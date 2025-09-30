Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Mưa đỏ' tranh giải Oscar

Ngọc Ánh
TPO - Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscar nhiệm kỳ 2025-2026 gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín. Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. Hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn phim đại diện Việt Nam tranh giải là "Mưa đỏ".

Ngày 30/9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành quyết định gửi phim truyện Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025-2026 gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín. Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. Hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn phim tranh giải. Kết quả, Mưa đỏ được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Oscars lần thứ 98.

z6934633a-1.jpg
Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định bộ phim là nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo lãnh đạo Cục Điện ảnh, việc một bộ phim Việt Nam được gửi dự giải thưởng Oscars là cơ hội quan trọng để điện ảnh nước nhà được giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là bước khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập, mở ra cơ hội học hỏi, giao lưu cùng nền điện ảnh thế giới.

Theo quyết định của Bộ VHTTDL, Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh để hoàn thiện hồ sơ, gửi các bản phim kèm phụ đề tiếng Anh tới ban tổ chức Oscars trước thời hạn quy định.

Lấy bối cảnh chiến tranh cách mạng, Mưa đỏ tái hiện xúc động trang sử bi tráng của dân tộc. Phim chiếu suất cuối vào ngày 29/9, tổng doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Đây là phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Trong suốt mùa phim lễ 2/9, có lúc tác phẩm chiếm hơn 70-80% suất chiếu toàn quốc, nhiều dự án thương mại phải né lịch. Việc Mưa đỏ tham dự Oscar được nhiều nhà làm phim, giới phê bình nghệ thuật đồng tình.

540336488-4093067557611065-1223117010965945976-n.jpg
Mưa đỏ được quay tại Quảng Trị.

Hơn 30 năm qua, nhiều phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscars như Mùi đu đủ xanh, Áo lụa Hà Đông, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hai Phượng.

Cục Điện ảnh nhận định Mưa đỏ tiếp nối hành trình này với niềm kỳ vọng mới. Phim không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam mà còn nâng cao vị thế của điện ảnh nước nhà trên bản đồ thế giới.

Ngọc Ánh
#Mưa đỏ #Oscars 2025 #điện ảnh Việt Nam #đạo diễn Đặng Thái Huyền #phim tranh giải Oscar #đại diện Việt Nam #phim Việt Nam

