt với Truy tìm Long Diên Hương (14/11). Tình cảm - chính kịch có Bịt mắt bắt nai (31/10), Trái tim què quặt, Ai thương ai mến, Thư tình gửi ma sơ (26/12) và Thiên đường máu (31/12)...

Gần như mỗi tuần đều có phim Việt mới ra rạp, cạnh tranh cùng tác phẩm nước ngoài. Điều này biến ba tháng cuối năm thành lễ hội của điện ảnh, đưa thị trường vào cuộc cạnh tranh chưa từng có.

Khoảng 20 tựa phim ra rạp dịp cuối năm, đủ thể loại từ kinh dị, hài đến tình cảm gia đình.

Với khoảng 20 tựa phim phát hành chỉ trong hai tháng cuối năm, việc chia sẻ thị phần là điều không tránh khỏi. Khả năng cao sẽ có những dự án phải rời lịch hoặc chịu cảnh “chết yểu” nếu không tạo được dấu ấn truyền thông và chất lượng.

Khi khán giả quen dần với nhịp ra mắt dồn dập, kỳ vọng về mọi mặt cũng tăng theo, gây áp lực lên các nhà làm phim. Mặt khác, đây là cơ hội vàng để điện ảnh Việt Nam khẳng định vị thế ngay trên sân nhà, điều mà chỉ vài năm trước vẫn được coi là khó khả thi, nhất là khi phim ngoại liên tục đổ bộ và lấn át.

Cuối năm 2025, khi Thiên đường máu (có sự tham gia của Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Hoài Lâm, Thanh Hương) khép lại chuỗi phát hành, thị trường có dịp nhìn lại một năm phim Việt “xếp hàng” ra rạp không kém bất kỳ nền công nghiệp điện ảnh nào trong khu vực, với tổng số lên đến gần 60 bộ phim.