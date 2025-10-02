Vĩnh biệt NSND Thế Hiển - nhạc sĩ hát bằng cả tâm can

TPO - Tinh thần cống hiến giúp nhạc sĩ Thế Hiển có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc. Nhiều đồng nghiệp yêu quý ông bởi sự gần gũi, thân thiện. Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài hát. NSND Thế Hiển được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là nhạc sĩ viết nhiều ca khúc về người lính nhất.

Người hào sảng, hát bằng cả tâm can

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30 tối 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM) sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 70 tuổi. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương khi nền âm nhạc Việt Nam mất đi một nhạc sĩ tài năng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết nhắc đến nhạc sĩ Thế Hiển, anh nhớ ngay nhiều bài hát hay, gắn bó với tuổi thơ như Nhong Nhong Nhong, đến những bài hát về quê hương đất nước như Nhánh lan rừng, Hát về anh, Dấu chấm hỏi.

Nhạc sĩ Thế Hiển có nhiều sáng tác về người lính.

"Chú là một trong những nhạc sĩ gần gũi, thân thiết và động viên tôi từ những ngày đầu gia nhập Hội âm nhạc TPHCM. Chú luôn lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ với hình ảnh nghệ sĩ không tuổi, sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng chất giọng hào sảng vô tư như trẻ con", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Lần gần nhất thăm nhạc sĩ Thế Hiển, Nguyễn Văn Chung cho biết nhạc sĩ gầy đi nhiều nhưng tinh thần vẫn tốt.

Ca sĩ Huỳnh Trang xúc động chia sẻ khi hay tin nhạc sĩ Thế Hiển qua đời: "Lòng nặng buồn thương khi nghe tin anh mất, dẫu biết anh đã đau ốm nằm viện lâu nay, sinh tử là quy luật. Tôi vinh hạnh vì được thể hiện ca khúc của anh trên HTV, tâm tình cùng anh mỗi khi vào TPHCM".

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhớ về nhạc sĩ Thế Hiển bởi sự gần gũi và thân thiện. "Bất kỳ không gian nào, hễ ai yêu cầu thì nhạc sĩ Thế Hiển sẵn sàng ôm đàn hát liên tục hàng chục ca khúc. Thậm chí, giữa chốn nhộn nhịp nào đó, chính nhạc sĩ Thế Hiển cũng gợi ý để mình được góp vui mấy tiết mục. Đó là phẩm chất không dễ tìm thấy", ông chia sẻ.

Hình ảnh nhạc sĩ những tháng cuối đời.

Tinh thần cống hiến giúp ông có chỗ đứng vững chắc. Nhạc sĩ Thế Hiển là người hiếm hoi trong làng nhạc được công tác ở quần đảo Trường Sa tới 6 lần.

Nhà văn Bích Ngân cũng có kỷ niệm với nhạc sĩ Thế Hiển mỗi dịp công tác ở Trường Sa. Bà chia sẻ: "Nhiều lần nghe anh, nhìn anh ôm guitar vừa đàn vừa hát, hát lần nào cũng như lần cuối, hát bằng tất cả tâm can. Có lần, khi cùng đoàn công tác đến thôn bản khá hẻo lánh, anh chị em văn nghệ sĩ đoàn đi góp ít tiền túi tặng bà con vùng xa và có tiết mục biểu diễn văn nghệ. Nhạc sĩ Thế Hiển xung phong hát liền mấy bài, còn làm cái thế bốn chân của con ngựa đang chạy và anh bảo các cháu trèo lên lưng".

Kỷ lục của nhạc sĩ Thế Hiển

Nhạc sĩ Thế Hiển tên thật là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955. Ông hoàn thành chương trình trung cấp Thanh nhạc của Đoàn nghệ thuật Bông Sen năm 1980, tốt nghiệp chuyên ngành Sáng tác của Nhạc viện TPHCM năm 1999.

Trưởng thành trong hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng từ năm 1975, nhạc sĩ Thế Hiển bước vào con đường biểu diễn và sáng tác chuyên nghiệp từ năm 1978. Ông là diễn viên đơn ca Đoàn Bông Sen (1980-1987), tham gia nhiều chương trình âm nhạc ở TPHCM.

Năm 1982, nhạc sĩ Thế Hiển bắt đầu sự nghiệp sáng tác. Tác phẩm đầu tay Khi bong bóng bay được công chúng đón nhận. Năm 1983, trong một chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội, ông đã sáng tác ca khúc Hát về anh.

Nhạc sĩ Thế Hiển trưởng thành trong hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng.

Năm 1986, ông biểu diễn phục vụ bộ đội ở mặt trận 479 (Campuchia) và sáng tác ca khúc Nhánh lan rừng. Bài hát về chủ đề người lính của ông được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Bên cạnh đó, ông cũng sáng tác nhiều bài hát về thanh niên xung phong như Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay, Hát trên nông trường xanh...

Sau này, ngoài việc đào tạo ca sĩ, ông dành nhiều thời gian cho sáng tác, tham gia những chuyến đi thực tế, biểu diễn từ thiện và đến các đơn vị bộ đội ở biên giới, hải đảo. Năm 2012, ông được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, năm 2023 nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài hát. NSND Thế Hiển được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là nhạc sĩ viết nhiều ca khúc về người lính nhất.

NSND Thế Hiển phát hiện ung thư phổi di căn vào cuối 2024. Ông không thể đi lại, ăn uống cần người hỗ trợ. Sức khỏe của ông cũng không đủ điều kiện để hóa trị.