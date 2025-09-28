Sức khỏe đáng báo động của Suzy

TPO - Diễn viên Suzy chia sẻ cô thường ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày, phải đặt hơn 10 báo thức trước khi đi ngủ. Khi có dự án phim, cô ngủ từ 2h sáng và thức dậy lúc 5h. Người hâm mộ và cư dân mạng cho rằng thói quen ngủ của Suzy là "báo động đỏ" cho sức khỏe.

Suzy và Kim Woo Bin vừa xuất hiện với tư cách khách mời trong một talk show giải trí do Yoo Jae Suk dẫn dắt. Các nghệ sĩ thảo luận về thói quen sinh hoạt và Suzy tiết lộ nhiều thông tin gây bất ngờ.

Cô chia sẻ: "Tôi thường ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Tôi rất thích ngủ trưa, nhưng vì công việc nên chỉ dành ra một tiếng để ngủ vào buổi trưa". Suzy cũng tiết lộ phải đặt hơn 10 báo thức trước khi đi ngủ. Khi có dự án phim, cô ngủ từ 2h sáng và thức dậy lúc 5h.

Suzy nói về lịch sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Naver.

Các khách mời đều bất ngờ vì thói quen ngủ của Suzy. Nữ diễn viên cho biết dù cố gắng nhưng cô không thể ngủ nhiều hơn.

Sau khi thảo luận về thói quen ngủ, cuộc trò chuyện chuyển sang thói quen tắm. Một khách mời cho biết uống nước nóng 45 độ C khi thức dậy, sau đó đi tắm khoảng 20 phút. Đáp lại, Suzy nói: "Tôi nhanh hơn nhiều, khoảng 10 phút". Nữ diễn viên tiết lộ có sở thích tắm mưa.

Người hâm mộ và cư dân mạng cho rằng thói quen ngủ của Suzy không tốt cho sức khỏe. Họ để lại bình luận trên Naver: "Nghe câu chuyện, Yoo Jae Suk dường như thực sự lo lắng", "Hãy ngủ hơn 6 tiếng vì sức khỏe của bạn", "Sức khỏe sẽ bị bào mòn nếu Suzy không ngủ nhiều hơn". Một số người khác bình luận ghen tỵ vì Suzy giữ được làn da khỏe mạnh, thần thái rạng rỡ dù luôn thiếu ngủ.

Áp lực về giữ ngoại hình, đảm bảo công việc khiến thần tượng Hàn Quốc phải đánh đổi bằng sức khỏe. Kwon Eun Bi - cựu thành viên IZ*ONE - cho biết cô ăn kiêng nghiêm ngặt với bữa ăn chỉ gồm sữa chua và trứng cút. Cường độ luyện tập cao cộng với chế độ ăn thiếu chất, không ngủ đủ giấc khiến cô phải hủy bỏ lịch diễn ở Waterbomb Busan 2025.

Suzy làm việc với cường độ cao.

IU cũng chia sẻ cô thường cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Nữ ca sĩ phải biểu diễn hàng chục ca khúc trong concert kéo dài suốt 4-5 tiếng đồng hồ và ngủ gục ngay trên ô tô. Kim Sejeong (Gugudan) gây sốc khi tiết lộ cô chỉ được ngủ vỏn vẹn một tiếng trong suốt 4 ngày chạy lịch trình cùng nhóm nhạc.

Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, các ngôi sao phải làm việc với cường độ cực kỳ cao nếu không muốn bị đào thải bởi quy luật khắc nghiệt.