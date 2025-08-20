Siêu phẩm Nhật Bản dễ dàng cán mốc 100 tỷ đồng tại rạp Việt

TPO - “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày phát hành tại rạp chiếu phim Việt. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu đối với tác phẩm anime ở thị trường trong nước.

Theo Box Office Việt Nam, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành giữ vững vị trí ngôi vương phòng vé Việt vào ngày 20/8. Tính đến 15h cùng ngày, phim kiếm thêm hơn 5,1 tỷ đồng, với 54.095 vé bán ra trong tổng số 3.739 suất chiếu trên cả nước.

Siêu phẩm hoạt hình đến từ Nhật Bản không có đối thủ tại rạp Việt, khi hạng 2 là Mang mẹ đi bỏ chỉ kiếm được hơn 877 triệu đồng trong ngày, hạng 3 (Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn) thu về hơn 275 triệu đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Vô hạn thành đạt doanh thu phòng vé là hơn 102 tỷ đồng. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu đối với tác phẩm anime tại phòng vé Việt, khi vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày phát hành chính thức.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành không có đối thủ tại rạp Việt.

Tác phẩm của đạo diễn Haruo Sotozaki cũng nắm giữ kỷ lục anime có doanh thu IMAX cao nhất tại Việt Nam. Chưa hết, Box Office Việt Nam ghi nhận Vô hạn thành là anime có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

Phim còn được dự đoán có thể vượt qua Minions: Rise of Gru (199 tỷ đồng) để trở thành hoạt hình có doanh thu cao nhất từng được chiếu tại thị trường trong nước.

Ở Nhật Bản, Vô hạn thành gần như không hề suy giảm sức hút, giữ vững vị trí dẫn đầu phòng vé trong 5 tuần liên tiếp. Theo Kogyo Tsushinsha, trong ba ngày cuối tuần 15-17/8, phim thu về 1, 875 tỷ yên (12,67 triệu USD), chỉ giảm 2,23% so với tuần trước.

Tổng doanh thu tích lũy của phim đạt hơn 25,782 tỷ yên (174,27 triệu USD), với 18.272.941 lượt xem trong 31 ngày kể từ khi phát hành (18/7). Con số này vượt qua kỷ lục do Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận đạt được vào năm 2020, thu về 23,3 tỷ yên (157,47 triệu USD) vào cuối tuần thứ năm công chiếu.

Với thành tích trên, Vô hạn thành hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ tư mọi thời đại tại Nhật Bản, vượt qua Frozen (25,5 tỷ yên vào năm 2014) và Your Name ((25,17 tỷ yên vào năm 2017). Anime này chỉ thua Chuyến tàu vô tận (40,75 tỷ yên vào năm 2020), Vùng đất linh hồn (31,68 tỷ yên vào năm 2001) và Titanic (27,77 tỷ yên vào 1997).

Nếu tính cả doanh thu quốc tế, phim vượt mốc 209,8 triệu USD, xếp thứ 9 trong danh sách anime có doanh thu toàn cầu cao thứ 9 mọi thời đại. Điều đáng nói là phim chỉ mới chiếu ở một số thị trường châu Á, chưa phát hành tại Mỹ, Anh, Ấn Độ và nhiều khu vực khác (sang tháng 9).