Nhạc sĩ Trần Tiến nhận giải thưởng lớn ở tuổi 78

TPO - Tối 3/10, lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 được tổ chức ở Hà Nội. Nhạc sĩ Trần Tiến, họa sĩ Phạm Bình Chương, tập thể nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ được vinh danh nhờ những tác phẩm thấm đượm tình yêu Hà Nội.

45 năm xa quê, nghe giọng Hà Nội gốc lại muốn khóc

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội thành lập từ năm 2008, trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Tối 3/10, lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 được tổ chức ở Hà Nội, với các hạng mục giải thưởng gồm Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội, Giải ý tưởng, Giải việc làm và Giải tác phẩm.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận giải thưởng quan trọng nhất.

Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến vì ông đã cống hiến cho Hà Nội những ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài. Đây là hạng mục giải thưởng quan trọng nhất.

Trần Tiến góp phần đặc biệt trong việc khắc họa Hà Nội qua âm nhạc. Với ông, Hà Nội không chỉ là một địa danh, mà còn là dòng sông Hồng chảy mãi, là những con phố vừa nghèo vừa thơ, là xứ Đoài đặc hữu nay đã trở thành một phần Thủ đô. Những ca khúc như Ngẫu hứng sông Hồng, Phố nghèo, Mặt trời bé con, Quê nhà góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội.

Nhạc sĩ Trần Tiến ngẫu hứng hát một số ca khúc về Hà Nội.

Tại lễ trao giải, nhạc sĩ Trần Tiến khiêm tốn nói ông chỉ sáng tác những bài hát nhỏ nhoi, nhưng lại nhận được hạnh phúc lớn. "Tôi là kẻ xa quê, luôn nhớ về Hà Nội. Hà Nội trong tôi thiêng liêng vô cùng. 45 năm xa Hà Nội, mỗi lần đi đường nghe thấy tiếng ai đó nói giọng Hà Nội gốc, tôi rưng rưng muốn khóc", nhạc sĩ nói.

Minh chứng cho tình yêu Hà Nội bất diệt

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội cũng vinh danh họa sĩ Phạm Bình Chương ở hạng mục Giải tác phẩm, với những bức tranh về Hà Nội.

Cuối năm 2024, họa sĩ Phạm Bình Chương trình làng triển lãm Xuống phố 4, tổng kết hành trình tròn 20 năm chỉ vẽ Hà Nội. Hàng chục năm qua, công chúng, giới chuyên môn đánh giá anh là người miệt mài tìm “hồn phố”, người lưu giữ ký ức Hà Nội bằng tranh.

Ở hạng mục này, một tác phẩm khác được vinh danh là nhạc kịch Lửa từ đất của Nhà hát Tuổi trẻ. Trung tâm của vở diễn là ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Từ việc cảm hóa gia đình, hàng xóm, bạn tù cho đến những trí thức Hà Nội, ông đã lan tỏa ngọn lửa cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân.

NSƯT Cao Ngọc Ánh - tổng đạo diễn vở nhạc kịch - bày tỏ xúc động và tự hào khi tác phẩm được xướng tên. Nữ nghệ sĩ khẳng định Nhà hát Tuổi trẻ mong muốn hiến dâng cho Thủ đô một tác phẩm nghệ thuật nhiệt huyết.

Tập thể nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ và họa sĩ Phạm Bình Chương nhận giải thưởng.

Giải việc làm được trao cho Trung tâm triển lãm Việt Nam - một “kỳ quan” mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam. Trung tâm triển lãm Việt Nam khởi công ngày 30/8/2024 trên quy mô hơn 900.000m2, bàn giao mặt bằng ngày 27/06/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Đây cũng là công trình được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Giải ý tưởng được trao cho dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An. Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch hồi tháng 11/2024.

Dấu ấn của Nhà hát Opera Hà Nội nằm ở công nghệ thiết kế độc đáo với kết cấu vỏ mái cực mỏng, với độ dày chỉ dao động khoảng từ 200-600 mm.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Trưởng ban tổ chức, thành viên Hội đồng giám khảo - khẳng định mỗi tác phẩm, công trình, sáng kiến được vinh danh đều là minh chứng cho tình yêu Hà Nội bất diệt, cho khát vọng xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn căn cốt, bản sắc.