Báo Anh gay gắt với BlackPink

TPO - Tờ The Times không đánh giá cao buổi hòa nhạc của BlackPink ở Anh, chỉ chấm 3/5 sao. Trong đó, Jisoo bị chê là người dễ bị lãng quên nhất.

Ngày 15-16/8, chuyến lưu diễn Deadline của BlackPink dừng chân tại sân vận động Wembley ở London, Anh. BBC ghi nhận hai đêm diễn thu hút khoảng 148.000 khán giả.

Buổi hòa nhạc trở thành sự kiện nổi bật tại xứ sở sương mù. Nhiều tờ báo lớn dành đánh giá tích cực cho 4 cô gái nhà YG Entertainment.

BBC gọi BlackPink là nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất thế giới, đi vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên trình diễn chính tại Wembley.

The Guardian nhận xét mặc dù từng cá nhân chưa đủ nổi bật, sự cộng hưởng của cả nhóm khiến họ tỏa sáng trong những màn biểu diễn đầy năng lượng.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên trình diễn chính tại Wembley. Ảnh: X.

Trong khi đó, The Standard nhận định đây là buổi biểu diễn năng động, tinh tế và vui tươi. Mỗi cá nhân đều có không gian tỏa sáng riêng và càng mạnh mẽ hơn khi đứng cùng nhau.

United By Pop mô tả những ca khúc như Stay, Lovesick Girls và Jump có tác dụng kết nối sâu sắc BlackPink với khán giả.

Giữa những lời khen, The Times có bài báo mang giọng điệu gay gắt. Ngoài việc chấm cho buổi hòa nhạc 3/5 sao, tờ nhật báo cho rằng các màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ, chỉ có Lisa nổi bật ngay từ đầu, còn các thành viên khác đều tỏ ra thiếu năng lượng.

"Dù người hâm mộ rất nhiệt tình, nhưng phải mất một lúc nhóm mới thực sự bắt nhịp được, bởi trong số Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa, chỉ có Lisa - cô gái gốc Thái Lan - trông như thật sự muốn có mặt ở đó ngay từ đầu. Cô nháy mắt với ống kính và thực hiện từng động tác đầy sức sống... Ba thành viên còn lại thể hiện có phần hời hợt trong nửa đầu chương trình, đặc biệt là Jennie”, tác giả Blanca Schofield viết.

Dù được khen về thái độ, Lisa lại bị chê vì chọn “ca khúc nhàm chán” Thunder cho phần solo, thay vì bản hit như New Woman. Ngược lại, Jennie dù ban đầu hơi thiếu nhiệt, về sau vẫn tạo được điểm nhấn với Like Jennie. Rosé cũng được khen thể hiện tốt ở phần solo. Riêng Jisoo có vẻ như không để lại nhiều dấu ấn cho Blanca Schofield.

“Rosé, người lớn lên ở New Zealand, đảm nhận vai trò như phát ngôn viên, gửi lời cảm ơn khán giả và tạo nên những màn trò chuyện dí dỏm cùng các đồng đội. Giọng hát của Rosé xuất sắc nhất. Cô thể hiện phong cách pha trộn giữa Taylor Swift và Olivia Rodrigo trong Toxic Till The End trước khi chuyển sang bản hit APT. - màn hợp tác với Bruno Mars. Nếu tôi không nhắc nhiều đến Jisoo, thì đó là bởi cô ấy dễ bị lãng quên nhất, dù ca khúc Earthquake khá thú vị”, trích nhận xét.



The Times không đánh giá cao buổi hòa nhạc của BlackPink trên sân Wembley.

Bài báo của The Times sau đó được chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến. Người hâm mộ BlackPink rõ ràng không hài lòng về những nhận xét tiêu cực dành cho nhóm nhạc. Họ lên án tác giả bài viết quá cay nghiệt và thô lỗ.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi thấy bài viết này thô lỗ và thiếu tôn trọng. Họ rõ ràng có tài năng, nếu không họ không được biểu diễn tại Wembley. Có thể đêm đó họ không ở phong độ tốt nhất. Hãy thưởng thức âm nhạc, không cần phải xét nét toàn bộ chương trình và từng cá nhân”, “Bài báo viết gay gắt quá. Mọi người chỉ trích họ đủ nhiều rồi, người đưa tin chuyên nghiệp không cần phải khắc nghiệt như thế”, “Tội nghiệp Jisoo! Cô ấy là người dễ bị lãng quên nhất thật sao? Quá tàn nhẫn”, “Đây là tin giả, không phải là bài báo thật”, “Bài viết này cảm giác như được viết bởi một đứa trẻ 9 tuổi”...

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đồng tình với ý kiến của tác giả. Họ cho rằng người viết báo chỉ đang phản ánh những gì cảm nhận được từ buổi hòa nhạc, trong khi Blinks không có đánh giá khách quan vì dành nhiều tình cảm cho nhóm nhạc.