Bom tấn Nhật Bản ê chề

TPO - Lúc mới ra mắt, “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” được kỳ vọng phá kỷ lục phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại tại rạp Việt. Với tình hình hiện tại, anime khó làm được điều đó.

Sau khi ra mắt tại rạp Việt ngày 15/8, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành tạo ra cú nổ lớn, với loạt kỷ lục được thiết lập: anime vượt mốc 50 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt (đạt được ngay trong ngày công chiếu), anime có doanh thu mở màn cao nhất, anime vượt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất (5 ngày), anime có doanh thu IMAX cao nhất…

Vào thời điểm đó, tác phẩm 16+ của đạo diễn Sotozaki Haruo được dự đoán dễ dàng cán mốc 150 tỷ đồng, tiến tới trở thành anime ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, thậm chí có thể phá kỷ lục của Minions: Rise of Gru (hơn 199 tỷ đồng) để trở thành hoạt hình có doanh thu cao nhất từng được chiếu tại thị trường trong nước.

Vô hạn thành có khởi đầu mạnh mẽ tại rạp Việt, nhưng thành tích này không duy trì được lâu.

Tuy nhiên, kết thúc tuần thứ tư công chiếu, Vô hạn thành còn cách mục tiêu 150 tỷ đồng khá xa, thậm chí không đạt cột mốc này với tốc độ bán vé hiện tại.

Sau 3 ngày cuối tuần (5-7/9), phim mang về khoảng 1,996 tỷ đồng, với 13.610 vé/356 suất chiếu. Tính đến 18h ngày 8/9, phim kiếm được tổng cộng hơn 137 tỷ đồng.

Hiện tại, phim giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt, sau Mưa đỏ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn và Cô dâu ma. Điều này cho thấy phim nội địa giành lại được vị thế thống trị phòng vé sau mùa lễ 2/9 thành công.

Chuỗi thành tích ấn tượng của Vô hạn thành bắt đầu bị chặn đứng kể từ thời điểm Mưa đỏ ra rạp toàn quốc vào ngày 22/8. Mưa đỏ hiện là bộ phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, với hơn 568 tỷ đồng.

Điều đáng buồn của Vô hạn thành là chỉ dẫn đầu phòng vé Việt được một tuần, không tạo được chuỗi bất bại trong nhiều tuần liên tiếp như các thị trường khác.

Hiện, danh hiệu anime ăn khách nhất mọi thời đại và phim hoạt hình có doanh số bán vé cao nhất rạp Việt năm 2025 vẫn do Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn nắm giữ, kiếm được tổng cộng 174,6 tỷ đồng. Xếp thứ 2 về doanh thu trong năm là Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh, với 169 tỷ đồng.

Khác với sự tụt dốc tại Việt Nam, Vô hạn thành vẫn giữ vị trí độc tôn tại nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc)…

Ngày 8/9, sau 52 ngày công chiếu, Vô hạn thành thu hút được 22.007.405 lượt khán giả, thu về hơn 31,4 tỷ yên (209 triệu USD). Anime lập kỷ lục phim điện ảnh vượt mốc 30 tỷ yên nhanh nhất trong lịch sử phòng vé xứ Phù Tang. Phim cũng leo lên vị trí thứ ba về doanh thu phòng vé nội địa mọi thời đại, chỉ sau Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (40,75 tỷ yên ~ 271 triệu USD) và Vùng đất linh hồn (31,68 tỷ yên ~ 211 triệu USD).

Vô hạn thành cũng vượt mốc doanh thu 300 triệu USD (đạt được vào ngày 4/9) dù chưa chiếu tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Ấn Độ, châu Âu, Australia, châu Mỹ Latinh…