Harry bị chê cười

TPO - Hoàng tử Harry nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong chuyến thăm Ukraine ngay sau khi được gặp cha mình, Vua Charles. Tuy nhiên, anh bị người hâm mộ hoàng gia chê cười vì những hành động trong quá khứ.

Chỉ một ngày sau khi kết thúc chuyến công tác 4 ngày tới Vương quốc Anh, Hoàng tử Harry có điểm dừng chân gây bất ngờ: Kyiv. Công tước xứ Sussex dẫn đầu phái đoàn từ Quỹ Invictus Games, với tư cách là người sáng lập và bảo trợ, giao lưu với những người lính bị thương ở thủ đô của Ukraine vào ngày 12/9.

Tại buổi thảo luận, anh kêu gọi những quân nhân bị thương dựa vào người thân thiết trong quá trình phục hồi.

“Đôi khi bạn cảm thấy lạc lõng, như thể mình không có mục đích sống. Nhưng dù những ngày đó có đen tối đến đâu, cuối đường hầm vẫn luôn có ánh sáng. Bạn chỉ cần tìm kiếm nó, vì luôn có ai đó - mẹ, cha, anh chị em, bạn bè hoặc đồng chí - ở đó để đón bạn. Đừng im lặng. Sự im lặng sẽ giam cầm bạn trong bóng tối. Hãy mở lòng với bạn bè và gia đình, vì khi làm như vậy, bạn cho phép họ làm điều tương tự”, Harry nhấn mạnh.

Harry đến thăm các thương binh ở Ukraine sau chuyến công tác 4 ngày ở Anh. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ của Harry nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người chê cười anh chỉ giỏi nói đạo lý, trong khi liên tục có động thái làm tổn thương gia đình hoàng gia trong những năm qua.

Cư dân mạng bình luận: “Thật buồn cười khi nghe lời phát biểu của anh ta. Người đàn ông này đã vui vẻ loại bỏ toàn bộ gia đình và nhóm bạn bè của mình”, “Tôi nghĩ ‘Hoàng tử Harry’ và ‘lời khuyên sáng suốt’ không bao giờ nên nằm trong cùng một câu”, “Thật trơ tráo. Giờ anh ta lại thành chuyên gia về gia đình à?”, “Hoàng tử Harry nhấn mạnh tầm quan trọng gia đình, tôi có đọc đúng không vậy? Câu nói đùa đến từ người đàn ông trẻ con”, “Hoàng tử Harry nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong chuyến thăm Ukraine ngay sau khi đoàn tụ với cha mình, Vua Charles, lần đầu tiên sau hơn một năm. Thật nực cười. Anh ta biết gì về gia đình ngoài việc đâm sau lưng họ và kể lể trên các tờ báo lá cải”, “Harry không có đủ tư cách để đưa ra lời khuyên về gia đình cho bất kỳ ai. Tôi hy vọng những ai phải nghe lời sáo rỗng của anh ta đều biết về cách Harry đối xử với gia đình mình”…

Lời khuyên này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Harry gặp lại cha ruột, Vua Charles. Page Six đưa tin cặp cha con hoàng gia có cuộc hẹn uống trà tại Clarence House, nơi ở của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla ở London (Anh), vào chiều 10/9 (giờ địa phương). Cuộc gặp kéo dài gần một giờ.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Vua Charles tiết lộ chẩn đoán ung thư vào tháng 2/2024.

Theo nguồn tin riêng, Harry mong tái thiết lập mối quan hệ gia đình rạn nứt nhiều năm qua. Anh mang đến những video về hai con nhỏ của anh và Meghan Markle. Tính đến nay, Vua Charles đã 5 năm không gặp cháu trai, Hoàng tử Archie (5 tuổi), và chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với cháu gái là Công chúa Lilibet.

Khi được một người hâm mộ hoàng gia hỏi về tình hình của vua cha sau cuộc gặp ngắn, Harry vui vẻ đáp lại: “Ông ấy tuyệt lắm. Cảm ơn ông”.

Vào tháng 5, Harry chia sẻ trên BBC: "Cuộc sống thật quý giá. Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy sẽ không nói chuyện với tôi vì vụ kiện về an ninh, nhưng rất tuyệt nếu được làm hòa".