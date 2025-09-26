Trải nghiệm chưa từng có với 'Dế Mèn'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - "Dế Mèn ngoại truyện" là vở nhạc kịch được dàn dựng theo phong cách hiện đại, giao thoa Đông - Tây, kim - cổ, có đủ yếu tố từ giao hưởng phương Tây đến sáo trúc, đàn đáy, giai điệu pop, opera.

Lấy cảm hứng từ nhân vật Dế Mèn, Dế Mèn ngoại truyện là vở nhạc kịch kể lại hành trình trưởng thành của chú Dế. Nhân vật này vượt qua sự tự mãn, đối diện với sai lầm và tìm thấy sức mạnh từ lòng khiêm nhường, nhân hậu. Vở diễn được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch hiện đại, giao thoa Đông - Tây, kim - cổ, có đủ yếu tố từ giao hưởng phương Tây đến sáo trúc, đàn đáy, giai điệu pop, opera.

Theo nhà sản xuất, trên sân khấu, Dế Mèn sẽ hát, nhảy, thở bằng chính những nhịp tim tuổi trẻ. Đó là trải nghiệm chưa từng có. Vũ đạo hiện đại đan xen tinh thần Việt, âm nhạc nguyên bản vang lên thu hút khán giả. Cả thế giới côn trùng hiện ra sống động trong vở nhạc kịch.

sfdg.jpg
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh làm Giám đốc âm nhạc chương trình.

Bên cạnh hát live và diễn xuất, Dế Mèn ngoại truyện sử dụng hòa âm phối khí hiện đại, múa đương đại. Hiệu ứng sân khấu giúp trải nghiệm thị giác và thính giác đầy kịch tính, mới mẻ đối với khán giả Việt. Nhân vật không chỉ đối thoại bằng lời, mà còn bộc lộ cảm xúc qua ca khúc, vũ đạo và ngôn ngữ hình thể.

Âm nhạc của vở diễn được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Việt Anh, kết hợp tinh tế giữa chất liệu âm nhạc Việt Nam và ngôn ngữ nhạc kịch đương đại quốc tế. Khán giả vừa bắt gặp âm vang quen thuộc của đồng quê tuổi thơ, vừa được cuốn vào không khí hoành tráng, giàu kịch tính của sân khấu nhạc kịch.

"Âm nhạc trong Dế Mèn ngoại truyện không chỉ minh họa cho câu chuyện, mà phải trở thành dòng chảy cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi qua từng chuyến phiêu lưu, từng bước trưởng thành của Dế Mèn", nhạc sĩ nói. Với vở nhạc kịch này, nhạc sĩ dành nhiều năm tìm kiếm chất liệu âm nhạc khác biệt. Không an toàn trong giai điệu quen thuộc, anh lựa chọn một con đường thử nghiệm hòa trộn tinh thần cổ điển, lãng mạn cùng hơi thở hiện đại và trẻ trung.

ca-si-phuong-vy.jpg
ca-si-dao-mac.jpg
Hai nghệ sĩ tham gia nhạc kịch.

Chủ tịch hội đồng cố vấn chương trình là TS Võ Danh Hải, Giám đốc nghệ thuật là nghệ sĩ Phúc Hải, giám đốc âm nhạc là ông Trần Nhật Minh. Dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn gồm NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Đào Mác, Phương Vy, nghệ sĩ Chinh Ba. Vở nhạc kịch diễn ra vào 25/10 tại TPHCM.

Chủ tịch hội đồng cố vấn chương trình kỳ vọng nhạc kịch Việt có thể biểu diễn ở sân khấu Broadway, tác phẩm văn học về nhân vật Dế Mèn được trẻ em trên toàn thế giới đón đọc.

Ngọc Ánh
