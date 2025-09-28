Mẹ suy sụp ở lễ cưới Selena Gomez

TPO - Đám cưới của Selena Gomez và Benny Blanco gây chú ý không chỉ bởi dàn sao đình đám, mà còn vì tin đồn cô xa cách mẹ ruột. Theo Page Six, Mandy Teefey suy sụp khi con gái chọn ông ngoại dắt tay vào lễ đường, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt mối quan hệ mẹ con.

Vụ ồn ào tại đám cưới Selena Gomez

Đám cưới riêng tư của Selena Gomez cùng nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco cuối tuần qua nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông.

Ngoài dàn khách mời hạng A như Taylor Swift, Martin Short hay Steve Martin, tâm điểm của đám cưới đến từ vụ rạn nứt giữa nữ ca sĩ 33 tuổi và mẹ ruột Mandy Teefey.

Theo Page Six, Mandy Teefey suy sụp khi con gái quyết định để ông ngoại David Cornett dắt tay vào lễ đường thay vì mẹ.

“Mandy và Brian (cha dượng của Selena Gomez) đã rất đau khổ khi Selena chọn ông ngoại đưa cô vào lễ đường. Quyết định này được đưa ra ngay từ khi cô ấy bắt đầu kế hoạch cưới”, nguồn tin cho biết.

Tiệc cưới được bảo mật nghiêm ngặt tại khu điền trang riêng ở Santa Barbara, California, Mỹ. Theo People, Taylor Swift - bạn thân lâu năm của cô dâu - được cho là thuê hẳn căn biệt thự riêng để đảm bảo an ninh và tránh bị cánh săn ảnh tiếp cận. Toàn bộ khách được đưa đón bằng xe chuyên dụng, không tiết lộ địa điểm cho đến phút cuối.

Selena Gomez để ông ngoại dẫn vào lễ đường thay vì mẹ.

Nguồn tin của Page Six cho biết tuần lễ cưới kéo dài nhiều ngày với các hoạt động bên lề dành cho bạn bè và người thân. Nhiều ngôi sao của series Only Murders in the Building như Martin Short, Paul Rudd, Steve Martin cũng xuất hiện.

Tuy nhiên, đằng sau bữa tiệc xa hoa, vụ mẹ ruột đau lòng về quyết định của Selena Gomez khiến dư luận xôn xao.

Mandy Teefey sinh Selena Gomez lúc 16 tuổi, một mình nuôi con sau khi ly hôn chồng. Bà là người đưa con gái tiếp cận Hollywood từ những ngày đầu trên kênh Disney. Chính Teefey cũng là người đầu tiên giới thiệu Selena với Benny Blanco nhiều năm trước, khi cả hai chưa quen biết nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với Interview Magazine hồi đầu năm, Blanco kể: “Mẹ của Selena đã sắp xếp cuộc gặp đầu tiên cho chúng tôi. Khi đó tôi đã nổi tiếng còn Selena vẫn chưa phải là ca sĩ”.

Tuy vậy, trong ngày trọng đại, bà không được nắm tay con bước lên lễ đường. Đây vốn là nghi thức mang nhiều ý nghĩa gắn kết trong văn hóa Mỹ. Khán giả cho rằng điều này cho thấy mối quan hệ bất hòa giữa Selena Gomez và mẹ ruột.

Đằng sau mối quan hệ rạn nứt

Theo People, dù luôn dành cho nhau những lời trân trọng trên truyền thông, Selena Gomez và mẹ ruột Mandy Teefey từng trải qua nhiều vụ căng thẳng. Năm 2017, thời điểm Selena tái hợp bạn trai cũ Justin Bieber, Mandy công khai bày tỏ sự lo lắng, cho rằng mối tình này gây tổn thương tinh thần cho con gái.

Theo Us Weekly, nữ ca sĩ và mẹ đã “unfollow” nhau trên Instagram sau vụ việc.

Đám cưới giữa Selena Gomez và Benny Blanco diễn ra riêng tư.

Khoảng thời gian Selena nhập viện điều trị sức khỏe tâm thần cũng không làm mọi thứ dễ dàng hơn. Nguồn tin của E! News cho biết Mandy từng muốn kiểm soát chặt chẽ quá trình điều trị, trong khi Selena mong được tự quyết định. “Mandy rất bảo vệ con, nhưng Selena cảm thấy mình cần tự do để trưởng thành”, nguồn tin nói.

Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Selena nhiều lần khẳng định “luôn biết ơn mẹ” và cho rằng mọi gia đình đều có lúc “cần không gian riêng để yêu thương nhau đúng cách”.

Về phần mình, Mandy chia sẻ trên podcast Giving Back Generation: “Chúng tôi yêu thương nhau nhưng cũng như mọi gia đình khác, có lúc bất đồng, có lúc phải lùi lại”.

Hiện mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Một bình luận trên X (Twitter) viết: “Mandy đã hy sinh cả tuổi trẻ cho Selena. Thật khó hiểu vì sao bà không được sánh bước cùng con trong ngày trọng đại”. Một người khác lại bênh vực nữ ca sĩ: “Đây là ngày của Selena, và cô ấy có quyền quyết định mọi chi tiết, kể cả việc ai sẽ dắt tay mình”.