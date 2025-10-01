Đức Phúc đến tận nhà cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy

TPO - Tối 29/9, ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp đến thăm nhà riêng của nhà thơ Nguyễn Duy. Nam ca sĩ tặng quà tri ân và bày tỏ biết ơn nhà thơ.

Trên sân khấu chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision diễn ra tại Nga, Đức Phúc chọn trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ca khúc trích bốn câu trong bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy vào phần mở đầu.

Tối 29/9, ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp đến thăm nhà thơ Nguyễn Duy. Nam ca sĩ bày tỏ biết ơn nhà thơ. Anh khẳng định tác phẩm tạo cảm xúc rất mạnh mẽ.

Ca sĩ Đức Phúc thăm nhà thơ Nguyễn Duy. Ảnh: Đào Tuấn Anh.

Đáp lại, nhà thơ Nguyễn Duy cảm động, cho biết rất mừng vì thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nhận, khai thác và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Nhà thơ Nguyễn Duy tặng ca sĩ Đức Phúc tuyển tập thơ mới xuất bản, có chữ ký của ông.

Sau hành trình ở Nga, Đức Phúc tự hào khi lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt ra thế giới, coi đây là vinh dự và trách nhiệm. "Ngay từ khoảnh khắc nghĩ đến Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre - biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt - Đức Phúc và ê-kíp nghĩ ngay đến bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Bài thơ không chỉ là nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ, mà còn gieo vào trái tim tôi niềm tự hào cháy bỏng về quê hương, đất nước", ca sĩ nói.

Màn trình diễn giúp Đức Phúc trở thành quán quân cuộc thi Intervision.

Nhà thơ Nguyễn Duy (tên khai sinh Nguyễn Duy Nhuệ) sinh năm 1948 ở Thanh Hóa. Ông đi bộ đội năm 1966, rồi về công tác ở báo Văn nghệ.

Nhà thơ Nguyễn Duy đã in 15 tập thơ, 3 tập bút ký, một tập tiểu thuyết và được trao nhiều giải thưởng. Ông từng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Chùm thơ Hơi ấm ổ rơm, Tre Việt Nam, Bầu trời vuông của ông được trao giải nhất cuộc thi của báo Văn nghệ, làm nên tên tuổi của Nguyễn Duy trong thi ca chiến tranh.

Tre Việt Nam - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà thơ - có nhiều hình ảnh đẹp. Thông qua tác phẩm, tác giả thể hiện sự gắn bó lâu đời giữa cây tre với đất nước và con người Việt Nam.

Theo nhà thơ Nguyễn Duy, trong bài thơ, cây tre được nhân hóa, tượng trưng cho bao phẩm chất cao quý của người Việt. Cây tre, lũy tre tượng trưng cho tình thương yêu đồng loại, tinh thần đoàn kết dân tộc. Tre cũng tượng trưng cho đức hy sinh, tình thương con bao la của người mẹ.