Lý do 'Mưa đỏ' được chọn tranh giải Oscar

TPO - "Mưa đỏ" được 4/5 thành viên Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscar bỏ phiếu lựa chọn. Bộ phim cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo điều lệ 16 của ban tổ chức giải thưởng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành quyết định gửi phim truyện Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 98.

Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025-2026 gồm 5 thành viên là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Chủ tịch Hội đồng, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, nhà biên kịch Phi Tiến Sơn, nhà sản xuất Phạm Thị Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thư ký hội đồng là bà Lê Thị Thu Hà - Trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh).

Đạo diễn và dàn diễn viên đóng Mưa đỏ.

Chia sẻ với Tiền Phong về việc tuyển chọn phim tham dự Oscar, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định Mưa đỏ được 4/5 thành viên Hội đồng bỏ phiếu lựa chọn. Bộ phim cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo điều lệ 16 của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ - ban tổ chức giải.

"Lấy bối cảnh chiến tranh cách mạng, Mưa đỏ tái hiện chân thực, xúc động những trang sử bi tráng của dân tộc, tôn vinh tinh thần quả cảm, sự hy sinh của người lính. Bộ phim gây ấn tượng bởi lối kể chuyện đậm tính nhân văn, hình ảnh được đầu tư công phu, âm nhạc giàu cảm xúc, cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Đạo diễn Đặng Thái Huyền - người nhiều năm gắn bó với dòng phim đề tài chiến tranh - khéo léo dung hòa giữa tinh thần sử thi và cái nhìn gần gũi, hiện đại", đại diện Cục Điện ảnh chia sẻ.

Tác phẩm được khẳng định đã chạm đến trái tim khán giả trong nước, có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

Hậu trường làm phim.

Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu và các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho ban tổ chức Oscars lần thứ 98.

Ngay từ khi đề án phim mới được xây dựng, hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị sản xuất, nhà phát hành cũng là yếu tố giúp phim liên tiếp lập kỷ lục doanh thu và đạt hiệu ứng truyền thông tốt.