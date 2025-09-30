Chật vật tái hiện vụ cướp chấn động ngành hàng không Việt Nam

TPO - Để đưa vụ không tặc chấn động hàng không Việt Nam lên màn ảnh rộng, ê-kíp "Tử chiến trên không" chật vật phục dựng máy bay DC-4 theo tỷ lệ 1:1. Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân - cho biết toàn bộ nội thất trên phim trường mượn từ máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an.

Sau gần hai tuần ra rạp, Tử chiến trên không tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé. Phim thu thêm 3,9 tỷ đồng từ 54.211 vé/4.492 suất chiếu trong ngày 30/9, tổng doanh số đang là 174,5 tỷ đồng.

Bộ phim lấy bối cảnh vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam bỏ xa nhiều tác phẩm ngoại và phim gắn nhãn 18+ của Việt Nam về suất chiếu, lượng vé bán ra.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất được quan tâm do đầu tư mạnh cho bối cảnh. Đây cũng là bộ phim đầu tiên khai thác đề tài cướp máy bay dựa trên vụ án có thật ở Việt Nam năm 1978.

Tử chiến trên không phục dựng máy bay trong vụ cướp chấn động ngành hàng không theo tỷ lệ 1:1.

Ở buổi ra mắt Tử chiến trên không, đạo diễn Hàm Trần tự hào khi phục dựng thành công máy bay trên phim trường với tỷ lệ 1:1. Sau gần nửa tháng phát hành Tử chiến trên không, Điện ảnh Công an nhân dân kể chi tiết quá trình chật vật phục dựng mẫu máy bay DC-4 từng bị không tặc uy hiếp.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân - nói nhà sản xuất áp lực từ lúc lên ý tưởng. Bộ phận sản xuất áp lực, không biết làm thế nào phục dựng gần như nguyên mẫu máy bay.

Khó khăn nhất là nguồn tư liệu khan hiếm về mẫu máy bay DC-04. Ngay cả người thiết kế bối cảnh cũng hạn chế thông tin, chi tiết cấu trúc máy bay đời thực. Đáng nói DC-04 và DC-03 là những mẫu máy bay vận hành lâu năm, hư hỏng nhiều và chỉ tham khảo được một số linh kiện.

“Sau nhiều thảo luận, với tư cách là nhà sản xuất của lực lượng vũ trang thì chúng tôi quyết định sử dụng toàn bộ nội thất của máy bay thật. Từng chi tiết, con ốc, bộ phận lái, bánh lái, các bảng điều khiển, ghế hành khách, ghế phi công... được mượn từ chiếc máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an và vận chuyển vào TPHCM”, Trung tá Trần Nam Chung nói.

Sau khâu hoàn thiện nội thất và phục dựng máy bay đúng với nguyên mẫu, ê-kíp đau đầu với yêu cầu của đạo diễn. Hàm Trần muốn máy bay rung lắc cơ học như thật, không lạm dụng kỹ xảo, đồ họa.

Toàn bộ nội thất được mượn từ máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an.

Sau khi thử nhiều phương án, ê-kíp sử dụng hệ thống trục xoay. Mô hình máy bay được đặt ở giữa trục, bên dưới có bánh răng hỗ trợ rung lắc theo bàn nâng. Bên ngoài có 10 người hỗ trợ đẩy, kéo và xoay thân máy bay để phục vụ cảnh rung lắc theo đúng yêu cầu của Hàm Trần.

“Khi đoàn phim thử nghiệm cảnh máy bay nghiêng hẳn một bên, ê-kíp không dám lắc biên độ quá lớn, lo lắng không thể trở lại vị trí cân bằng. Máy bay tăng dần biên độ xoay từ 30 lên đến 60 độ là cao nhất, có thể gây nguy hiểm cho diễn viên", đạo diễn Hàm Trần nói.

Trung tá Trần Nam Chung giải thích thêm cảnh quay có đến 50-60 người từ diễn viên, quay phim và ê-kíp. Mỗi trục trặc nhỏ trên bàn nâng đều nguy hiểm. May mắn cảnh quay suôn sẻ, tăng trải nghiệm xem phim cho khán giả.