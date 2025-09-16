Harry giải trình về cuốn hồi ký chỉ trích Hoàng gia Anh

TPO - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Hoàng tử Harry khẳng định không tiết lộ chuyện riêng tư hay có ý trả thù gia đình thông qua cuốn hồi ký “Spare”, mà đó là trách nhiệm giải trình.

Ngày 14/9, tờ The Guardian công bố cuộc phỏng vấn độc quyền với Hoàng tử Harry khi đồng hành trong chuyến đi đến Kyiv, Ukraine.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Harry tập trung chia sẻ về sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ quân nhân bị thương phục hồi bằng thể thao thông qua Quỹ Invictus Games (IGF). Bên cạnh đó, hoàng tử tóc đỏ cũng chia sẻ chút ít về cuộc sống cá nhân và mối quan hệ rạn nứt với Hoàng gia Anh.

Công tước xứ Sussex không nói nhiều về cha ruột, Vua Charles, chỉ bày tỏ mong muốn được gặp ông thường xuyên. Anh tuyên bố trọng tâm của anh trong năm tiếp theo là cha mình.

Hoàng tử Harry trò chuyện với nhà báo Anh Nick Hopkins trong chuyến đi đến Ukraine. Ảnh: The Guardian.

Harry cũng nhắc đến Meghan Markle một lần, tiết lộ cô khuyên anh nói sự thật là cách sống hiệu quả nhất.

“Cô ấy nói, ‘Cứ bám vào sự thật’. Đó là điều tôi luôn dựa vào. Luôn luôn. Nếu bạn nghĩ theo cách đó, ai lại ngu ngốc đến mức phải nói dối? Việc đó tốn quá nhiều thời gian và công sức”, Harry nói.

Chính lời khuyên này dẫn đến việc Harry công khai chia sẻ về cuộc sống của mình bằng nhiều hình thức, từ phỏng vấn, quay phim tài liệu đến phát hành hồi ký, Spare.

Theo Harry, anh biết việc lên tiếng của anh làm một số người khó chịu và đi ngược lại với những câu chuyện mà mọi người biết trước đó.

Về cuốn hồi ký, hoàng tử sinh năm 1984 khẳng định nó chỉ có tác dụng chỉnh sửa và đính chính những câu chuyện cũ.

“Tôi không tin mình đã phơi bày chuyện riêng tư trước công chúng. Đó là thông điệp khó nói nhưng tôi đã làm theo cách tốt nhất có thể. Lương tâm tôi trong sạch”, Harry nhấn mạnh.

Về việc bị gọi là bướng bỉnh, con trai út Vua Charles tỏ ra hơi khó chịu. Anh cho rằng đó không phải từ đúng để mô tả về anh, thay vào đó phải gọi là “có nguyên tắc”.

“Đây không phải là trả thù, mà là trách nhiệm giải trình. Bạn không thể có sự hòa giải trước khi có được sự thật”, anh nói.

Phát ngôn mới nhất của Harry gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đa số bị sốc khi Harry có thể nói ra những lời như vậy sau khi liên tục “dội bom” vào Hoàng gia Anh.

Cư dân mạng bình luận: “Nếu Harry thực sự tin như vậy, anh ta bị hoang tưởng hơn bất kỳ ai. Anh ta còn nhớ Oprah Winfrey, Spare, loạt phim Netflix hay cuộc phỏng vấn trên BBC không? Anh ta đang sống trong thực tại khác”, “Anh ta tự cao, tự đại quá. Có nguyên tắc ư? Không phải muốn trả thù ư? Tôi không ngờ bệnh hoang tưởng của anh ta lại tồi tệ đến thế. Anh ta thực sự tin rằng mình đã chọn con đường đúng đắn”, “Liệu anh ta có bao giờ nhận ra chính những lời công kích nhắm vào Hoàng gia Anh khiến anh ta bị gạt ra ngoài không? Không bao giờ có sự hòa giải nào nếu như anh ta không ý thức được việc mình làm”, “Tôi thấy thương Vua Charles. Harry sẽ không bao giờ thay đổi. Dù có làm rùm beng việc muốn hòa giải với gia đình đến đâu, anh ta vẫn sẽ bóp méo lời nhà vua để ép ông xin lỗi. Cả thế giới biết Hoàng tử William chẳng có gì phải xin lỗi cả”, “Nếu ai đó nghĩ anh ta hối hận về những lời dối trá mà bản thân và vợ đã nói về gia đình, cuộc phỏng vấn mới nhất chứng minh anh ta không hề hối hận. Thái độ này chỉ càng khiến việc hòa giải trở nên bất khả thi”…

Harry khẳng định những tiết lộ chấn động của anh không phải là kết quả của sự "bướng bỉnh" mà là do anh "có nguyên tắc". Ảnh: Getty Images.

Trong cuốn hồi ký năm 2023, Harry cáo buộc Hoàng tử William chê bai Meghan “khó tính”, “thô lỗ” và “cứng nhắc”. Harry còn tuyên bố bị anh trai tác động vật lý.

Hoàng tử tóc đỏ còn tố Vua Charles xem anh là “người dự phòng” cho anh trai khi anh chào đời vào năm 1984.

“Giờ thì em đã cho tôi một người thừa kế và một người dự phòng. Công việc của tôi đã hoàn thành”, trích lời Vua Charles được cho là nói với Công nương Diana.

Theo Harry, vì lý do này, anh luôn bị đối xử bất công, trong khi mọi ưu tiên đều dành hết cho anh trai.

Trong khi Harry liên tục chia sẻ về đời tư, Vua Charles và Hoàng tử William giữ thái độ im lặng.