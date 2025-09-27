Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do 'Mưa đỏ' rời rạp

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim - cho biết phim "Mưa đỏ" kết thúc chiếu rạp vào ngày 28/9 là quyết định nằm trong kế hoạch tổng thể đã được hãng phim xác định từ đầu. Tính đến sáng 27/9, "Mưa đỏ" đạt tổng doanh thu 706 tỷ đồng.

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, phim điện ảnh Mưa đỏ rời rạp ngày 28/9. Thông tin được hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân và đạo diễn Đặng Thái Huyền công bố hôm 25/9. Việc đơn vị sản xuất chủ động thông báo rút phim khỏi rạp trong khi suất chiếu mỗi ngày còn khá nhiều khiến khán giả bất ngờ.

Chia sẻ với Tiền Phong về quyết định này, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim - cho biết việc kết thúc chiếu rạp nằm trong kế hoạch tổng thể đã được xác định từ đầu.

dcbm4780-2.jpg
Đại tá Kiều Thanh Thúy và các diễn viên trong phim.

"Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của đông đảo khán giả và phấn khởi khi bộ phim tạo nên hiệu ứng xã hội rộng lớn, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau khi rời rạp, Mưa đỏ tiếp tục đến với khán giả qua các hình thức chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân và phát trên nền tảng số để giá trị của bộ phim còn lan tỏa lâu dài", Đại tá Kiều Thanh Thúy nói.

Trước ngày phim rời rạp, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ niềm vui khi nhận được lá thư của Hội chiến sĩ Thành cổ năm 1972 do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang - Chủ tịch Hội - gửi tới chúc mừng đoàn phim. Hội chiến sĩ Thành cổ năm 1972 gửi lời ơn Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp sản xuất phim. Trong thư, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang khẳng định bộ phim giúp khán giả thấu hiểu giá trị của hòa bình.

123dg.jpg
Sau khi rời rạp, Mưa đỏ tiếp tục đến với khán giả qua các hình thức chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân và phát trên nền tảng số.

“Bộ phim đã và đang lan tỏa sâu rộng, tôn vinh sự hy sinh lớn lao của chiến sĩ, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc, để thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh", ông Nguyễn Xuân Sang bày tỏ.

Tính đến sáng 27/9, Mưa đỏ đạt tổng doanh thu 706 tỷ đồng. Phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, được công chiếu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Sau vài tuần ra rạp, Mưa đỏ nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục phòng vé phim Việt trước đó, dù thuộc dòng phim chiến tranh cách mạng vốn dĩ kén khán giả.

Ngọc Ánh
#Mưa đỏ #phim chiến tranh #điện ảnh Quân đội #Thành cổ Quảng Trị #kỷ lục phòng vé #bộ phim Việt Nam #hiệu ứng xã hội

