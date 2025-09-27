Hoàng tử William hiếm hoi tham gia show giải trí

TPO - Hoàng tử William gây chú ý khi góp mặt trong chương trình của nam diễn viên Eugene Levy. Đây là lần hiếm hoi người thừa kế ngai vàng của Anh xuất hiện trên truyền hình với tính chất giải trí như vậy.

Fox News đưa tin Thân vương xứ Wales dự kiến góp mặt trong tập đặc biệt của show truyền hình thực tế The Reluctant Traveler của nam diễn viên Canada Eugene Levy. Tập phim có tựa đề "Sống cuộc sống hoàng gia tại Vương quốc Anh", được lên lịch phát sóng vào ngày 3/10.

Việc Hoàng tử William xuất hiện trên truyền hình không phải mới lạ, nhưng đây là lần hiếm hoi anh tham gia chương trình mang tính chất giải trí như vậy.

Hoàng tử William xuất hiện trong tập đặc biệt chương trình của Eugene Levy. Ảnh: Apple TV.

Trong clip giới thiệu, Levy (78 tuổi) nhận được một bức thư tại phòng khách sạn, trên giấy có in biểu tượng Cung điện Kensington. Ông đọc bức thư, đưa lên máy quay rồi bật cười.

Bức thư in thời gian gửi vào tháng 1/2025, được ký tên bởi William và có nội dung mời đến thăm Lâu đài Windsor.

Video sau đó chuyển sang cảnh Levy gặp William và được anh đưa đi tham quan lâu đài hoàng gia. Hai bên trò chuyện vui vẻ.

Khi Levy hỏi thường làm gì ở nhà, người thừa kế ngai vàng đáp: “Ngủ. Khi có ba đứa con nhỏ, giấc ngủ là phần quan trọng trong cuộc sống của tôi”.

Hai người cũng vào trong quán nhỏ và uống bia cùng nhau. William chia sẻ với Levy: “Tôi cho rằng 2024 là năm khó khăn nhất mà tôi từng trải qua. Ông biết đấy cuộc đời được gửi đến để thử thách chúng ta và vượt qua được nó mới là điều làm nên con người chúng ta ngày hôm nay”.

Đây không phải lần đầu hoàng tử sinh năm 1982 nói về điều này. Vào tháng 11/2024, khi ở Nam Phi để tham dự Giải thưởng Earthshot, William cảm thán: “Thật kinh khủng. Có lẽ đây là năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Việc cố gắng vượt qua mọi chuyện và giữ mọi thứ đi đúng hướng thực sự rất khó khăn. Tôi tự hào về vợ và cha tôi, vì những điều mà họ đương đầu. Nhưng xét từ góc độ gia đình, nó thực sự khắc nghiệt”.

Hoàng tử William chia sẻ về năm khó khăn nhất cuộc đời anh. Ảnh: Apple TV.

Đầu năm 2024, Vua Charles và Công nương Kate lần lượt thông báo được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng không nói rõ cụ thể loại ung thư nào.

Tin tức này gây rúng động toàn cầu. Trong khi Vua Charles điều trị bệnh song song với duy trì nhiệm vụ hoàng gia, Công nương Kate chọn ở ẩn để tập trung vào hóa trị.

Hiện tại, Công nương Kate đã hoàn thành hóa trị, dần trở lại với công việc. Vua Charles vẫn chưa khỏi bệnh.

Giống như chồng, Kate từng thừa nhận giai đoạn đó thực sự khó khăn đối với cô và gia đình.

Chia sẻ mới nhất của Hoàng tử William nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận động viên anh: “Tôi không ngạc nhiên khi nói 2024 là năm khó khăn nhất đối với Hoàng tử William. Tôi kính trọng và ngưỡng mộ sự tuyệt vời và kiên cường của gia đình hoàng gia. Khó khăn không làm họ gục ngã, vẫn giữ vững sức mạnh để vượt qua tất cả”, “Điều tuyệt vời là biến cố sức khỏe dường như giúp gia đình họ xích lại gần nhau hơn. William thực sự may mắn khi chọn được người bạn đời tuyệt vời như vậy”, “Chúng ta có thể thấy anh ấy yêu Catherine đến nhường nào. Họ thực sự rất tuyệt vời!”…

Tin tức về màn cameo của William trong chương trình lần đầu được tiết lộ vào đầu tháng 9, khi đoạn trailer khác cho thấy hoàng tử đùa về việc uống say cùng Levy.

Khi đang đi dạo trong công viên Windsor Great Park, Hoàng tử hài hước hỏi Levy: “Uống say cùng Hoàng tử William có nằm trong danh sách những điều ông muốn làm không?”. Ngôi sao gạo cội đáp ngay: “Chắc chắn rồi".