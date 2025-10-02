Thêm một phim Việt 18+ dời lịch chiếu

TPO - Chỉ trong hơn một tháng, ba bộ phim Việt "Cải mả", "Bịt mắt bắt nai" và "Phá đám sinh nhật mẹ" lần lượt dời lịch chiếu trùng vào ngày 31/10.

Sau vụ ồn ào xóa tên Thiên An khỏi dự án, nhà sản xuất Cải mả lại thông báo dời lịch chiếu từ 24/10 sang 31/10, vào đúng dịp Halloween. Dàn diễn viên góp mặt trong phim gồm Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Kim Hải, Lý Hồng Ân, Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Kim Long, Hoàng Mèo…

Đây là bộ phim thứ ba dời lịch chiếu trong vòng một tháng qua.

Hình ảnh trong bộ phim kinh dị lấy ý tưởng tục cải mả ra rạp cuối tháng 10.

Tiếp nối sau đó là tác phẩm Phá đám: Sinh nhật mẹ. Phim của nhóm biên kịch nghìn tỷ Bột Creative Hub dời ngày chiếu phim từ 5/9 sang tận 31/10. Dù chỉ giải thích "gia đình bận ăn Tết độc lập", nhưng phần lớn khán giả hiểu rằng nhà sản xuất chủ động né cơn sốt Mưa đỏ, tiếp theo sau đó là Tử chiến trên không.

Giữa tháng 9, đến lượt Bịt mắt bắt nai chủ động dời lịch chiếu. "Cảm thấy phim chưa đủ drama, nên quyết định nấu lâu thêm chút cho nó đậm đà. Chúng tôi tút tát bản phim hay và bùng nổ hơn". Phim dời từ ngày 26/9 sang 31/10, lại tiếp tục né Tử chiến trên không.

﻿ Phá đám sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai đều dời lịch sang 31/10.

Kết quả, cả ba bộ phim dời lịch đều dồn sang ngày 31/10.

Trong tháng 10, có đến 7 bộ phim Việt ra rạp, lần lượt là Chị ngã em nâng (3/10), Tay anh giữ một vì sao (hợp tác Việt - Hàn, 3/10), Cục vàng của ngoại (17/10), Nhà ma xó (24/10) cùng ba bộ phim Phá đám sinh nhật mẹ, Cải mả và Bịt mắt bắt nai chiếu ngày 31/10.

Rạp Việt tháng 10 nóng hơn khi có 12 bộ phim ngoại cùng cạnh tranh, nổi bật là Ted Yod 3: Quỷ ăn tạng (10/10), Năm của anh, ngày của em (Hứa Quang Hán đóng chính, 10/10)...

Hồi cuối tháng 8, nhà sản xuất Cô dâu ma thông báo chuyển lịch chiếu từ ngày 29/8 sang 5/9. Đoàn làm phim gửi lời xin lỗi đến khán giả vì muốn mang đến bản chiếu tốt nhất, không thể ra rạp đúng lịch ban đầu.

Từ việc cạnh tranh trực tiếp Làm giàu với ma 2 (ra rạp ngày 29/8), bộ phim hợp tác Việt - Thái quyết định dời lịch chiếu đến qua kỳ nghỉ lễ 2/9. Đây được xem là động thái né Mưa đỏ và tác phẩm có NSƯT Hoài Linh và Tuấn Trần đóng chính.

Đến khi ra rạp, doanh số của phim cũng không ấn tượng. Tác phẩm 18+ rời rạp với doanh thu 11,5 tỷ đồng.