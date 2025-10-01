Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

Trạch Dương
TPO - Hội Âm nhạc TPHCM xác nhận nhạc sĩ Thế Hiển qua đời tối 1/10. Trưa cùng ngày, ông được gia đình đưa cấp cứu trong tình trạng hôn mê và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 nhưng không qua khỏi.

Tối 1/10, đại diện Hội Âm nhạc TPHCM xác nhận thông tin nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30. Chiều cùng ngày, ông được gia đình đưa vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị suy hô hấp cấp, hôn mê, được theo dõi tích cực nhưng không qua khỏi.

Hồi tháng 8/2024, tác giả Nhánh lan rừng điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 sau khi phát hiện mắc ung thư phổi. Sau một thời gian chữa trị, sức khỏe của ông có tiến triển, được xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Gần đây, nhiều đồng nghiệp thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần nhạc sĩ. Ngày 27/5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, gửi lời tri ân nhạc sĩ Thế Hiển cùng nhiều văn nghệ sĩ đã có đóng góp cho thành phố.

dau-an-the-hien-4.jpg
Nhạc sĩ Thế Hiển gắn liền với ca khúc viết về người lính, tình yêu quê hương đất nước.

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 27 tuổi và gắn bó với dòng nhạc cách mạng. Ông ghi dấu ấn sâu đậm với nhiều ca khúc khắc họa hình ảnh người lính, thanh niên xung phong và tình yêu quê hương đất nước.

Những sáng tác tiêu biểu của ông gồm Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Hát về anh, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Lính đảo Trường Sa, Người mẹ của tôi, Ngọn lửa trái tim, Trái tim người lính… Các ca khúc này không chỉ được đông đảo công chúng yêu thích mà còn trở thành hành trang tinh thần của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Ngoài sáng tác, Thế Hiển còn trực tiếp biểu diễn, tham gia các chương trình phục vụ chiến sĩ, thanh niên công nhân và sinh viên. Ông từng nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TPHCM và được ghi nhận là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng sau năm 1975.

Năm 2023, nhạc sĩ Thế Hiển ra mắt tuyển tập Hát về anh - Nhánh lan rừng. Có đến 32/40 ca khúc trong tuyển tập viết về lực lượng vũ trang, số còn lại thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Trạch Dương
