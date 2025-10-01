Tạm hoãn nhiều sự kiện văn hóa, giải trí

TPO - Nhiều sự kiện văn hóa, giải trí ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành thông báo hoãn tổ chức do tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ nghiêm trọng. Riêng tại Hà Nội, trong ngày 30/9 xuất hiện 82 điểm ngập nặng.

Từ chiều 30/9, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Nhiều sự kiện văn hóa - giải trí ở Thủ đô phải thông báo tạm hoãn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành văn bản gửi Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Nội dung văn bản cho biết lễ hội dự kiến khai mạc vào tối 3/10. Tuy nhiên những ngày qua, tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản nhân dân.

Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long.

Trong bối cảnh đó, ban tổ chức lễ hội cân nhắc và quyết định chuyển thời gian tổ chức sang ngày 10-12/10. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 10/10 tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (Hoàng thành Thăng Long).

Chương trình nghệ thuật Thanh âm khát vọng của NSND Dương Minh Đức dự kiến tổ chức tối 30/9 tại Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội (Hà Nội) cũng tạm hoãn.

"Trong hoàn cảnh đồng bào cả nước đang gánh chịu nhiều khó khăn sau bão, nghệ sĩ không thể chỉ sống trong niềm vui riêng. Ban tổ chức rất tiếc khi phải thông báo thay đổi lịch. Sự an toàn và chia sẻ cùng cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường và các chiến sĩ, nghệ sĩ", ban tổ chức nói. Lịch biểu diễn mới sẽ được thông báo khi thời tiết ổn định.

Tối 30/9, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng thông báo dời buổi ra mắt E.P Xinh sao phải khóc - dự kiến diễn ra ngày 1/10. Cô cho biết sẽ chuyển lịch tổ chức sang thời điểm khác thuận tiện hơn, khi mọi người bình an sau cơn bão.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hoãn buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tạm hoãn buổi gặp mặt người hâm mộ và ra mắt MV Chỉ anh làm em khóc. "Đây là quyết định xuất phát từ sự tôn trọng dành cho cảm xúc chung của cả nước, và cũng để Hưng cùng ê-kíp tập trung hướng về những hành động thiết thực, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn. Khi tình hình ổn định hơn, tôi sớm thông báo lịch trình mới đến quý khán giả", nam ca sĩ cho biết.

Rapper Rhymastic cũng báo tạm hoãn việc mở bán vé sự kiện gặp gỡ người hâm mộ. Anh mong mọi người tập trung theo dõi tình hình, giữ an toàn và dành sự quan tâm cho các hoạt động cứu nạn, cứu trợ.