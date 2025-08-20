Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Siêu phẩm Nhật Bản dễ dàng cán mốc 100 tỷ đồng tại rạp Việt

Tú Oanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày phát hành tại rạp chiếu phim Việt. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu đối với tác phẩm anime ở thị trường trong nước.

Theo Box Office Việt Nam, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành giữ vững vị trí ngôi vương phòng vé Việt vào ngày 20/8. Tính đến 15h cùng ngày, phim kiếm thêm hơn 5,1 tỷ đồng, với 54.095 vé bán ra trong tổng số 3.739 suất chiếu trên cả nước.

Siêu phẩm hoạt hình đến từ Nhật Bản không có đối thủ tại rạp Việt, khi hạng 2 là Mang mẹ đi bỏ chỉ kiếm được hơn 877 triệu đồng trong ngày, hạng 3 (Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn) thu về hơn 275 triệu đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Vô hạn thành đạt doanh thu phòng vé là hơn 102 tỷ đồng. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu đối với tác phẩm anime tại phòng vé Việt, khi vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày phát hành chính thức.

t1.jpg
Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành không có đối thủ tại rạp Việt.

Tác phẩm của đạo diễn Haruo Sotozaki cũng nắm giữ kỷ lục anime có doanh thu IMAX cao nhất tại Việt Nam. Chưa hết, Box Office Việt Nam ghi nhận Vô hạn thành là anime có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

Phim còn được dự đoán có thể vượt qua Minions: Rise of Gru (199 tỷ đồng) để trở thành hoạt hình có doanh thu cao nhất từng được chiếu tại thị trường trong nước.

Ở Nhật Bản, Vô hạn thành gần như không hề suy giảm sức hút, giữ vững vị trí dẫn đầu phòng vé trong 5 tuần liên tiếp. Theo Kogyo Tsushinsha, trong ba ngày cuối tuần 15-17/8, phim thu về 1, 875 tỷ yên (12,67 triệu USD), chỉ giảm 2,23% so với tuần trước.

Tổng doanh thu tích lũy của phim đạt hơn 25,782 tỷ yên (174,27 triệu USD), với 18.272.941 lượt xem trong 31 ngày kể từ khi phát hành (18/7). Con số này vượt qua kỷ lục do Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận đạt được vào năm 2020, thu về 23,3 tỷ yên (157,47 triệu USD) vào cuối tuần thứ năm công chiếu.

Với thành tích trên, Vô hạn thành hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ tư mọi thời đại tại Nhật Bản, vượt qua Frozen (25,5 tỷ yên vào năm 2014) và Your Name ((25,17 tỷ yên vào năm 2017). Anime này chỉ thua Chuyến tàu vô tận (40,75 tỷ yên vào năm 2020), Vùng đất linh hồn (31,68 tỷ yên vào năm 2001) và Titanic (27,77 tỷ yên vào 1997).

Nếu tính cả doanh thu quốc tế, phim vượt mốc 209,8 triệu USD, xếp thứ 9 trong danh sách anime có doanh thu toàn cầu cao thứ 9 mọi thời đại. Điều đáng nói là phim chỉ mới chiếu ở một số thị trường châu Á, chưa phát hành tại Mỹ, Anh, Ấn Độ và nhiều khu vực khác (sang tháng 9).

Tú Oanh
#Thanh gươm diệt quỷ #Vô hạn thành #100 tỷ đồng #rạp chiếu phim Việt #anime #Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục