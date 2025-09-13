Tình dục hóa thần tượng

TPO - Trào lưu tạo ra khoảnh khắc thân mật giữa người hâm mộ và thần tượng bằng trí tuệ nhân tạo làm dấy lên mối lo ngại hình ảnh người nổi tiếng bị chỉnh sửa thành tình huống khiêu dâm trái phép.

Ngày 10/9, trên diễn đàn Reddit xuất hiện bài đăng có tiêu đề “Fan Kpop làm thế này thật kỳ lạ. Không thể tin được là chuyện này lại trở thành xu hướng”.

Nội dung bài đăng phản đối việc cộng đồng fan Kpop, chủ yếu đến từ Indonesia, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra ảnh thân mật với thần tượng. Người đăng bài quan ngại trào lưu mới gây nguy hiểm cho nghệ sĩ. Cụ thể là hình ảnh của người nổi tiếng có thể bị chỉnh sửa theo hướng quá đáng hơn, không còn dừng lại ở việc ôm ấp hay hôn má (như ảnh kèm theo).

Fan Kpop cảnh báo về trào lưu tạo ảnh thân mật với thần tượng bằng AI.

Theo chủ bài đăng, đông đảo người hâm mộ Cortis, nhóm nhạc nam của BigHit (Hybe), nổi giận khi một số người chế ảnh của Keonho, thành viên chưa đủ tuổi thành niên (SN 2009). Ian của nhóm Hearts2Hearts thuộc SM Entertainment cũng rơi vào tình huống tương tự.

“Một số fan quá khích bắt chước theo, biến nó thành một trào lưu. Đây chính là lý do vì sao AI không nên tồn tại. Hãy thử tưởng tượng những điều kỳ quái mà con người có thể làm chỉ để thỏa mãn sự tưởng tượng của họ”, trích lời cảnh báo.

Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Họ tin rằng cùng với chất lượng AI ngày một được nâng cao, mối nguy hiểm tiềm tàng ngày một lớn.

Cư dân mạng bình luận: “Ngay cả ảnh chỉnh sửa bằng photoshop cũng có thể mang đi lừa, AI còn tinh vi hơn nữa. Tôi nghĩ lĩnh vực này cần được giám sát pháp lý chặt chẽ hơn”, “Nếu không được cảnh báo, tôi đã nghĩ những hình ảnh này là thật. Thật đáng sợ!”, “Dừng việc chỉnh sửa ảnh polaroid (ảnh lấy liền) bằng AI đi... Nếu muốn có ảnh chụp cùng thần tượng đến thế có thể dùng phần mềm photoshop bình thường. Đừng lạm dụng AI”...

Trước đó, tài khoản X có tên Protect Cortis (bảo vệ Cortis) kêu gọi người hâm mộ ngừng “vật hóa (hành động hoặc xem con người như đối tượng hoặc vật thể, bỏ qua giá trị và phẩm giá của họ)” thành viên nhóm nhạc này. Bài đăng nhấn mạnh hành vi này thiếu tôn trọng và gây nguy hiểm cho thần tượng.

“Chúng tôi xin nhắc nhở tất cả người hâm mộ không được sử dụng AI hoặc chỉnh sửa ảnh thành viên theo cách gợi dục hoặc không phù hợp. Các thành viên Cortis là con người và xứng đáng được tôn trọng, không phải là những vật thể. Hãy cùng nhau bảo vệ hình ảnh của họ và duy trì môi trường fandom lành mạnh”, thông điệp viết.

Điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn là việc tạo ra những khoảnh khắc đó không hề khó, thông qua các ứng dụng có sẵn hoặc thậm chí từ mẫu photobooth chính thức do các công ty Kpop tạo ra sự kiện đặc biệt.

Fandom của Cortis kêu gọi thành viên ngừng chế ảnh thần tượng theo hướng tình dục hóa.

Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Vào đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Taylor Swift ở nhiều tư thế khiêu dâm khác nhau trong một trận đấu của Kansas City Chiefs, đội bóng bầu dục mà vị hôn phu của cô là Travis Kelce thi đấu. Đây là những bức ảnh giả mạo được tạo ra bằng deepfakes - phương tiện tổng hợp đã được điều khiển bằng kỹ thuật số để thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác.

Swifties (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) lên án hành vi này, cho rằng nó là hành vi quấy rối tình dục, sử dụng cơ thể/khuôn mặt của phụ nữ theo cách mà họ không bao giờ cho phép.

Vào tháng 8/2024, Hàn Quốc phát hiện hơn 200 nữ thần tượng Kpop là nạn nhân trong các video deepfake khiêu dâm trong vụ bê bối “Phòng chat thứ N” trên nền tảng Telegram.

Tháng 4, cảnh sát ở Hàn Quốc bắt giữ hơn 100 người đàn ông, chủ yếu ở độ tuổi từ thiếu niên đến 30, vì tội tạo và phát tán nội dung khiêu dâm deepfake có sự tham gia của các nữ thần tượng Kpop, diễn viên, streamer và cả những người bình thường.