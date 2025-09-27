Bên trong cuộc gặp gỡ kéo dài 53 phút giữa Vua Charles và Harry

TPO - Trong lần hội ngộ đầu tiên sau hơn một năm, sự tiếp đón trang trọng của Vua Charles khiến Harry có cảm giác bản thân giống khách hơn là người nhà.

Cuộc gặp kéo dài 53 phút tại Clarence House giữa Vua Charles và Hoàng tử Harry vào ngày 10/9 (giờ địa phương) làm rộ lên tin đồn hai cha con bàn bạc về việc Harry nối lại một số nhiệm vụ hoàng gia theo kiểu “nửa trong, nửa ngoài”.

Tuy nhiên, nguồn tin độc quyền của The Sun khẳng định cuộc gặp mang tính nghi thức và không có triển vọng Harry trở lại với Hoàng gia Anh.

Cuộc gặp tại Clarence House đánh dấu lần hội ngộ đầu tiên giữa Harry và Vua Charles sau 19 tháng. Ảnh: WireImage/Getty Images.

Theo nguồn tin, Harry bị bất ngờ trước sự trang trọng của lần hội ngộ đầu tiên sau hơn một năm với vua cha, đến mức còn đùa rằng cảm thấy bản thân giống khách hơn là thành viên trong gia đình.

Harry mô tả cuộc gặp với cha như chuyến thăm chính thức. Trong khi những người trong cuộc nhận xét hai bên trao đổi gượng gạo theo phong cách tương tự như chính khách hoặc khách mời tại các dinh thự hoàng gia. Các thủ tục không thể thiếu là hôn má chào hỏi, tặng quà và dùng trà.

Harry tặng cha bức ảnh đóng khung chụp cùng vợ Meghan Markle, các con Archie và Lilibet làm quà kỷ niệm. Vua Charles không gặp Hoàng tử Archie kể từ Đại lễ Bạch kim (kỷ niệm 70 năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth) vào tháng 6/2022 và chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Công chúa Lilibet (được sinh sau khi Harry và Meghan chọn định cư ở Mỹ). Harry khẳng định việc đưa các con về Anh là không an toàn.

Đáp lại, vị vua sinh năm 1948 tặng con trai út món quà sinh nhật sớm. Harry bước sang tuổi 41 vào ngày 15/9.

Dù không có dấu hiệu nào cho thấy khả năng hai cha con cùng xuất hiện công khai hay Harry có thể trở lại với nghĩa vụ hoàng gia, Vua Charles được cho là luôn sẵn sàng gặp gỡ riêng tư khi Harry quay lại London lần tới.

Chuyến thăm của Harry được xếp xen giữa hai buổi tiếp kiến khác của Vua Charles, cũng là lịch trình ngắn nhất trong ngày mà ông phải thực hiện. Hoàng tử tóc đỏ đến lúc 17h21 và rời đi lúc 18h14 để tham dự tiệc chiêu đãi Invictus Games.

Trước đó, các nguồn tin hoàng gia cho biết Charles kiên định giữ thỏa thuận Sandringham, được lập vào tháng 1/2020, với nội dung bác bỏ yêu cầu làm thành viên hoàng gia bán thời gian của Harry. Để tỏ rõ lập trường, cố Nữ hoàng Elizabeth không chỉ tước bỏ hết vai trò hoàng gia của Harry, còn cấm anh sử dụng danh xưng hoàng gia trong các hoạt động thương mại.

"Nhà Vua là người bao dung, nhưng ông nói rõ sẽ kiên quyết giữ quyết định của mẹ quá cố là không thể có thành viên hoàng gia làm việc theo kiểu nửa trong, nửa ngoài", nguồn tin của Daily Mail nhấn mạnh.

Harry và Vua Charles không xuất hiện công khai cùng nhau trong nhiều năm. Ảnh: WireImage.

Về phía Harry, theo nguồn tin thân cận, anh hài lòng với cuộc sống tại Montecito, California (Mỹ), chỉ muốn trở lại để hòa giải với gia đình chứ không muốn quay lại gánh vác nhiệm vụ hoàng gia.

“Chuyến đi trở về quê hương nhằm tập trung vào các tổ chức mà anh bảo trợ và góp sức cho những mục tiêu tốt đẹp. Anh cũng tranh thủ thời gian gặp gỡ lại gia đình và bạn bè", người phát ngôn của Harry nói.

Đại diện cho Công tước xứ Sussex cũng phủ nhận tin đồn cuộc gặp là một phần trong nỗ lực có chủ đích nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Vua Charles và Hoàng tử William: “Hoàn toàn không có. Harry không hề cố gắng chia rẽ Thân vương xứ Wales và bệ hạ".

Cùng với đó, nguồn tin từ phía William gọi những báo cáo cho rằng anh và vua cha bất đồng là “vô nghĩa”.