Siết cát-xê của diễn viên

TPO - So với năm 2024, mức cát-xê của diễn viên Hàn Quốc đóng phim Netflix bị giảm xuống đáng kể. Đây là chính sách để kìm hãm việc chi phí sản xuất tổng thể đang tăng.

Ngày 12/9, Osen dẫn nguồn tin trong ngành cho biết mức trần thù lao cho các diễn viên Hàn Quốc trong phim lẻ và series Netflix giảm từ 400 triệu won (khoảng 288.000 USD) xuống còn khoảng 300 triệu won (216.000 USD).

Mặc dù đây vẫn là khoản tiền khổng lồ, con số này giảm đáng kể so với năm 2024, khi số tiền thực tế chi trả vượt ngưỡng một tỷ won (719.000 USD).

“Mức trần thù lao của diễn viên trên Netflix đang có xu hướng giảm xuống còn 300 triệu won. Đây là chính sách nhằm tính đến việc chi phí sản xuất tổng thể đang tăng. Trong vài năm qua, cát-xê của Netflix tăng không kiểm soát, nhưng từ năm nay bắt đầu được siết lại. Nội bộ ngành truyền tai nhau mức trần hiện tại là 300 triệu won", nguồn tin chia sẻ.

Nam diễn viên Byun Woo Seok dự kiến nhận cát xê không qua mức 300 triệu won.

Nam diễn viên Byun Woo Seok, bước vào hàng ngũ ngôi sao Hallyu sau Lovely Runner (Cõng anh mà chạy) vào năm 2024, xác nhận tham gia Solo Leveling, series Netflix đầu tiên của anh. Vì đây là dự án OTT (dịch vụ cung cấp nội dung số qua internet) toàn cầu đầu tiên sau Lovely Runner, mức thù lao của anh trở thành tâm điểm chú ý.

“Mặc dù danh tiếng tăng nhanh chóng mặt của Byun Woo Seok khiến nhiều người tin rằng anh nhận cát-xê cao ngất ngưởng. Nhưng với chính sách hiện tại của Netflix, việc anh ấy nhận trên 300 triệu won là rất khó", người thạo tin tiết lộ.

Tuy nhiên, mức “trần” này không phải áp dụng tuyệt đối, luôn có ngoại lệ tùy vào quy mô dự án. Ví dụ, trong các series nhiều mùa, diễn viên thường được tăng khoảng 40% cát-xê ở những mùa sau.

Về vấn đề này, người phát ngôn của Netflix tuyên bố cát-xê không chỉ đơn thuần dựa trên số tập phim, mà phản ánh hợp lý thời gian thực tế và đóng góp của đội ngũ sáng tạo cũng như diễn viên. Netflix không áp dụng mức trần cố định, mà đàm phán linh hoạt với đối tác, dựa trên đặc điểm dự án, vai trò và thời gian sản xuất.

Netflix từ lâu được ca ngợi là động lực thúc đẩy làn sóng K-content (nội dung Hàn Quốc), nhưng cũng bị chỉ trích là nguyên nhân khiến chi phí sản xuất phim Hàn tăng vọt. Báo cáo trong ngành cho biết The Whirlwind có kinh phí khoảng 60 tỷ won (43 triệu USD) , còn Squid Game lên tới 100 tỷ won (718 triệu USD) - những con số khó có thể tưởng tượng trong bối cảnh thị trường nội địa - kéo mức cát-xê diễn viên lên mức “trên trời”.

Khi các nền tảng OTT toàn cầu với tiềm lực tài chính khổng lồ nâng thù lao diễn viên, điều đó đã kéo theo chi phí sản xuất chung tăng vọt. Hệ quả là ngành công nghiệp Hàn Quốc - vốn chịu gánh nặng chi phí - chứng kiến sự sụt giảm mạnh số lượng phim truyền hình được sản xuất. Thực tế này thể hiện rõ qua số liệu năm 2022 có 141 phim được sản xuất, nhưng năm nay chỉ dự kiến khoảng 80 phim.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin nam diễn viên Lee Jung Jae nhận một triệu USD mỗi tập cho Squid Game mùa 2 (2024).

Trong một cuộc phỏng vấn hồi vào 1, Lee Jung Jae thừa nhận: “Thực ra có một chút hiểu lầm, nhưng đúng là tôi được nhận khá nhiều".

Trước tình hình hiện tại, vào tháng 10/2024 Kim Tae Won, Giám đốc nội dung của Netflix, chia sẻ: “K-content đang thành công vang dội và được yêu thích toàn cầu, nhưng khi chi phí sản xuất tăng, tôi nghĩ nó sẽ quay lại như một quả boomerang. Chúng tôi đang suy nghĩ rằng việc trả một mức thù lao hợp lý trong ngân sách thích hợp có lẽ sẽ tốt cho cả diễn viên, chúng tôi và tác phẩm. Không phải chúng tôi đặt ra quy định hay giới hạn cứng nhắc nào, mà đúng hơn là trả theo mức phù hợp với từng tác phẩm".