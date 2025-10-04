Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

NSƯT Như Huỳnh đại diện cải lương miền Nam nhận giải cùng 200 nghệ sĩ

TPO - Tối 3/10, tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), NSƯT Như Huỳnh nói cô hạnh phúc khi nhận danh hiệu nghệ sĩ tiêu biểu đúng dịp sinh nhật. Nữ nghệ sĩ và 200 cá nhân được vinh danh do có đóng góp tích cực cho sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam giai đoạn 1975-2025.

Tối 3/10, tại Nhà hát Phạm Thị Trân (tỉnh Ninh Bình), NSƯT Như Huỳnh và gần 200 nghệ sĩ được tôn vinh là văn nghệ sĩ tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1975-2025.

Cô là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi thuộc sân khấu cải lương miền Nam được vinh danh tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

z7081381061420-3159e177aa3c5eb0b5d41753dfa83f56-7430.jpg
NSƯT Như Huỳnh là nghệ sĩ tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1975-2025.

Như Huỳnh chia sẻ việc được nhận cúp đúng dịp sinh nhật khiến phần thưởng thêm ý nghĩa.

"Tôi không ngờ sinh nhật năm nay đặc biệt đến vậy. Được nhận danh hiệu cao quý này vào đúng ngày sinh là điều không thể nào quên. Tôi luôn nói mình sống hết mình vì sân khấu. Hôm nay, sân khấu tặng lại cho tôi món quà lớn nhất vào đúng ngày tôi bước sang tuổi mới. Chắc chắn đây sẽ là sinh nhật đẹp nhất trong đời tôi”, NSƯT Như Huỳnh chia sẻ.

nhuhuynh1.jpg
NSƯT Như Huỳnh được tôn vinh cùng các nghệ sĩ Minh Vượng, NSND Thu Huyền...

Trong danh sách được tôn vinh, cùng với hơn 200 văn nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 1975-2025, NSƯT Như Huỳnh là một trong những giọng ca cải lương tiêu biểu của khu vực phía Nam đã được xướng tên, ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của cô nhiều năm qua.

Không chỉ là một trong những nghệ sĩ được tôn vinh, NSƯT Như Huỳnh còn mang đến chương trình một tiết mục Nắng gió phương Nam, với lời vọng cổ do NSƯT Hoàng Thành sáng tác.

tp-tonvinh1.jpg
z7081381060463-8f9c3ecd07ab6d3324b3764ca834791a.jpg
NSƯT Như Huỳnh (một trong ba đại diện của cải lương miền Nam) chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ được tôn vinh trong tối 3/10 tại Ninh Bình.

Với tiết mục Nắng gió phương Nam, NSƯT Như Huỳnh đã đưa khán giả đi qua miền ký ức chan chứa tình quê. Giai điệu mang âm hưởng dân ca phương Nam, kết hợp cùng lời ca da diết đã chạm đến trái tim người nghe.

"Tiết mục ấy là lời tri ân của tôi gửi đến những khán giả luôn bên cạnh suốt chặng đường làm nghề. Dù ở bất cứ sân khấu nào, tôi vẫn muốn giữ cái hồn phương Nam - nơi tôi sinh ra và lớn lên bằng cải lương”, NSƯT Như Huỳnh chia sẻ.

Chương trình tôn vinh gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu không chỉ ghi nhận đóng góp mà còn là dịp để công chúng nhìn lại hành trình âm thầm gìn giữ nghệ thuật sân khấu dân tộc, tạo nên giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa trong 50 năm qua.

z7081381066375-4820feb4681871cfa87dcbbf8cdf131d-2076.jpg
Tại chương trình, NSƯT Như Huỳnh cùng Lệ Trinh, Mỹ Nhung thể hiện tiết mục Nắng gió phương Nam.

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn rực rỡ, NSƯT Như Huỳnh được biết đến là nghệ sĩ không ngừng nỗ lực gìn giữ và truyền lửa cho nghệ thuật cải lương - một loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức.

Năm 2024, NSƯT Như Huỳnh gặt hái nhiều giải thưởng lớn, cô được vinh danh Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực cải lương, bằng khen Diễn viên cải lương xuất sắc tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024…

Trạch Dương - Gia Linh
