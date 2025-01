Người đánh bại Selena Gomez

TPO - Hai ngôi sao Selena Gomez và Ariana Grande được đề cử “Nữ phụ xuất sắc” tại giải Quả cầu Vàng 2025 nhưng không được gọi tên. Trái lại, giải thưởng thuộc về đàn chị Zoe Saldana với vai diễn trong phim về trùm tội phạm "Emilia Perez".

Tại giải Quả cầu Vàng 2025, các ngôi sao trẻ Selena Gomez và Ariana Grande đều được đề cử Nữ phụ xuất sắc, khiến cho hạng mục này trở nên gay cấn và thú vị.

Đáng tiếc, cả hai đều không được gọi tên, để giải thưởng vụt vào tay đàn chị Zoe Saldana. Chiến thắng tại giải Quả cầu Vàng được đánh giá là thuyết phục, góp phần củng cố vị thế của ngôi saoAvatar ở Hollywood.

Hiện cô cũng được dự đoán là ứng viên sáng giá trên đường đua Oscar sắp tới.

Lần đầu được gọi tên

Zoe Saldana vốn không phải là gương mặt xa lại với người yêu điện ảnh. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Dominicana từng lập kỷ lục khi là người duy nhất góp mặt trong ba bộ phim thuộc hàng bom tấn, có doanh thu cao nhất mọi thời đại là Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019) và Avatar: The Way of Water (2022).

Thế nhưng, đây lại là lần đầu Zoe Saldana nhận được đề cử diễn xuất tại Quả cầu Vàng và xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

Ngôi sao sinh năm 1978 được đánh giá cao với vai phụ trong phim hài nhạc kịch lấy đề tài tội phạm Emilia Perez.Tác phẩm từng nhận tràng pháo tay dài chín phút tại LHP Cannes 2024, khiến ban giám khảo phá lệ trao giải Nữ chính xuất sắc cho bốn diễn viên Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz và Zoe Saldana.

Đây là dự án tâm huyết của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard, do ông viết kịch bản kiêm sản xuất.

Nội dung kể về hành trình của nhân vật chính Manitas (Karla Sofia Gascón) - một ông trùm băng đảng khét tiếng người Mexico có khao khát được sống đúng với giới tính thật.

Để thực hiện mong muốn, hắn bắt cóc luật sư Rita (Zoe Saldana), ép cô giúp mình chuyển giới và thay đổi danh tính.

Trong phim, Zoe Saldana không đóng vai chính nhưng để lại nhiều thiện cảm với người xem. Cô chính là lăng kính giúp khán giả hiểu rõ hơn về những góc khuất nội tâm của trùm tội phạm Manitas, đồng thời góp phần tăng sự hấp dẫn của câu chuyện.

Suốt 25 năm làm nghề, Zoe Saldana may mắn được tham gia nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng và hành động đình đám. Song, cô lại không có nhiều cơ hội thể hiện kỹ năng diễn xuất vì phần lớn phải xuất hiện trong tạo hình dựng bằng kỹ xảo vi tính.

Điển hình là trong hai phần phim Avatar, Saldana vào vai một nhân vật giả tưởng người Na'vi có nước da màu hổ phách. Cô chủ yếu thể hiện cảm xúc thông qua chuyển động cơ thể và kỹ thuật motion capture (ghi hình chuyển động) thay vì dùng biểu cảm khuôn mặt thật.

Do đó, những bộ phim gai góc như Emilia Perez là cơ hội để Zoe Saldana chứng minh tài năng và thể hiện bản lĩnh trước ống kính.

Trong Emilia Perez, cô không chỉ diễn mà còn phải hát và nhảy, đồng thời lột tả các khía cạnh phức tạp của nhân vật. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhập tâm với vai diễn đã giúp ngôi sao tỏa sáng, chiếm được thiện cảm của hội đồng trao giải lẫn khán giả.

Khả năng thắng Oscar 2025

2024 cũng là một năm khá rực rỡ với Zoe Saldana. Cô không chỉ góp mặt trong Emilia Perez mà còn khuấy đảo màn ảnh nhỏ với series Lioness. Nữ diễn viên vào vai một nữ sĩ quan CIA dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo chương trình đặc biệt nhằm đào tạo các điệp viên nữ thực hiện các nhiệm vụ bí mật và đầy nguy hiểm.

Series đã sản xuất được hai mùa và nhận đánh giá rất tích cực khi phát sóng. Dù ê-kíp chưa có kế hoạch sản xuất mùa ba, nhiều khán giả vẫn mong được tiếp tục theo dõi câu chuyện với Zoe Saldana đóng chính.

Tại mùa giải Quả cầu Vàng 2025, các đối thủ của Zoe Saldana đều nặng ký, bao gồm hai cái tên đáng gờm là Selena Gomez và Ariana Grande.

Trước đó, Ariana Grande được trông đợi sẽ chiến thắng với vai phù thủy đỏng đảnh trong phim nhạc kịch Wicked. Không chỉ chiếm được thiện cảm khán giả, ngôi sao còn dẫn đầu về lượt dự đoán của Variety chứ không phải những cái tên khác.

Selena Gomez là bạn diễn của Zoe Saldana trong Emilia Perez. Nhưng vai diễn vẫn chưa có nhiều đột phá so với đàn chị.

Những năm gần đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) có xu hướng trao giải cho những cái tên kỳ cựu, đặc biệt là các diễn viên có nhiều cống hiến với nghề hơn là gương mặt trẻ.

Với tiêu chí này, Zoe Saldana phù hợp hơn vì cô có bề dày kinh nghiệm, bắt đầu diễn xuất từ khi còn rất trẻ, đồng thời thể hiện khả năng đa dạng trong các vai diễn ở nhiều thể loại phim khác nhau.

Do đó, Ariana Grande và Selena Gomez vẫn có cơ hội nhận được đề cử diễn xuất đầu tiên tại Oscar 2025 nhưng khả năng Zoe Saldana chiến thắng là rất cao.

Emilia Perez hiện cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của mùa giải Oscar năm nay, sau khi thắng Quả cầu Vàng ở hạng mục Phim hài/nhạc kịch xuất sắc.

Cái tên cản đường Emilia Perez chỉ có thể là The Brutalist – tác phẩm thắng Quả cầu Vàng hạng mục Phim chính kịch xuất sắc. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là dự đoán vì AMPAS vẫn chưa chốt danh sách những cái tên cuối cùng được nhận đề cử.