Hình ảnh đám cưới Selena Gomez

TPO - Selena Gomez và Benny Blanco không để giới truyền thông tiếp cận hôn lễ của họ. Hình ảnh hiếm hoi về đám cưới do chính chủ chia sẻ trên mạng xã hội.

Selena Gomez chính thức kết hôn với nhà sản xuất Benny Blanco (tên thật là Benjamin Joseph Levin) tại vườn ươm Sea Crest Nursery ở Santa Barbara, California, Mỹ, vào ngày 27/9.

Đám cưới diễn ra riêng tư, giới truyền thông không thể tiếp cận địa điểm tổ chức để ghi nhận. Hình ảnh hiếm hoi về đám cưới do Selena chia sẻ lên Instagram vào tối cùng ngày.

Selena Gomez và Benny Blanco kết hôn sau 2 năm công khai yêu. Ảnh: IG.

Trong ảnh và video, nữ ca sĩ xuất hiện rạng ngời trong chiếc váy cưới được đặt làm riêng từ thương hiệu Ralph Lauren, với cổ yếm cao có chi tiết ren hoa mềm mại. Thiết kế hở lưng tạo nét quyến rũ nhẹ nhàng, vẫn giữ được nét thanh lịch.

Cô uốn tóc xoăn theo phong cách Hollywood cổ điển, kết hợp khuyên tai kim cương sang trọng và bó hoa màu trắng nhỏ.

Trong khi đó, Blanco diện một bộ tuxedo truyền thống kết hợp áo sơ mi có bèo nhún cùng nơ cổ điển, cũng là trang phục của Ralph Lauren.

Loạt ảnh và video gây bão mạng xã hội, với hơn 4,4 triệu lượt Thích chỉ sau một giờ đăng tải. Đồng nghiệp và khán giả gửi đến cô dâu - chú rể mới những lời chúc tốt lành.

Trước đó, cặp đôi giữ kín mọi chi tiết về đám cưới, đến mức khách mời cũng không biết địa điểm chính xác cho đến khi họ đến Santa Barbara.

Khách mời bao gồm nhiều bạn thân Hollywood của cặp đôi, trong đó có dàn diễn viên Only Murders in the Building là Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, cùng các ngôi sao hạng A khác như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton và nhiều người nữa.

Theo Vogue, họ trao lời thề trước 170 người thân và bạn bè. Lực lượng an ninh bổ sung được huy động để bảo vệ buổi lễ, vốn bao gồm tiệc ăn uống, khiêu vũ và nhiều hoạt động khác.

Thiệp cưới in nổi, có hoa văn là hai chữ cái “S” và “B” lồng vào nhau, kèm một nhánh hoa baby khô - được cho là biểu tượng của tình yêu, sự thuần khiết và cam kết. Nội dung ghi rõ mời khách cùng gia đình tham dự lễ cưới vào 15h ngày 27/9.

Cô dâu và chú rể mặc trang phục cưới phong cách cổ điển. Ảnh: IG.

Selena và chồng khởi động lễ cưới từ tối 26/9 bằng bữa tiệc diễn tập tại biệt thự ở Hope Ranch, Goleta Valley, California. Cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc Rudd, Short và Martin mặc suit trang trọng.

Taylor Swift được trông thấy đến sân bay Santa Barbara vào sáng cùng ngày nhưng được che chắn kỹ lưỡng bằng những chiếc ô đen. Nguồn tin tiết lộ với Page Six nữ ca sĩ sinh năm 1989 nghỉ tại căn hộ thuê riêng vì lo ngại an ninh.

Dù không tổ chức hôn lễ công khai, Selena vẫn đều đặn cập nhật về quá trình trở thành bà Blanco của mình. Vào tháng 8, cô tổ chức tiệc chia tay cuộc sống độc thân ở Cabo, Mexico. Lúc đó, cô gây ấn tượng với loạt trang phục trắng tinh khôi từ các nhà mốt Cult Gaia, Retrofête và LSpace.

Cuối tháng đó, Blanco cũng tổ chức tiệc chia tay độc thân ở Las Vegas, nhưng kín đáo hơn.

Selena và Benny công khai xác nhận chuyện tình cảm vào tháng 12/2023 và đính hôn vào tháng 12/2024.

Sau đó, Blanco tiết lộ đã cầu hôn bằng chiếc nhẫn do chính người yêu anh góp phần thiết kế, với viên kim cương dáng bầu dục lấp lánh, gợi nhắc đến ca khúc Good For You của cô.