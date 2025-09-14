Siêu phẩm Nhật Bản xô đổ mọi kỷ lục

TPO - Ngay sau khi ra rạp Mỹ, "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" tạo ra cú nổ lớn. Siêu phẩm Nhật Bản không chỉ thống trị phòng vé ngay lập tức, mà còn xô đổ loạt kỷ lục về anime.

Gần một tháng kể từ khi được công chiếu lần đầu ở Nhật Bản, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle) mới chính thức đổ bộ rạp chiếu phim Mỹ vào ngày 12/9 (giờ địa phương).

Giống như tất cả thị trường trước đó, bộ hoạt hình của đạo diễn Haruo Sotozaki ngay lập tức dẫn đầu phòng vé lớn nhất thế giới, thu về con số khổng lồ 33 triệu USD trong ngày 12/9 và các suất chiếu sớm từ 3.315 rạp. Riêng tại các rạp Imax, Vô hạn thành thu về 6,4 triệu USD chỉ trong ngày đầu ra rạp chính thức.

Đây là doanh thu ngày mở màn cao nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim anime tại thị trường Mỹ, vượt xa kỷ lục 10,9 triệu USD mà Dragon Ball Super: Super Hero thiết lập vào năm 2022.

Không chỉ vậy, phim cũng trở thành bộ anime có doanh thu cuối tuần mở màn lớn nhất mọi thời đại, vượt qua kỷ lục 31 triệu USD do Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back nắm giữ từ năm 1999. Điều đáng nói là Vô hạn thành còn đến 2 ngày nữa mới chốt cuối tuần mở màn, trong khi Mewtwo Strikes Back đạt được con số trên trong 5 ngày (ra mắt vào ngày thứ Tư, nhưng phải hết Chủ nhật mới tổng kết doanh thu cuối tuần).

Sau thị trường châu Á, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành gây sốt ở Mỹ.

Đánh giá về phim từ giới chuyên môn và khán giả đều tích cực. Theo CinemaScore, kết quả khảo sát người xem cho thấy phim được chấm điểm "A". Trên Rotten Tomatoes, anime diệt quỷ nhận điểm "cà chua tươi" 97% (dựa trên 36 bài đánh giá từ giới phê bình) và 99% điểm từ khán giả.

Theo Deadline, Vô hạn thành được kỳ vọng thu về 56-60 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần đầu tiên. Một số người tin rằng phim có thể bứt phá ngoạn mục, đạt doanh thu 70 triệu USD.

Nếu dự đoán trên chính xác, hãng phân phối anime của Sony là Crunchyroll tạo ra đỉnh cao mới cho phim hoạt hình Nhật Bản tại Bắc Mỹ.

Năm 2021, hãng từng mang đến một trong những cú hích lớn đầu tiên cho phòng vé sau thời kỳ phong tỏa COVID-19 với Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train). Anime điện ảnh đầu tiên của thương hiệu diệt quỷ đem lại niềm vui lớn cho các chủ rạp với doanh thu cuối tuần mở màn 20 triệu USD. Con số này dễ dàng bị Vô hạn thành vượt qua ngay trong ngày đầu. Bom tấn này cũng đang đe dọa vượt qua Bad Boys: Ride or Die (56,5 triệu USD) để trở thành phim có doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ lớn nhất của Sony trong hơn hai năm qua.

Kết quả phụ thuộc vào khả năng trụ rạp vào ngày 13/9. Anime thường có doanh thu dồn vào những ngày đầu, khi người hâm mộ đổ xô đến xem sớm nhất có thể.

Kết thúc mùa phim hè sôi động nhất, rạp chiếu phim Bắc Mỹ lại trở về trạng thái buồn tẻ từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Vô hạn thành cùng phần cuối thương hiệu phim kinh dị đình đám The Conjuring: Last Rites (ra mắt ấn tượng 84 triệu USD trong ba ngày 5-7/9) mở ra tín hiệu lạc quan hơn.

Theo Koimoi, tính đến ngày thứ 55 ra rạp Nhật Bản, Vô hạn thành thu về khoảng 31,74 tỷ yên (215,5 triệu USD), vẫn giữ vị trí số một sau 8 tuần phát hành. Tổng doanh thu toàn cầu (tính đến ngày 10/9, trước khi chiếu ở Bắc Mỹ) là 322 triệu USD.

So với các thị trường khác, tình trạng bán vé của Vô hạn thành tại Việt Nam là ảm đạm nhất. Phim xếp thứ 5 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày (14/9, giờ Việt Nam), với tổng số tiền kiếm được là hơn 138 tỷ đồng (5,23 triệu USD).