Đạo diễn Vũ Thành Vinh nói về cảnh nóng của Quốc Trường, Lê Khánh

TPO - Đạo diễn Vũ Thành Vinh nói cảnh nóng của Quốc Trường - Lê Khánh và Uyển Ân - Thuận Nguyễn trong "Chị ngã em nâng" không phải gây sốc, chỉ là cách thể hiện tình yêu của tuổi trẻ.

Tối 30/9, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên có những chia sẻ với truyền thông sau buổi chiếu sớm Chị ngã em nâng. Trở lại điện ảnh sau bộ phim Hai Muối thu hơn 40 tỷ đồng, Vũ Thành Vinh nói anh nghiêm túc tiếp thu đánh giá của tác giả để khắc phục hạn chế kịch bản. Lần này, đạo diễn mang đến câu chuyện mang tinh thần gắn kết gia đình.

Chị ngã em nâng có nhiều phân đoạn nóng giữa Quốc Trường - Lê Khánh và Uyển Ân - Thuận Nguyễn. Đạo diễn Vũ Thành Vinh nói cảnh nóng của phim không gây sốc, chỉ là cách thể hiện chân thực tình yêu của tuổi trẻ.

“Nếu bỏ đi cảnh Hải Âu (Uyển Ân) và Lực (Thuận Nguyễn) hay Thương (Lê Khánh) và Trường (Quốc Trường) yêu nhau thì nhân vật sẽ thiếu sức sống. Tình yêu của người trẻ vốn mãnh liệt, nồng cháy. Khi biến cố xảy đến, khán giả mới cảm nhận rõ nỗi đau mất mát. Với tôi, nụ hôn hay cảnh gần gũi trong phim là vẻ đẹp nguyên thủy của tình yêu. Đó là ca ngợi sức sống, khát vọng và sự chân thành khi hai con người đến với nhau”, anh chia sẻ.

Dàn diễn viên có mặt trong buổi giới thiệu dự án Chị ngã em nâng.

Khi được hỏi liệu Thuận Nguyễn có phải lựa chọn đầu tiên cho vai Lực, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết ban đầu ê-kíp đã casting một số diễn viên khác. Tuy nhiên, sau nhiều cân nhắc, ông vẫn chưa thật sự yên tâm.

"Thuận Nguyễn là người thứ ba tôi gặp để trao đổi về vai diễn. Ngay khi trò chuyện, tôi đã thấy nhân vật ở trong con người cậu ấy. Giờ nhìn lại, nếu không phải Thuận Nguyễn, có lẽ tôi chưa chắc đã làm được bộ phim này”, anh nói.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Thương và Lực không chỉ là tình chị em, mà còn là sự thương yêu vô điều kiện, đủ lớn để hy sinh như tình cha mẹ dành cho con.

Lê Khánh tiếp tục đóng phim gia đình sau vai diễn được yêu thích ở Chị dâu. Vai diễn lần này nặng ký hơn với Lê Khánh. Cô chia sẻ khó khăn để ra dáng chủ bệnh viện thẩm mỹ, yêu thương em trai theo cách riêng.

"Ngoài đời thực, có nhiều người chị thương em mãnh liệt nhưng không phải ai cũng thương đúng cách. Tình thương không thể đong đếm, nhưng sự bất chấp gây ra những điều chưa phù hợp. Nhân vật Thương trong phim là hình ảnh như thế", cô chia sẻ thêm.

Lê Khánh nói cô là con một trong nhà. Cô phải học hỏi, quan sát người xung quanh để thể hiện vai diễn chị gái hết lòng lo lắng cho em. "Tôi may mắn có cơ hội làm việc với Thuận Nguyễn, người mà tôi quý mến từ lâu. Trong phim chúng tôi xưng hô Hai và Út, sau khi đóng máy vẫn giữ cách gọi đó. Tôi xem Thuận như em trai. Điều đó giúp hai chị em phối hợp ăn ý và có được sự đồng cảm lớn trên màn ảnh”, cô chia sẻ thêm.

Uyển Ân cho biết đây là lần thứ hai cô đóng cảnh nóng, nhưng thừa nhận cảm thấy ngại ngùng khi xem lại. Khi được hỏi về cảm xúc của anh trai Trấn Thành trước cảnh nóng trong phim, Uyển Ân kể: "Khi có cảnh nóng như thế này, tôi nghĩ anh hai (Trấn Thành) cũng thương em giống như chị Thương trong phim. Với anh, tôi lúc nào cũng là cô em bé bỏng, dù đã 26, 27 tuổi rồi. Nhiều khi đi sự kiện, mặc đồ hở một chút là anh nhắn tin liền. Anh rất thương tôi. Riêng cảnh nóng trong phim, tôi chưa nói trước với anh, cũng không biết khi xem xong anh có cảm xúc thế nào. Chắc phải rủ anh đi xem cùng mới biết”, cô chia sẻ thêm.

Quốc Trường đóng vai bác sĩ Trường và cho biết anh xúc động khi theo dõi mạch cảm xúc, tuyến tình cảm của nhân vật trong phim.

“Ngoài đời chắc hiếm lắm mới có người đàn ông vừa có ngoại hình, học vấn, vừa yêu mãnh liệt và bi lụy như bác sĩ Trường. Nhân vật này gần như hoàn hảo. Để tin vào vai diễn, tôi phải tự xây dựng quá khứ, nội tâm cho anh ta trước khi bấm máy”, Quốc Trường chia sẻ thêm.



